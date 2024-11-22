Виталий ПОНОМАРЕВ: «В УПЛ нет простых соперников»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев по делился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против киевского «Левого Берега»:

«Команда в обычном режиме работала во время паузы на матчи сборных. У нас отсутствовали наши сборники – Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир, Виталий Роман, Олег Федор и Фредди Плюман. Приятно, что «Рух» имеет такое представительство на международной арене и ребята достойно выступают за сборные.

В то же время нам не хватает этих футболистов в тренировочном процессе, поэтому подготовка в этот период проходит сложнее. В частности первые матчи после таких пауз всегда складываются достаточно непросто. И все же я думаю, что команда будет в оптимальных кондициях перед следующей игрой.

«Левый Берег» является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у «Полесья» и «Колоса», качественно противостоял «Шахтеру». «Левый Берег» – очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также «Левый Берег» проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника».

Матч «Рух» – «Левый Берег» состоится 24 ноября в 18:00 по киевскому времени.