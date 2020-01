Салах сравнялся с Торресом по количеству голов за Ливерпуль

Египетский форвард Мохамед Салах забил столько же голов в «Ливерпуле», сколько испанец Фернандо Торрес. У них по 65 забитых мячей за клуб.

Mohamed Salah has now scored as many Premier League goals for Liverpool as Fernando Torres.⠀

In nine fewer games. 🔥 pic.twitter.com/6WxY1Yqtzd