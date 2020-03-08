«Днепр-1» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Смотрите лучшие моменты матча:
Лучшие моменты матча Днепр-1 - Мариуполь
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
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Источник — #FootballHub
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