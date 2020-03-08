Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «После первого гола Мариуполь уже сдался»

«Днепр-1» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Игра закончился со счетом 3:0.

Послематчевая Прессконференция главного тренера СК «Днепр-1» Дмитрия Михайленко:

- Странная игра. На моей практике это первый случай с тремя удалениями в составе одной команды. Считаю, соперник оказался в очень трудной ситуации. Во втором тайме мы давили и сумели забить первый мяч, после которого соперник, кажется, уже сдался.

- Несмотря на численное большинство, вы нервничали. Это было связано с тем, что не все получалось у ворот соперника?

- Да, переживания были связаны именно с этим. Мы не могли правильно построить атаку, чтобы создать момент, нанести удар из пределов штрафной. Начали подавать верхом, но соперник очень хорошо играет головой - особенно этим отмечаются Яворский и Дава. Надо было доставлять мяч в штрафную низом. Мы в перерыве пытались это изменить, и первый гол пришел именно таким образом.

- Ваш коллега сказал, что они просили «Днепр-1» выбить мяч, когда их игрок получил травму, и они остались ввосьмером, чтобы сделать замену. Вы можете это прокомментировать?

- Честно говоря, не помню этот момент. Не могу прокомментировать. Что же касается правомерности красных карточек, то с ВАРом футбол становится более справедливым. ВАР может обжаловать или подтвердить красную карточку или взятие ворот.

- Булеца во втором тайме выглядел значительно активнее. Вы дали ему какую-то установку в перерыве?

- Я не стал бы сейчас анализировать игру, потому что соперник был в очень тяжелой ситуации. Мы видим ошибки при равных составах, и при таких условиях будем оценивать игру.