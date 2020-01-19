23-й тур
Ливерпуль
2:0
Ман Юнайтед
19.01.2020, FT

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов ван Дейка и Салаха

Смотрите видеообзор центрального матча 23-го тура чемпионата Англии

  • 19.01.2020 23:29
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов ван Дейка и Салаха
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В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Голы у хозяев поля забили ван Дейк (14 мин), и Салах (90+3 мин). Смотрите видео голов.

ГОЛ! 1:0. Ван Дейк, 14 мин.

Незасчитанный гол Фирмино, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Салах, 90+3 мин.

Видеообзор матча.

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Ман Юнайтед
90' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
14' ГОЛ ! Мяч забил Верджил ван Дейк (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua

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