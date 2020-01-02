Организаторы ATP Cup отдадут на благотворительность $100 за каждый эйс

Организаторы турнира ATP Cup будут собирать средства для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.

Сообщается, что за каждый эйс на командном чемпионате АТР организаторы отдадут $100 на благотворительность.

Прогнозируемое число эйсов за 10 дней соревнования – более 1500. Это значит, что более $150 000 будут направлены в фонд Красного креста в Австралии.