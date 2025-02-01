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  4. Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина
Португалия
01 февраля 2025, 14:31 |
331
0

Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина

«Бенфика» близка к аренде Тирелла Маласии

01 февраля 2025, 14:31 |
331
0
Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина
IMAGO. Тирелл Маласия

Игрок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия в ближайшее время может присоединиться к «Бенфике» на правах аренды. Футболист дал личное согласие на оформление перехода.

Как указал инсайдер Фабрицио Романо, продолжаются переговоры между двумя клубами по деталям договора.

В этом сезоне Маласия отыграл всего девять матчей, поскольку игрок долгое время восстанавливался от травмы колена.

«Бенфика» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает второе место. За 19 сыгранных туров команда набрала 41 балл.

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Тирелл Маласия Манчестер Юнайтед Бенфика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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