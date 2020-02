ВИДЕО. Молодой уругвайский вратарь пропустил курьезный гол

23-летний голкипер «Монтевидео Уондерерс» и сборной Уругвая U-23 Игнасио де Арруабаррена пропустил курьезный гол в поединке против Бразилии в рамках отбора на Олимпиаду-2020.

Де Арруабаррена умудрился забросить себе между ног едва катившийся мяч.

Матч завершился ничьей 1:1. Это был седьмой поединок Арруабаррены в составе сборной Уругвая U-23.

Ouch - Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE