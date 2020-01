Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал благотворительную акцию австралийских теннисистов, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

«Ребята, я сильно люблю вашу страну, надеюсь, вы не возражаете, если я внесу свою лепту по $100 за каждый эйс за время Australian Open», – написал Стаховский.

Guys i really love you country, i hope you dont mind if i chip in a 100$ for every ACE during @AustralianOpen . @alexdeminaur @johnhmillman ✊ #servetosafe https://t.co/ixU1gBcHNg