Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал благотворительную акцию австралийских теннисистов, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.
«Ребята, я сильно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу свою лепту по $100 за каждый эйс за время Australian Open», – написал Стаховский.
Напомним, акцию начал Ник Кирьос, его поддержали соотечественники и организаторы ATP Cup.
Guys i really love you country, i hope you dont mind if i chip in a 100$ for every ACE during @AustralianOpen . @alexdeminaur @johnhmillman ✊ #servetosafe https://t.co/ixU1gBcHNg— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 3, 2020
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Источник — Sport.ua
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