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  4. ВИДЕО. Опция на позицию Мудрика. Гуцуляк на глазах Реброва оформил шедевр
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:32 | Обновлено 06 марта 2025, 15:56
967
2

ВИДЕО. Опция на позицию Мудрика. Гуцуляк на глазах Реброва оформил шедевр

У игрока 10 голов в сезоне

06 марта 2025, 15:32 | Обновлено 06 марта 2025, 15:56
967
2
ВИДЕО. Опция на позицию Мудрика. Гуцуляк на глазах Реброва оформил шедевр
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В матче УПЛ между Полесьем и Черноморцем на 77-й минуте счет 3:1 в пользу хозяев сделал атакующий хавбек Алексей Гуцуляк, который отметился классным ударом с линии штрафной.

Для игрока это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Гуцуляк в гонке бомбардиров догнал Георгия Судакова и на один мяч отстает от Владислава Ваната.

На игру приехал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который скоро должен объявить заявку на матчи Лиги наций против Бельгии.

В списке не будет Михаила Мудрика, а Гуцуляк может быть одним из вариантов на фланг.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Черноморец Одесса Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
да прямо там шедевр.
Гуцуляк очень хороший игрок, но его рост сейчас сдерживает УПЛ. Ему надо играть в более высоком темпе, с индивидуально сильными защитниками.
А он сейчас обводит стоячих.
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+2
romanchik.8409
На позицию Мудрика Цыганков..
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-1
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