ВИДЕО. Молодой уругвайский вратарь пропустил курьезный гол

Игнасио де Арруабаррена сам забросил себе мяч между ног

  • 07.02.2020 12:46
  • 1276 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Молодой уругвайский вратарь пропустил курьезный гол
© Ovación. Игнасио де Арруабаррена

23-летний голкипер «Монтевидео Уондерерс» и сборной Уругвая U-23 Игнасио де Арруабаррена пропустил курьезный гол в поединке против Бразилии в рамках отбора на Олимпиаду-2020.

Де Арруабаррена умудрился забросить себе между ног едва катившийся мяч.

Матч завершился ничьей 1:1. Это был седьмой поединок Арруабаррены в составе сборной Уругвая U-23.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 13:27
    0
    там кстати не факт что мяч полностью пересёк линию ворот
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 13:27
    0
    там кстати не факт что мяч полностью пересёк линию ворот
    Ссылка
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