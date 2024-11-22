Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «В УПЛ нет простых соперников»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2024, 14:19 |
86
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «В УПЛ нет простых соперников»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Левым Берегом»

22 ноября 2024, 14:19 |
86
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В УПЛ нет простых соперников»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев по делился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против киевского «Левого Берега»:

«Команда в обычном режиме работала во время паузы на матчи сборных. У нас отсутствовали наши сборники – Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир, Виталий Роман, Олег Федор и Фредди Плюман. Приятно, что «Рух» имеет такое представительство на международной арене и ребята достойно выступают за сборные.

В то же время нам не хватает этих футболистов в тренировочном процессе, поэтому подготовка в этот период проходит сложнее. В частности первые матчи после таких пауз всегда складываются достаточно непросто. И все же я думаю, что команда будет в оптимальных кондициях перед следующей игрой.

«Левый Берег» является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у «Полесья» и «Колоса», качественно противостоял «Шахтеру». «Левый Берег» – очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также «Левый Берег» проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника».

Матч «Рух» – «Левый Берег» состоится 24 ноября в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Главный тренер киевского Динамо не пропускает матчи команды U-19
Что помогает Александрии быть лидером? Кравченко назвал секрет успеха
Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Футбол | 21 ноября 2024, 17:50 46
Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем
Тренер Трабзонспора следил за Шапаренко, но восхитился другим украинцем

В турецком клубе обратили внимание на Михаила Мудрика

ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»
Футбол | 22 ноября 2024, 06:41 3
ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»
ХОБЛЕНКО: «С Динамо можно играть. Черноморец часто отбирал у них очки»

Нападающий Черноморца прокомментировал предстоящий матч УПЛ

Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Футбол | 21.11.2024, 19:57
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Футбол | 22.11.2024, 12:59
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 7
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
21.11.2024, 00:05 8
Футбол
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
22.11.2024, 05:39
Бокс
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 65
Футбол
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем