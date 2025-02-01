Трубин против россии. В Португалии ждут матч Бенфики и Монако в ЛЧ

Популярное португальское издание A Bola после жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов напомнило о войне россии в Украине.

Бенфика украинского вратаря Анатолия Трубина сыграет против Монако, где выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды уже играли в основном раунде Лиги чемпионов, а игра запомнилась тем, что Трубин отказался пожать руку своему оппоненту.

«Бенфика обыграла Монако осенью, но СМИ привлекла история, когда Трубин не пожал руку Головину, учитывая войну в Украине. В Украине внимательно следят за выступлениями своих игроков в топ-командах, и новая встреча Бенфики и Монако приковывает к себе внимание».

«Многие представляют эту дуэль как матч Трубин – россия», – отметили португальские журналисты.

Первый матч состоится 12 февраля.