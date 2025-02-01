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  4. Трубин против россии. В Португалии ждут матч Бенфики и Монако в ЛЧ
Лига чемпионов
01 февраля 2025, 16:17 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:32
549
2

Трубин против россии. В Португалии ждут матч Бенфики и Монако в ЛЧ

Команды снова сыграют в Лиге чемпионов

01 февраля 2025, 16:17 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:32
549
2
Трубин против россии. В Португалии ждут матч Бенфики и Монако в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Популярное португальское издание A Bola после жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов напомнило о войне россии в Украине.

Бенфика украинского вратаря Анатолия Трубина сыграет против Монако, где выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды уже играли в основном раунде Лиги чемпионов, а игра запомнилась тем, что Трубин отказался пожать руку своему оппоненту.

«Бенфика обыграла Монако осенью, но СМИ привлекла история, когда Трубин не пожал руку Головину, учитывая войну в Украине. В Украине внимательно следят за выступлениями своих игроков в топ-командах, и новая встреча Бенфики и Монако приковывает к себе внимание».

«Многие представляют эту дуэль как матч Трубин – россия», – отметили португальские журналисты.

Первый матч состоится 12 февраля.

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Анатолий Трубин Александр Головин Бенфика российско-украинская война Монако
Иван Зинченко Источник: A Bola
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Комментарии 2
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Saar
У Монако -цей підар рашистський , у ПСЖ воротар уїбан підороський.   росія- терористи, вбивці. Просто підораси і підороси! Смерть підарам!
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+5
Richard Lewis
Хіба ж тільки Ґоловін? Нагадую, що клубом володіє рашистській олігарх під санкціями Риболовлєв 
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+2
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