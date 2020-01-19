23-й тур
Ливерпуль
2:0
Ман Юнайтед
19.01.2020, FT

Ливерпуль одержал натужную победу над Манчестер Юнайтед

Исход принципиальной встречи находился в подвешенном состоянии до последних секунд

  • 19.01.2020 20:27
  • 1414 просмотров
  • 6 комментариев
Ливерпуль одержал натужную победу над Манчестер Юнайтед
© twitter.com/LFC

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

 Ван Дейк, 14, Салах, 90+3

 Салах, 90+3 – Матич, 8, де Хеа, 26, Шоу, 72

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Мане (Фабиньо, 82), Фирмино (Ориги, 82), Салах.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу (Далот, 87), Магуайр, Линделеф – Уильямс (Гринвуд, 74), Матич, Фред, Ван-Биссака – Перейра (Мата, 74) – Мартиаль, Джеймс.

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия)

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Удары (в створ): 16 (5) – 10 (4)
Угловые: 11 – 5
Оффсайды: 2 – 3.

ЛИВЕРПУЛЬ-МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.01.2020 20:40
    +1
    Люблю голи коли де асистентами є голкіпери. Браво Алісон-Салах. В цілому різниця в два гола на користь Ліверпуля абсолютно по грі. Хвилини так до 55-ї я МЮ взагалі на полі не бачив, було тотальне зничення, а далі МЮ трохи показав зуби і матч став цікавішим.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 19.01.2020 20:39
    0
    КЛОПП давай другий КЧ підряд!!!!
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 19.01.2020 20:36
    +1
    Ліверпуль заслужив чемпіонство як ніхто!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.01.2020 20:35
    0
    Местами игра просматривается, но пока нет стабильности и не хватает мастерства. Если забыть первые 10 минут, то играли во втором тайме неплохо, под конец даже прижали Ливерпуль к своим воротам (на Энфилде я давно такого не видел), но класс предсказуемо взял своё.
    Терпение руководства, грамотные трансферы, пару сезонов и можно говорить о новой команде.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 20:34
    +1
    Клопп-лучший тренер в мире-феерический сезон у Ливерпуля
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 19.01.2020 20:29
    +2
    Браво Ліверпуль ... переважно січень-лютий в команди спад, але надіюсь не цього року
    Ссылка
    Berezyak1999
      Berezyak1999, 19.01.2020 20:29
    +2
    Браво Ліверпуль ... переважно січень-лютий в команди спад, але надіюсь не цього року
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.01.2020 20:40
    +1
    Люблю голи коли де асистентами є голкіпери. Браво Алісон-Салах. В цілому різниця в два гола на користь Ліверпуля абсолютно по грі. Хвилини так до 55-ї я МЮ взагалі на полі не бачив, було тотальне зничення, а далі МЮ трохи показав зуби і матч став цікавішим.
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 19.01.2020 20:36
    +1
    Ліверпуль заслужив чемпіонство як ніхто!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 20:34
    +1
    Клопп-лучший тренер в мире-феерический сезон у Ливерпуля
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 19.01.2020 20:39
    0
    КЛОПП давай другий КЧ підряд!!!!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.01.2020 20:35
    0
    Местами игра просматривается, но пока нет стабильности и не хватает мастерства. Если забыть первые 10 минут, то играли во втором тайме неплохо, под конец даже прижали Ливерпуль к своим воротам (на Энфилде я давно такого не видел), но класс предсказуемо взял своё.
    Терпение руководства, грамотные трансферы, пару сезонов и можно говорить о новой команде.
    Ссылка
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