Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Шахтер» – «Десна» – 0:0
Евгений Картушов (19).
«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.
Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.
«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк – Александр Филиппов.
Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Орест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.
Стадион: «Металлист» (Харьков).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!
41 мин. И снова игра между штрафными.
38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!
37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.
35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.
32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.
30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.
28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.
25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.
21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.
20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!
19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.
17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.
14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.
12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.
9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!
8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.
6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.
5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.
2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости - в темно-синем.
Примерные схемы команд:
Десна сыграет в темно-синем:
Стадион готов к матчу:
Раздевалка Шахтера:
В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.
Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».
АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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В Нике была указана твоя ориентация , и наверное место где твоя первая любовь была , однополая
Что там с Киевом , когда будут пруфы что он отказался размещать людей из Уханя?
Можешь отрицать , небось скажешь что и ника у тебя такого не было
Спрашиваешь в текстовой трансляции, в которой отображается счёт матча...
и ещё тебя волнует вопрос «десна забила»!? А ведь может Шахтер уже забил дважды и твоя ставка «горит».., нет волнения у тебя по этому поводу!? логичнее вопрос «какой счёт!?»
Вообщем странно все это, но с учетом , что ты динамовский бот, то логику искать это лишнее
Что там с Киевом , когда будут пруфы что он отказался размещать людей из Уханя?
Можешь отрицать , небось скажешь что и ника у тебя такого не было
Ты мазохист что ли ?
и это он ещё долго держался, так обоснования через пару часов уже обосран
Ну или в Днепр ещё поедешь , сам же рассказывал как тебя там того , в честь Динамо
Из-за того видать и не любишь Киевский клуб
Спрашиваешь в текстовой трансляции, в которой отображается счёт матча...
и ещё тебя волнует вопрос «десна забила»!? А ведь может Шахтер уже забил дважды и твоя ставка «горит».., нет волнения у тебя по этому поводу!? логичнее вопрос «какой счёт!?»
Вообщем странно все это, но с учетом , что ты динамовский бот, то логику искать это лишнее
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