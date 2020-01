ВИДЕО. Как Надаль попал мячом в девочку, которая подавала мячи

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снова попал в забавную ситуацию, связанную с детьми.

В матче Australian Open 2020 против Федерико Дельбониса испанец попал мячом в девочку, которая подавала мячи. Рафа неудачно отбил мяч на приеме подачи аргентинца. Надаль извинился, поцеловал девочку, а после матча подарил бандану.

Надаль уже прошел два круга Australian Open 2020, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

Can confirm. Rafa is great with the kids ❤️#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/43YXmBbaGe