Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол
Легендарный украинский тренер надеется, что «Черноморец» останется в УПЛ
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возвращении в Украинскую Премьер-лигу центрального защитника одесского «Черноморца» Ярослава Ракицкого, который известен своими выступлениями за донецкий «Шахтер» и национальную сборную Украины:
«Надеюсь, что он поможет своему бывшему напарнику по «Шахтеру» и сборной – Кучеру. Время покажет. Будет очень жаль, если футбольный город Одесса потеряет команду в Украинской Премьер-лиге».
Ранее легендарный коуч Мирон Маркевич назвал лучшего тренера сезона 2024/25 в Украинской Премьер-лиге.
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