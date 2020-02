ВИДЕО. Игрок Порту фантастическим финтом убрал футболиста Бенфики

В чемпионате Португалии прошел центральный матч тура, в котором «Порту» переиграл «Бенфику» со счетом 3:2. Лиссабонский клуб, несмотря на поражение, остается лидером турнира и опережает главного соперника на 4 очка.

Голы забили: Сержиу Мигел Оливейра, 10, Алекс Теллес, 38 (пен.), Рубен Диас, 44 – Карлуш Винисиус, 18, 50.

Украшением матча стали финты в исполнении игрока хозяев поля под 17-м номером.

Смотрите видео, как Хесус Мануэль Корона по прозвищу Текатито красиво обыграл соперника.

Another angle of the Tecatito dribble🔥pic.twitter.com/JH2oO7RpdR