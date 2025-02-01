Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина

Игрок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия в ближайшее время может присоединиться к «Бенфике» на правах аренды. Футболист дал личное согласие на оформление перехода.

Как указал инсайдер Фабрицио Романо, продолжаются переговоры между двумя клубами по деталям договора.

В этом сезоне Маласия отыграл всего девять матчей, поскольку игрок долгое время восстанавливался от травмы колена.

«Бенфика» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает второе место. За 19 сыгранных туров команда набрала 41 балл.