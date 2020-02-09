ВИДЕО. Игрок Порту фантастическим финтом убрал футболиста Бенфики

В центральном матче «Порту» переиграл «Бенфику» со счетом 3:2

  • 09.02.2020 20:23
  • 6072 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Игрок Порту фантастическим финтом убрал футболиста Бенфики
© Twitter

В чемпионате Португалии прошел центральный матч тура, в котором «Порту» переиграл «Бенфику» со счетом 3:2. Лиссабонский клуб, несмотря на поражение, остается лидером турнира и опережает главного соперника на 4 очка. 

Голы забили: Сержиу Мигел Оливейра, 10, Алекс Теллес, 38 (пен.), Рубен Диас, 44 – Карлуш Винисиус, 18, 50.

Украшением матча стали финты в исполнении игрока хозяев поля под 17-м номером.

Смотрите видео, как Хесус Мануэль Корона по прозвищу Текатито красиво обыграл соперника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See ya later 🥜👋😱 @ligaportugal @vsports_pt

Публикация от 433 (@433)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Redik
    online
      Redik, 09.02.2020 20:40
    +1
    тройное нае..алово ))
    Ссылка
    Redik
    online
      Redik, 09.02.2020 20:40
    +1
    тройное нае..алово ))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности