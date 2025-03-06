Украина. Премьер лига06 марта 2025, 15:32 | Обновлено 06 марта 2025, 15:56
967
2
ВИДЕО. Опция на позицию Мудрика. Гуцуляк на глазах Реброва оформил шедевр
У игрока 10 голов в сезоне
06 марта 2025, 15:32 | Обновлено 06 марта 2025, 15:56
967
2
В матче УПЛ между Полесьем и Черноморцем на 77-й минуте счет 3:1 в пользу хозяев сделал атакующий хавбек Алексей Гуцуляк, который отметился классным ударом с линии штрафной.
Для игрока это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Гуцуляк в гонке бомбардиров догнал Георгия Судакова и на один мяч отстает от Владислава Ваната.
На игру приехал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который скоро должен объявить заявку на матчи Лиги наций против Бельгии.
В списке не будет Михаила Мудрика, а Гуцуляк может быть одним из вариантов на фланг.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 марта 2025, 19:58 3
Поединок планируется в Лондоне
Футбол | 06 марта 2025, 09:00 21
Андрей заинтересовал «МЮ»
Футбол | 06.03.2025, 15:27
Футбол | 05.03.2025, 18:45
Футбол | 06.03.2025, 08:59
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 00:59 1
05.03.2025, 20:33 1
05.03.2025, 08:06 34
06.03.2025, 00:06 1
05.03.2025, 22:33
05.03.2025, 01:59 6
05.03.2025, 00:40
05.03.2025, 01:38 1
Гуцуляк очень хороший игрок, но его рост сейчас сдерживает УПЛ. Ему надо играть в более высоком темпе, с индивидуально сильными защитниками.
А он сейчас обводит стоячих.