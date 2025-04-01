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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 11:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:16
479
0

Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол

Легендарный украинский тренер надеется, что «Черноморец» останется в УПЛ

01 апреля 2025, 11:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:16
479
0
Маркевич оценил возвращение Ракицкого в футбол
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возвращении в Украинскую Премьер-лигу центрального защитника одесского «Черноморца» Ярослава Ракицкого, который известен своими выступлениями за донецкий «Шахтер» и национальную сборную Украины:

«Надеюсь, что он поможет своему бывшему напарнику по «Шахтеру» и сборной – Кучеру. Время покажет. Будет очень жаль, если футбольный город Одесса потеряет команду в Украинской Премьер-лиге».

Ранее легендарный коуч Мирон Маркевич назвал лучшего тренера сезона 2024/25 в Украинской Премьер-лиге.

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Мирон Маркевич Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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