Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал благотворительную акцию австралийских теннисистов, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

«Ребята, я сильно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу свою лепту по $100 за каждый эйс за время Australian Open», – написал Стаховский.

Напомним, акцию начал Ник Кирьос, его поддержали соотечественники и организаторы ATP Cup