Ливерпуль одержал натужную победу над Манчестер Юнайтед

Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 23-й тур.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0
Ван Дейк, 14, Салах, 90+3
Салах, 90+3 – Матич, 8, де Хеа, 26, Шоу, 72
Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Мане (Фабиньо, 82), Фирмино (Ориги, 82), Салах.
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу (Далот, 87), Магуайр, Линделеф – Уильямс (Гринвуд, 74), Матич, Фред, Ван-Биссака – Перейра (Мата, 74) – Мартиаль, Джеймс.
Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия)
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Удары (в створ): 16 (5) – 10 (4)
Угловые: 11 – 5
Оффсайды: 2 – 3.
ЛИВЕРПУЛЬ-МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 4°C
Источник — Sport.ua
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Терпение руководства, грамотные трансферы, пару сезонов и можно говорить о новой команде.
Терпение руководства, грамотные трансферы, пару сезонов и можно говорить о новой команде.
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