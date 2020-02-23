19-й тур
Шахтер Донецк
0:0
Десна
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Шахтер – Десна – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура чемпионата Украины

  • 23.02.2020 17:00
  • 9966 просмотров
  • 74 комментария
Шахтер – Десна – 0:0. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Десна» – 0:0

 Евгений Картушов (19).

«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.

«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк – Александр Филиппов.
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Орест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!

41 мин. И снова игра между штрафными.

38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!

37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.

35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.

32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.

30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.

28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.

25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.

21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.

20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!

 19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.

17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.

14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.

12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.

9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!

8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.

6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.

5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.

2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости -  в темно-синем.

Примерные схемы команд:

  



Десна сыграет в темно-синем:


Стадион готов к матчу:


Раздевалка Шахтера:


В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 23.02.2020 17:52
    0
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:50
    Ты ж само предложило 5 матчей а теперь петляешь)) Какое же ты убогое))
    убогий,так какой Александрии проиграло Динамо-ПЕРВОЛИГОВОЙ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 17:52
    0
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:49
    А нука вспомни, только точно, как именно было в нике написано)) Напряги свою извилину)) Плиииз, только не слейся, я еще не закончил))
    Вася , хватит писать « не слейся» не успокаивай себя , уже давно известно , чтобы наших разговорах сливаешься всегда ты .
    В Нике была указана твоя ориентация , и наверное место где твоя первая любовь была , однополая
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 17:51
    0
    serge_kr, 23.02.2020 17:50
    Внимание обнаружен минусдрочер и бот, рекомендую добавлять это нездоровое существо в игнор!
    И зовут его серж, он же закарпатфан и алекс04
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:50
    0
    jekаfunny, 23.02.2020 17:48
    ты прыщ себе на жопе только прижать можешь , недоумок
    Что там с Киевом , когда будут пруфы что он отказался размещать людей из Уханя?
    Внимание обнаружен минусдрочер и бот, рекомендую добавлять это нездоровое существо в игнор!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 17:50
    -4
    J0e777, 23.02.2020 17:49
    Всё, отмучались бедолаги. Самое смешное, что вчера на закрытом матче Динамо, чем сегодня на этом убогом матче
    ....зрителей было....
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:50
    +3
    J0e777, 23.02.2020 17:48
    Почему именно 5? Почему не 10? Драли вас потому что!!!!!
    Ты ж само предложило 5 матчей а теперь петляешь)) Какое же ты убогое))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:50
    +3
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:44
    Чтоб в очередной раз из на вранье поймать))
    Ну разве что ... сегодня динамовское отребье явно не в форме
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 17:49
    -5
    Всё, отмучались бедолаги. Самое смешное, что вчера на закрытом матче Динамо, чем сегодня на этом убогом матче
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:49
    +2
    jekаfunny, 23.02.2020 17:46
    Дырявожопый. Я не помню ту ветку где ты пояснял , как нормальный человек может себе взять Ник « Дырявый с Днепра
    Можешь отрицать , небось скажешь что и ника у тебя такого не было
    А нука вспомни, только точно, как именно было в нике написано)) Напряги свою извилину)) Плиииз, только не слейся, я еще не закончил))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:48
    +3
    Bolshoi, 23.02.2020 17:39
    Десна когда забьет?
    А вообще странно... телек не показывает матч... ты поставил деньги на победу Десны, спрашиваешь иногда «Десна когда забьёт»!?
    Спрашиваешь в текстовой трансляции, в которой отображается счёт матча...
    и ещё тебя волнует вопрос «десна забила»!? А ведь может Шахтер уже забил дважды и твоя ставка «горит».., нет волнения у тебя по этому поводу!? логичнее вопрос «какой счёт!?»
    Вообщем странно все это, но с учетом , что ты динамовский бот, то логику искать это лишнее
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:48
    +3
    J0e777, 23.02.2020 17:46
    Закарпатфан, почему игнорируешь вопрос насчёт Лондона?
    Что ты несёшь бот?!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 17:48
    -5
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:47
    А ты че за него вписываешься?) Парень твой?)) Ну так как последние 5 матчей дыка и Шахтера закончились?))
    Почему именно 5? Почему не 10? Драли вас потому что!!!!!
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 23.02.2020 17:48
    -4
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:47
    А ты че за него вписываешься?) Парень твой?)) Ну так как последние 5 матчей дыка и Шахтера закончились?))
    дурбецело,так какой Александрии проиграло Динамо в Кубке Украины,как ты пистело перволиговой?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 17:48
    -3
    serge_kr, 23.02.2020 17:41
    Ты лживый бот, ещё и занимаешься ботоводством и минсдрочешь и я буду тебя падло на каждой ветке прижимать, чтобы все знали что ты вонючий бот
    ты прыщ себе на жопе только прижать можешь , недоумок
    Что там с Киевом , когда будут пруфы что он отказался размещать людей из Уханя?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:47
    +3
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:45
    а ты чего орешь гнедло,ты когда про Александрию спистело не орало?
    А ты че за него вписываешься?) Парень твой?)) Ну так как последние 5 матчей дыка и Шахтера закончились?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.02.2020 17:46
    -5
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:40
    Где я такое рассказывал, только с пруфами)) Только не слейся заднеприводная чепуха))
    Дырявожопый. Я не помню ту ветку где ты пояснял , как нормальный человек может себе взять Ник « Дырявый с Днепра
    Можешь отрицать , небось скажешь что и ника у тебя такого не было
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:46
    +3
    Bolshoi, 23.02.2020 17:44
    Почему я, это ведь ты не хочешь платить?
    В чем логика?)) Хотя о чем это я, откуда она у вас, максимум инстинкты)) Ну ты ж говоришь что поставил 100 баксов на Десну, так и докажи это))
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.02.2020 17:46
    -5
    serge_kr, 23.02.2020 17:41
    Ты лживый бот, ещё и занимаешься ботоводством и минсдрочешь и я буду тебя падло на каждой ветке прижимать, чтобы все знали что ты вонючий бот
    Закарпатфан, почему игнорируешь вопрос насчёт Лондона?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 23.02.2020 17:45
    -4
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:42
    Тоесть ты признаешь что спистел?)) я с вас ору целый день))
    а ты чего орешь гнедло,ты когда про Александрию спистело не орало?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:44
    +3
    AK_228, 23.02.2020 17:40
    Зачем тебе!? Хотя и так понятно что ложь это.. 100$...
    Чтоб в очередной раз из на вранье поймать))
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:21
    +8
    Просто получаешь наслаждение от комбинаций Шахтера, молодцы, и поколения сейчас хорошое, много наших молодых украинцев плюс перспективные бразильцы
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:22
    +7
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:18
    тебя козла залошили с перволиговой Александрией?
    Все твои сегодняшние зашквары в 3 тома не поместятся)) Так у кого больше побед после 5 матчей))
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:11
    +7
    Как же приятно смотреть на игру Шахтера, не то что вчера в Киеве, а молодежь в шахты хороша
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:20
    +6
    jekаfunny, 23.02.2020 17:17
    Я как тебя увидел на этой ветке , слово в слово подумал
    Ты мазохист что ли ?
    Не истери)) А кто тебе сказал что ты думать умеешь?) Если твой санитар или парень, то они из жалости))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:16
    +6
    На одной ветке залошили, так они на второй вылезли)) Понравилось, опущенцы?))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:13
    +6
    Bolshoi, 23.02.2020 17:11
    Двух негров нет, и сразу дубль? Колхозная команда.
    ой, не скули
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:30
    +5
    Bolshoi, 23.02.2020 17:28
    Десна ещё не забила?
    А у тебя телевизор в ломбарде что-ли в залоге? Или заклинило?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:26
    +5
    jekаfunny, 23.02.2020 17:25
    Ты и твои коллеги по параду , не вся страна
    Я еще одного не понимаю, как, если так можно назвать - человек, добровольно на «заднеприводного» отозвался в разговоре который его не касался?)) Еще скажи что такого не было?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:24
    +5
    jekаfunny, 23.02.2020 17:22
    Я понимаю , что ты как человек , который осознал взял себе Ник « Дырявый» все хочешь свести к теме мужеложества . Но тут спортивный сайт. Свои предпочтения , на параде с коллегами обсудишь , когда он там у вас будет
    И это мне пишет человек который осознанно болеют за недокоманду которую вся страна называет «дырявыми»?)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:23
    +5
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:20
    а вот просто интересно ты вылез из гомна?
    Шмоня Мастурбатор, я и так к тебе серьезно не относился, так, как к скомороху местному, а после твоих обсеров сегодняшних и подавно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:19
    +5
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:16
    На одной ветке залошили, так они на второй вылезли)) Понравилось, опущенцы?))
    особенно Мастурбатору великому..
    и это он ещё долго держался, так обоснования через пару часов уже обосран
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:14
    +5
    Bolshoi, 23.02.2020 17:11
    Двух негров нет, и сразу дубль? Колхозная команда.
    Тем более не двух и негров, но тебе боту динамовскому простительно
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:40
    +4
    jekаfunny, 23.02.2020 17:34
    я хз кто там у тебя отозвался куда , все свои заднеприводные фантазии оставь для друзей с парада
    Ну или в Днепр ещё поедешь , сам же рассказывал как тебя там того , в честь Динамо
    Из-за того видать и не любишь Киевский клуб
    Где я такое рассказывал, только с пруфами)) Только не слейся заднеприводная чепуха))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:27
    +4
    Хз, может и не стоило бы столько замен делать, все таки основные игроки должны быть в тонусе.. вообщем посмотрим
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:50
    +3
    J0e777, 23.02.2020 17:48
    Почему именно 5? Почему не 10? Драли вас потому что!!!!!
    Ты ж само предложило 5 матчей а теперь петляешь)) Какое же ты убогое))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:50
    +3
    Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:44
    Чтоб в очередной раз из на вранье поймать))
    Ну разве что ... сегодня динамовское отребье явно не в форме
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.02.2020 17:48
    +3
    Bolshoi, 23.02.2020 17:39
    Десна когда забьет?
    А вообще странно... телек не показывает матч... ты поставил деньги на победу Десны, спрашиваешь иногда «Десна когда забьёт»!?
    Спрашиваешь в текстовой трансляции, в которой отображается счёт матча...
    и ещё тебя волнует вопрос «десна забила»!? А ведь может Шахтер уже забил дважды и твоя ставка «горит».., нет волнения у тебя по этому поводу!? логичнее вопрос «какой счёт!?»
    Вообщем странно все это, но с учетом , что ты динамовский бот, то логику искать это лишнее
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 17:48
    +3
    J0e777, 23.02.2020 17:46
    Закарпатфан, почему игнорируешь вопрос насчёт Лондона?
    Что ты несёшь бот?!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:47
    +3
    Великий комбинатор, 23.02.2020 17:45
    а ты чего орешь гнедло,ты когда про Александрию спистело не орало?
    А ты че за него вписываешься?) Парень твой?)) Ну так как последние 5 матчей дыка и Шахтера закончились?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.02.2020 17:46
    +3
    Bolshoi, 23.02.2020 17:44
    Почему я, это ведь ты не хочешь платить?
    В чем логика?)) Хотя о чем это я, откуда она у вас, максимум инстинкты)) Ну ты ж говоришь что поставил 100 баксов на Десну, так и докажи это))
    Ссылка
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