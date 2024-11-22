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22 ноября 2024, 13:43 |
418
0

Очень неожиданный выбор. Анри назвал своих самых сложных соперников

Экс-футболист выбрал две фамилии

22 ноября 2024, 13:43 |
418
0
Очень неожиданный выбор. Анри назвал своих самых сложных соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри назвал самых сложных соперников, против которых он играл за свою карьеру.

«Вау, это трудный выбор. Я бы вспомнил еще с тех пор Тарибо Уэста. Они в Интере тогда играли персонально, и он следовал за тобой повсюду – даже в раздевалку», – сказал Тьерри.

Также француз заявил, что другим его самым сложным соперником был легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз.

В Европе Уэст поиграл за Осер, Интер, Милан, Дерби, Кайзерслаутерн, Партизан и Плимут. С первым он становился чемпионом Франции, а со вторым выигрывал Кубок УЕФА. В составе Интера Тарибо сыграл 64 матча, за Милан провел всего 4 встречи.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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