Переговоры продолжаются. Игрок МЮ может стать партнером Трубина
«Бенфика» близка к аренде Тирелла Маласии
Игрок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия в ближайшее время может присоединиться к «Бенфике» на правах аренды. Футболист дал личное согласие на оформление перехода.
Как указал инсайдер Фабрицио Романо, продолжаются переговоры между двумя клубами по деталям договора.
В этом сезоне Маласия отыграл всего девять матчей, поскольку игрок долгое время восстанавливался от травмы колена.
«Бенфика» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает второе место. За 19 сыгранных туров команда набрала 41 балл.
🚨🦅 Understand negotiations are now underway and advancing between Benfica and Manchester United for Tyrell Malacia.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025
Malacia has agreed to join Benfica on loan, clubs in advanced talks to seal the details of the agreement. pic.twitter.com/1yRfSGbouZ
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