Трубин против россии. В Португалии ждут матч Бенфики и Монако в ЛЧ
Команды снова сыграют в Лиге чемпионов
Популярное португальское издание A Bola после жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов напомнило о войне россии в Украине.
Бенфика украинского вратаря Анатолия Трубина сыграет против Монако, где выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды уже играли в основном раунде Лиги чемпионов, а игра запомнилась тем, что Трубин отказался пожать руку своему оппоненту.
«Бенфика обыграла Монако осенью, но СМИ привлекла история, когда Трубин не пожал руку Головину, учитывая войну в Украине. В Украине внимательно следят за выступлениями своих игроков в топ-командах, и новая встреча Бенфики и Монако приковывает к себе внимание».
«Многие представляют эту дуэль как матч Трубин – россия», – отметили португальские журналисты.
Первый матч состоится 12 февраля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон прорекламировал журнал The Ring
Стороны продолжают вести переговоры о трансфере