ВИДЕО. Опция на позицию Мудрика. Гуцуляк на глазах Реброва оформил шедевр

В матче УПЛ между Полесьем и Черноморцем на 77-й минуте счет 3:1 в пользу хозяев сделал атакующий хавбек Алексей Гуцуляк, который отметился классным ударом с линии штрафной.

Для игрока это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Гуцуляк в гонке бомбардиров догнал Георгия Судакова и на один мяч отстает от Владислава Ваната.

На игру приехал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который скоро должен объявить заявку на матчи Лиги наций против Бельгии.

В списке не будет Михаила Мудрика, а Гуцуляк может быть одним из вариантов на фланг.