Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Шахтер» – «Десна» – 0:0



Евгений Картушов (19).

«Шахтер»: Анатолий Трубин - Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Евгений Коноплянка - Жуниор Мораес.

Запасные: Алексей Шевченко, Давид Хочолава, Исмаили, Марлос, Тайсон, Майкон, Даниил Сикан.

«Десна»: Евгений Паст – Йоонас Тамм, Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Денис Фаворов – Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Евгений Картушов, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк – Александр Филиппов.

Запасные: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Орест Кузык, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Филипп Будковский, Артур Западня.

Стадион: «Металлист» (Харьков).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



42 мин. Тете навесил справа - Мораес не дотянулся до мяча!



41 мин. И снова игра между штрафными.



38 мин. Ухххх! Тете прошел двоих защитников и мощно пробил из пределов штрафной - кипер сумел отбить мяч!



37 мин. Мораес навесил справа - Фаворов выбил мяч головой.



35 мин. Коноплянка опасно навесил слева - защитник выбил мяя головой.



32 мин. Десна отодвинула игру от своей штрафной и пытается контролировать мяч.



30 мин. Тете пробил с ходу, но даже после рикошета мяч не долетел до ворот.



28 мин. Порой все полевые игроки находятся на половине поля гостей, но Десна уверенно обороняется.



25 мин. Тете подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 72:28% в пользу Шахтера. По ударам равенство - 2:2.



21 мин. Картушов навесил со штрафного справа - Матвиенко выбил мяч головой.



20 мин. Опасно! Угловой хозяев справа, защитник выбил мяч, но недалеко. Бондарь в касание добивал - мимо!



19 мин. Картушов в середине поля жестко встретил Мораеса и попал тому коленом в колено.



17 мин. Горняки катают мяч в середине поля.



14 мин. Филиппов пробил от линии штрафной в ближний угол - вратарь накрыл мяч.



12 мин. Постепенно вырисовалось преимущество горняков, Десна в основном отбивается.



9 мин. Момент! После прострела справа Мораес бил в касание метров с десяти - мимо ближней девятки!



8 мин. Фаворов несильно пробил в ближний угол - вратарь поймал мяч.



6 мин. Подача Мостового - Степаненко выиграл воздух у Гитченко и выбил мяч.



5 мин. Додо навесил справа - вратарь поймал мяч.



2 мин. Навес гостей со штрафного слева - мяч выбит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в оранжевых футболках и черных трусах, гости - в темно-синем.

Примерные схемы команд:





Десна сыграет в темно-синем:





Стадион готов к матчу:





Раздевалка Шахтера:





В воскресенье, 23-го февраля, состоится встреча 19-го тура украинской Премьер-лиги, в которой донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». Поединок пройдет в Харькове на поле стадиона «Металлист», начало в 17:00 по киевскому времени.



Игра в Харькове станет, безусловной, центральной в туре. Лидер УПЛ принимает 4-ю команду. На «горняков» будет интересно посмотреть в свете противостояния с «Бенфикой» в Лиге Европы: встреча с черниговской командой приходится аккурат между матчами с португальцами. А «Десна», сменившая во время зимней паузы нескольких игроков, должна подтвердить свои претензии на место в еврокубковой зоне.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».



АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА