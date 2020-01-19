Английская Премьер-лига. 23-й тур.



Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0



Ван Дейк, 14, Салах, 90+3



Салах, 90+3 – Матич, 8, де Хеа, 26, Шоу, 72

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум – Мане (Фабиньо, 82), Фирмино (Ориги, 82), Салах.



Запасные: Адриан, Матип, Джонс, Минамино.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу (Далот, 87), Магуайр, Линделеф – Уильямс (Гринвуд, 74), Матич, Фред, Ван-Биссака – Перейра (Мата, 74) – Мартиаль, Джеймс.



Запасные: Ромеро, Байи, Джонс, Лингард.

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия)



Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. Желтая Салаху за снятую футболку.



90+3 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Голевую передачу на свой счет удачным выносом мяча из штрафной записал Алиссон! Салах убежал от Джеймса, и пробил между ног де Хеа!



90+2 мин. Угловой для гостей, но Сульшер не дает де Хеа идти вперед!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.



90 мин. Ван-Биссака не позволил Хендерсону отдать передачу при развитии контратаки через правый фланг!



90 мин. На угловой вынес мяч Ван Дейк, прерывая розыгрыш штрафного соперниками на левом фланге.



88 мин. Далот заработал угловой на левом фланге уже при первом подключении к атаке.



87 мин. ЗАМЕНА У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Шоу был тут же заменен на Далота.



87 мин. Свело мышцы у Шоу. Замена нужна?



84 мин. Лаллана пробросил мяч себе на ход на чужой половине поля, и тут же его с ног снес Матич.



82 мин. ЗАМЕНЫ У ЛИВЕРПУЛЯ. Ориги заменил Фирмино, а Мане уступил место в пользу Фабиньо.



81 мин. Угловой на правом фланге сумел заработать Ван-Биссака.







79 мин. И еще один неточный навес – Ван-Биссака неточно подал с правого фланга.



78 мин. Ни Гринвуд, ни Ван Дейк, не смогли добраться до мяча после верховой передачи с левого фланга от Мартиаля.



77 мин. Забыл пробить Хендерсон в череде передач у чужих владений между ним и Вейналдумом.



74 мин. ЗАМЕНЫ У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Вместо Перейры и Уильямса на поле вышли Мата и Гринвуд, соответственно.



74 мин. Мата и Гринвуд будут брошены в игру в ближайшие минуты.



72 мин. Шоу бережно приобнял за талию Салаха на фланге. Не тот вид спорта, Люк. Не тот.. Желтая.



70 мин. Авантюрный толчок мяча в переднюю линию от Мартиаля завершился потерей в контратаке.



67 мин. МОМЕНТ! Тяжелым для отражения оказался удар из-за пределов штрафной от Фреда! Алиссон не забрал в руки, и перевел мяч на угловой.







66 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Вместо Окслейда-Чемберлена игру продолжит Лаллана.



64 мин. Штрафной заработал Мане в центре поля.



62 мин. МОМЕНТ! Как разобрался с Магуайером в центре поля Вейналдум! И пас выдал на ход Садио Мане. Сенегалец заложил корпус для финта в чужой штрафной, после чего пробил в дальний угол. Рядом со штангой!



59 мин. МОМЕНТ! МАРТИАЛЬ! КУДА?! Перейра отыгрался с партнером в одно касание у левого угла штрафной, после чего Энтони хлестким ударом отправил мяч над перекладиной!



59 мин. Подопечные Клоппа проспали центр поля, однако Джеймс не смог реализовать отменный длинный пас со своей половины от Шоу.







57 мин. МОМЕНТ! Ван Дейк качественным выбором позиции не позволил Фреду нанести точный удар из левой половины штрафной.



54 мин. Фирмино пробил после двух финтов в чужой штрафной. Ван-Биссака тут же блокировал угрозу!



52 мин. МОМЕНТ! Окс пробил слету после захода в чужие владения! Де Хеа на месте.



52 мин. В руку Шоу попал мяч во время прострела Трента с правого фланга! Арбитр молчит!







52 мин. ОПАСНО! Ван-Биссака смахнул мяч с ноги у уже заложившего удар с близкой дистанции Салаха!



50 мин. Свело спину у Линделефа.



49 мин. МОМЕНТ! ЛИВЕРПУЛЬ ХОЧЕТ ДОБИТЬ! ШТАНГА! Хендерсон вколотил мяч в правый каркас ворот ударом от лицевой границы штрафной!



48 мин. МОМЕНТ! Мане! Фирмино вернул ему мяч под удар из левой половины штрафной, однако Садио взял намного выше ворот!



47 мин. МОМЕНТ! САЛАХ! ПРОСТИЛ! Мане отдал на левый фланг на Робертсона, Шоу пролетел мимо мяча, а Салах пробил себе в опорную ногу, в результате чего отскок случился в сторону от правой штанги!



46 мин. ОПАСНО! Линделеф встретил мяч грудью после удара Хендерсона со входа в правую половину штрафной!



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. ОПАСНО! В ворота закрутил мяч Трент подачей от углового флажка на левом фланге! Де Хеа на месте!



45+2 мин. Мане на дриблинге не сумел пройти в глубину левой половины чужой штрафной.



45+1 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, две минуты.



45 мин. МОМЕНТ! Салах и Фирмино вывели Мане на ударную позицию в левой половине штрафной! Садио пробивал под опорную ногу де Хеа, однако тому хватило реакции совершить сейв!







44 мин. МОМЕНТ! Перейра выстрелил из-за пределов штрафной точно по центру ворот, где и находился Алиссон!



41 мин. МОМЕНТ! Очень классно исполнил передачу с левого фланга Мартиаль, Ван-Биссака прострелил вдоль вратарской, но на дальней штанге не смог занести мяч в ворота Перейра!



40 мин. Удар со входа в левую половину штрафной от Мартиаля отправил мяч на приличном расстоянии от левой штанги ворот Алиссона.



38 мин. Окс жестко пошел в стык с Фредом в центре поля.



35 мин. ГОООООЛ! Как же раскатали! И пятка от Фирмино на левом фланге, и разрезной пас из центра поля от Хендерсона, и завершение под правую штангу от Вейналдума! И оффсайд. Играем дальше!



32 мин. Дриблинг Фреда на подступах к чужой штрафной завершился потерей мяча в ситуации 1 в 4.



30 мин. Вейналдум решил покрутить позвоночники соперникам в центре поля. Успешно.







27 мин. МОМЕНТ! Салах выкатил мяч под удар Фирмино с правого угла вратарской, после чего Роберто не смог качественно попасть по мячу из убойно позиции.



26 мин. Очевидный фол со стороны Ван Дейка стал причиной отменить гол, однако де Хеа уже успел наговорить арбитру. Желтая.



25 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикий эпизод в штрафной гостей! Ван Дейк врезался в корпус в де Хеа при борьбе за верховой мяч, после чего Мане подобрал отскок, отыграл на Фирмино, и Роберто точно пробил под правую штангу!



24 мин. МОМЕНТ! МАНЕ! Шоу бросился в подкат в своей штрафной дабы не позволить Садио нанести удар!



22 мин. Отличный подкат Ван-Биссаки не позволил Робертсону подать с левого фланга.







20 мин. Куда-то пропал запал футболистов Сульшера, который был заметен со стартовых минут.



18 мин. ОПАСНО! Чуть не замкнул Ван Дейк подачу со стандарта от Трента! Магуйар потянул его на газон, но эпизод завершился лишь угловым.



16 мин. Штрафной на правом фланге готовятся подавать хозяева.



14 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Наверное, Ван Дейка надо было все-таки держать при подаче углового от Трента. Уильямс проиграл позицию, а Магуйар слишком поздно это заметил. Вирджил ударом головой вколотил мяч в правый верхний угол!



13 мин. Коллективу Клоппа удалось перейти на чужую половину поля. Трент заработал угловой на правом фланге.



11 мин. В оффсайде оказался Мартиаль после подачи с правого фланга.



9 мин. ОПАСНО! Трент подал со штрафного на правом фланге точно на голову Мане, однако Садио не перевел мяч в сторону ворот.







8 мин. Желтую получил Матич за опасную игру против Трента у левой боковой границы поля.



7 мин. Уильямс выиграл у Салаха борьбу за мяч на левом фланге защиты своей команды.



5 мин. Гости опять поджали соперников. Джеймс простреливал с правого фланга, но Ван Дейк уже успел вернуться в оборону.



4 мин. Поспешил с пасом на ход Фирмино Мане в контратаке.



3 мин. Робертсон потерял мяч в борьбе против Ван-Бассаки на своей половине поля, после чего Мане пришлось сбивать Фреда.



2 мин. Длинная передача в надежде на зацеп у чужих владений со стороны Перрейры оказалась неудачной.



1 мин. Гости начали игру с двух неудачных попыток загрузить мяч верхом в переднюю линию.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Игра с достаточно громкой афишей украсит очередной тур АПЛ. В город, расположенный в устье реки Мерси, пожалует «Манчестер Юнайтед» с достаточно амбициозной целью – остановить несущийся на всех парах к чемпионскому титулу «Ливерпуль». С точки зрения истории противостояния непримиримых оппонентов, примечательным фактом в предстоящем поединке станет дата его проведения. Чуть больше четырех лет назад, «Красные дьяволы» увезли с «Энфилда» три очка благодаря точному удару Уэйна Руни (1:0). С тех пор, «красные» не допускали столь серьезных осечек. Получится ли у подопечных Сульшера повторит это достижение? Или хотя бы распечатать ворота соперника? «Ливерпуль» не пропускает уже пять матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».