Атлетико Мадрид
1:0
Ливерпуль
'13   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Ливерпуль – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 18.02.2020 21:46
  • 3344 просмотра
  • 2 комментария
Атлетико – Ливерпуль – 1:0. LIVE
© ФК Атлетико

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0

Сауль Ньигес (4)

«Атлетико»: Ян Облак, Ренан Лоди, Фелипе, Стефан Савич, Шиме Врсалько, Тома Лемар, Томас Партей, Сауль Ньигес, Коке, Альваро Мората, Анхель Корреа

Запас: Антонио Адан, Хосе Мария Хименес, Маркос Льоренте, Диего Коста, Витоло, Янник Карраско, Марио Эрмосо

«Ливерпуль»: Алиссон, Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Жоржиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах

Запас: Адриан, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Дивок Ориги, Жоэль Матип

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

 

11 мин. Александер-Арнолд крайне неудачно навесил с правого фланга.

9 мин. Мерсисайдцы контролируют мяч.

7 мин. Врсалько с правого фланга от углового флажка прострелил в руки Алиссону.

4 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! После навеса с углового мяч от ноги Фабиньо откочил во вратарскую на ногу Саулю, который точно пробил мимо голкипера!

3 мин. ОПАСНО! Лоди навесил с левого фланга, и Мората едва не переправил мяч в ворота!

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 18-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф главного клубного евротурнира с первого места группы Е, в которой мерсисайдцы опередили итальянский «Наполи», австрийский «Зальцбург» и бельгийский «Генк». В национальном чемпионате команда Юргена Клоппа имеет просто ошеломляющее преимущество над преследователями: «Манчестер Сити», который занимает второе место, отстает от мерсисайдцев на двадцать пять очков. «Атлетико» в Ла Лиге ведет борьбу за третью позицию. В плей-офф «матрасники» вышли со второго места группы D, оставив за бортом турнира леверкузенский «Байер» и московский «Локомотив» (первую позицию в квартете занял «Ювентус»). «Атлетико» и «Ливерпуль» всего раз встречались в плей-офф еврокубков: в сезоне 2009/2010 в полуфинале Лиги Европы «матрасники» одолели мерсисайдцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Ливерпуль».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andriy Kuluk
    Andriy Kuluk, 18.02.2020 22:08
    -1
    Лівер труп
    Ссылка
    Aleksandr Mamchur
    online
      Aleksandr Mamchur, 18.02.2020 22:06
    -1
    люди , дайте, плиз, ссылку на трансляцию
    Ссылка
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