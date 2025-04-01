Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возвращении в Украинскую Премьер-лигу центрального защитника одесского «Черноморца» Ярослава Ракицкого, который известен своими выступлениями за донецкий «Шахтер» и национальную сборную Украины:

«Надеюсь, что он поможет своему бывшему напарнику по «Шахтеру» и сборной – Кучеру. Время покажет. Будет очень жаль, если футбольный город Одесса потеряет команду в Украинской Премьер-лиге».

Ранее легендарный коуч Мирон Маркевич назвал лучшего тренера сезона 2024/25 в Украинской Премьер-лиге.