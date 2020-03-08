22-й тур
Днепр-1
3:0
Мариуполь
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

  • 08.03.2020 20:58
  • 1077 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 – Мариуполь – 3:0. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

«Днепр-1» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Смотрите лучшие моменты матча:

Лучшие моменты матча Днепр-1 - Мариуполь
88' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
81' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Днепр-1).
68' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
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Источник — #FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Купенко
      Сергей Купенко, 08.03.2020 21:35
    0
    Мариуполь-хамы и костоломы.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 21:06
    0
    интересный матч получился, как ни крути
    Ссылка
    Сергей Купенко
      Сергей Купенко, 08.03.2020 21:35
    0
    Мариуполь-хамы и костоломы.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 21:06
    0
    интересный матч получился, как ни крути
    Ссылка
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