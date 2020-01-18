Однозначно, поединок на «Энфилде» - центральный матч 23 тура АПЛ. Противостояние двух коллективов уже давно вошло во все учебники английской футбольной классики под простым и незамысловатым названием «дерби Англии». Вот так, ни много, ни мало. Но, что интересно, так уж получается в последние годы, что эти два гегемона британского футбола решают разные турнирные задачи. Вот не получается у них в последнее время синхронно бороться за одно и то же.

Раньше «МанЮнайтед» был законодателем моды в АПЛ, а мерсисайдцы были где-то там, вдали, фоном; теперь пришла очередь «дьяволам» стать фоном для великолепного «Ливерпуля». Однако, какими бы разными не были задачи и амбиции этой пары в нынешнем сезоне, можно не сомневаться, что матч априори будет принципиальным, зрелищным и интересным. Причем не только для болельщиков этих двух команд, но и наверняка для любого почитателя игры миллионов. Хотя нет, один такой точно не будет следить за матчем. Имя ему – Хосеп Гвардиола. Давеча наставник «МанСити» заявил, что этот поединок ему неинтересен. Прежде всего из-за того, что «Ливерпуль» уж слишком высоко в турнирной таблице, не угонишься. Мол, «Сити» нужно сосредоточиться на своей игре, ведь «Ливер» уже фактически чемпион.

Да, скорее всего, команду Юргена Клоппа уже сейчас можно начинать поздравлять с чемпионством. «Сити» снова оступился – на сей раз в матче с «Пэлас», так что настоящих, а не фиктивных конкурентов у «красных» в борьбе за чемпионскую корону не осталось.

Перед грядущим матчем Юргена Клоппа попросили сравнить его нынешнюю команду, безраздельно господствующую в чемпионате Англии, с не менее звездным «МанЮнайтед» золотых времен сэра Алекса. Мол, кто лучше, и будет ли «Ливер» в случае завоевания «золота» так же успешен потом, как был «МЮ». Немец на все эти вопросы отвечал в свойственном ему стиле: типа, да мне все равно, кто сильнее, нам бы сейчас стать чемпионами, а будущее покажет. Но, вместе с тем, герр Юрген добавил, что сейчас господствовать в АПЛ так долго, как это делал когда-то «Юнайтед» Фергюсона, уже ни у кого не получится.

Вполне возможно, что в данном случае Клопп не лукавит и не набивает себе цену. «Гонка вооружений» нынче в АПЛ достигла таких размахов, что чуть ли не каждый готов по-настоящему включиться в борьбу за медали. И, с другой стороны, провести пару-тройку сезонов на высочайшем уровне не получается почти ни у кого. Даже у «Сити».

Вместе с тем, нынешний сезон «Ливерпуля» все равно нужно назвать уникальным. 20 побед в 21 стартовой игре – это рекорд не только АПЛ, но и среди всех топ-лиг (кстати, единственную ничью команда Клоппа «потерпела» именно в игре с «МЮ»). Нынешняя выигрышная серия мерсисайдцев в лиге насчитывает 12 поединков. В последних 38 матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал аж 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) – это тоже новый рекорд турнира. Хотя главное – даже не эти цифры, а игра. «Ливерпуль» сейчас просто бесподобен.

«МЮ» на фоне такого соперника смотрится, уж извините, серой мышкой. Команда Сульшера – вне топ-четверки, хотя всеми фибрами души стремится туда попасть. От четвертого «Челси» манкунианцы отстают на пять очков. И, по прогнозам всезнающих букмекеров, в этом сезоне «МЮ» не сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов. А все потому, что у команды нету стабильности: в прошлом туре без вариантов разгромили «Норвич», а до этого так же без особых вариантов уступили «Арсеналу». И эта тенденция – по всему сезону.

Скорее всего, неудачей для «МанЮнайтед» закончится и предстоящая встреча с ливерпульцами. Команда Клоппа сейчас просто лучше, тем более, что ее наверняка раззадорит потеря очков «Сити». Хотя на один гол гости наверняка наиграют, но его, скорее всего, не хватит даже для ничьей.

Клубный лазарет в обеих командах не пустует. За «Ливерпуль» все еще не смогут сыграть Милнер, Ловрен, Кейта и Клайн, а вот потери гостей еще более существенны: Погба, Фосу-Менса, Мактоминей, Рохо, Рашфорд и Шоу.

В десяти последних очных поединках трижды побеждал «Ливерпуль», шесть матчей заканчивались вничью, и лишь раз выигрывал «Юнайтед».

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Трент, Робертсон, Гомес, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Уильямс, Перейра, Фред, Гринвуд, Мата, Матич, Марсьяль.

18 января, воскресенье