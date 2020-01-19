Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов ван Дейка и Салаха

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Голы у хозяев поля забили ван Дейк (14 мин), и Салах (90+3 мин). Смотрите видео голов.
ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 14 мин.
Незасчитанный гол Фирмино, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Салах, 90+3 мин.
Видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Ман Юнайтед
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Верджил ван Дейк (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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