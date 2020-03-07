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Мариуполь
08.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Азовцы попытаются прорваться в верхнюю шестерку

  • 07.03.2020 20:31
  • 459 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр 1

В воскресенье, 8 марта, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на «Днепр-Арене» будет принимать «Мариуполь».

Хозяева поля занимают восьмую строчку в турнирной таблице, и в любом случае не попадают в верхнюю шестерку, ведь отставание от «Колоса» составляет четыре балла. Зато гости имеют хорошие шансы потеснить ковалевцев, для этого им нужна победа в Днепре, и потеря очков «Колосом» в параллельном матче с «Шахтером».

Команда Дмитрия Михайленко в прошлом туре потерпела разгромное поражение в Харькове от «горняков» (1:4). Как и предполагалось, правило, согласно которому, команды, отбирающие очки у грандов, следующий свой поединок проваливают - снова подтвердилось. И действительно, такого беспомощного «Днепра», как в матче против «Шахтера» давно не приходилось видеть. Даже игроки «оранжево-черных» признали, что не ожидали такой легкой победы над соперником. Что же, тем больше мотивация реабилитироваться перед собственными болельщиками будет у днепрян.

Накануне матча с «Мариуполем», главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко имеет существенные кадровые проблемы, ведь из-за дисквалификации игру пропускают сразу два футболиста: Ди Франко и Александр Назаренко.

Мариупольцы приедут на берега Днепра с отличным настроением. Накануне, в 21-м туре азовцы разгромили полтавскую «Ворсклу» (3:0). Всего весной команда Александра Бабича провела два совершенно разные по сценарию и результату матча. На выезде, в Чернигове, они без шансов проиграли «Десне» (0:4), тогда как в домашнем поединке уже сами разбили полтавчан. Поскольку основу «Мариуполя» составляет преимущественно молодежь, такая нестабильность результатов команды является вполне закономерной.

Всего в первой части чемпионата подопечные Бабича сыграли на выезде 10 матчей, из которых выиграли два, три раза разделили очки с хозяевами, и пять поединков проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 8-20. Таким образом, в среднем мариупольцы пропускают в гостях по 2 гола за игру.

Поединок первого круга между «Мариуполем» и «Днепром-1» завершился победой хозяев со счетом 1:0, тогда в конце встречи отличился Валерий Федорчук.

Накануне матча в Днепре кадровые проблемы не обошли стороной мариупольцев. После удаления пропускает матч Назарий Муравский, а из-за травм вне игры остаются Рустам Худжамов, Вячеслав Танковский и зимний новичок Артем Дудик.

Хотя мариупольцам добыть три очка важнее с турнирной точки зрения, все же фаворитом встречи на «Днепр-Арене» является команда Дмитрия Михайленко.

Ориентировочные составы.

«Днепр-1»: Юрчук – Шаповал, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Кравченко, Вакулко, Когут, Коркишко, Чичиков, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук – Корниенко, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Федорчук, Игнатенко, Чех, Топалов, Чурко, Мишнев.

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8 марта, воскресенье

«Днепр-1» – «Мариуполь»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДНЕПР-1 — МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 21:27
    0
    скорее всего ничья буде, если не будет удалений
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 07.03.2020 21:03
    0
    3-0
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 21:27
    0
    скорее всего ничья буде, если не будет удалений
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 07.03.2020 21:03
    0
    3-0
    Ссылка
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