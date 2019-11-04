За крок до повторного успіху

Напередодні завершилося останнє змагання 2019-го року у жіночому тенісі. Підсумковий турнір у Шеньчжені досить несподівано зуміла виграти перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті. У фіналі вона перемогла торішню чемпіонку, українку Еліну Світоліну.

Нагадаю, що Підсумковий турнір, або фінал WTA-туру, проходить у кінці тенісного сезону та являє собою фінальне змагання для лідерів жіночого табелю про ранги. Участь у ньому приймають вісім тенісисток, що набрали найбільше рейтингових очок за рік. Турнір проводиться щорічно з 1971-го року, а перемагали на ньому фактично всі видатні тенісистки останньої половини сторіччя. З цього року турнір викупили китайці, тому найближчі 10 років найкращі тенісистки планети будуть завершувати сезон саме у Шеньчжені. Призовий фонд змагань зріс удвічі: з 7 до 14 мільйонів доларів, на що, ясна річ, схвально відреагували самі спортсменки.

Перед турніром головними фаворитками вважалися Б’янка Андреєску та Наомі Осака. Канадська тінейджерка провела абсолютно видатний сезон. Почавши рік за межами топ-150, вона взяла три серйозні титули, головним з яких, звичайно, був US Open. Лише 5 поразок за весь рік говорять самі за себе! Афрояпонка ж була традиційно нестабільною. Вона перемогла у Мельбурні, очоливши світовий рейтинг, потім потрапила в ігрову яму, звідки змогла вибратися саме восени в азійській серії. Тому, власне, і потрапила до головних фаворитів. Але, як ми і звикли у жіночому тенісі, сталося не так, як гадалося. І Андреєску, і Осака не змогли дограти навіть раунд-робін через травми, в результаті чого місце на корті знайшлося обом запасним.

Традиційно, вісімка спортсменок була поділена на дві групи вже згаданого раунду-робін. Почнемо розповідь про них не у хронологічному порядку, а з Пурпурної групи, де виступала Еліна Світоліна.

Пурпурна група Тенісистки І В П С О 1 Еліна Світоліна 3 3 0 6-0 3 2 Кароліна Плішкова 3 2 1 3-3 2 3 Симона Халеп 3 1 2 3-5 1 4 Б’янка Андреєску 2 0 2 1-3 0 5 Софія Кенін 1 0 1 0-2 0

Жереб був для Еліни таким собі, робочим. Як і рік тому, вона не була фавориткою ані групи, ані турніру в цілому. Оптимістичним фактором виглядало те, що на перший поєдинок проти головного агресора групи - Кароліни Плішкової - Світоліна вийшла без тугої пов’язки на травмованому ще навесні коліні. Це одразу позначилося на її швидкості. Вдавалося тягнути багато м’ячів та провокувати чешку на помилки. На жаль, з атакуючою грою справа йшла гірше, тому тайбрейк першого сету став найдовшим в сезоні. Лише з сьомого сетболу та чергової помилки Плішкової вдалося забрати першу партію 7:6(12). Другий сет Еліна вже провела впевненіше, традиційно давши можливість похвилюватися за неї при подачі на матч. Подвійний брейкпойнт, на щастя, вдалося відіграти.

У другому матчі групи зустрілися дві румунки за походженням: Андреєску та Халеп. Румунській румунці вдалося витягнути черговий вкрай важкий матч. Її суперниця мала матчбол на прийомі в кінці другої партії, але реалізувати його не змогла і поступилася на тайбрейку. А далі ми стали свідками чергових негараздів Б’янки зі здоров’ям, тому третій сет Халеп впевнено виграла.

Другий тур у Пурпурній групі розпочався з матчу лідерок. Дві захисниці - Світоліна і Халеп - зійшлися на зручному для обох повільному китайському харді. Більш стабільною виявилася тут саме Еліна. Симона ніяк не могла пробити захист українки, через це нервувала та багато, як для себе, напомилялася. Світоліна ж потішила публіку кількома неймовірними розіграшами, один з яких обійшов телеканали усього світу. Гаель Монфіс може бути задоволеним: його школа працює.

Б’янка Андреєску в матчі проти Плішкової отримала чергову порцію страждань. Цього разу в середині першого сету не витримало її коліно, і, програвши партію 3:6, канадку вмовила знятися її команда. Травма виявилася серйозною, виступ на турнірі довелося припинити. Чим далі, тим більшими стають сумніви щодо майбутнього цієї надобдарованої тенісистки. Власне тіло схильністю до повноти та пов’язаною з цим травматичністю здатне закрити Андреєску шлях до тенісного трону.

Шанс зіграти один матч на турнірі отримала друга запасна Софія Кенін. Ніякого турнірного значення гра не мала: Еліна достроково виграла групу, а американка за будь-яких розкладів не могла потрапити до півфіналу. Боротьба йшла за рейтингові очки та гроші за перемогу. Незважаючи на нібито меншу напругу, матч виявився дуже впертим, як і усі очні зустрічі суперниць раніше. Достатньо сказати, що Кенін подавала на обидва сети, і не змогла виграти жодного! Тайбрейк другої партії Світоліна знову затягнула, ледь не діставшись рекордних цифр гри з Плішковою, але все ж змогла дочекатися двох поспіль помилок від Кенін. 7:5, 7:6(10) - Еліна другий рік поспіль виграє всі матчі раунду-робін. Якщо минулого року 2 з 3 перемог були трисетовими, то зараз для цього знадобилася мінімальна кількість партій.

Матч за другу путівку від Пурпурної групи до півфіналу вийшов ну дуже жіночим. Плішкова подарувала Халеп «бублика» у першій партії, а потім отримала 2:6, 0:2, 0:30! Чешка змогла повернутися у гру, та ще й як! Виграла п’ять геймів поспіль, але румунка знов нав’язала боротьбу, взявши два гейми та повівши на своїй подачі 30:0. Але на цьому її успіхи закінчилися. 6:4, і до півфіналу крокує Плішкова. Доречі, це вдається їй третій рік поспіль.

Червона група Тенісистки І В П С О 1 Ешлі Барті 3 2 1 5-3 2 2 Белінда Бенчіч 3 2 1 4-3 2 3 Кікі Бертенс 2 1 1 2-2 1 4 Наомі Осака 1 1 1 2-1 1 5 Петра Квітова 3 0 3 2-6 0

Червона група грала свої матчі на день раніше за Пурпурну. Стратегічно це давало певну перевагу. Перед півфіналами тенісистки Червоної групи мали день відпочинку, на відміну від своїх суперниць. Старт турніру видався дуже цікавим. У першій грі зійшлися дві атакуючих тенісистки. Наомі Осака у трьох важких сетах зуміла здолати Петру Квітову. Перемога виявилася пірровою: через отриману травму плеча одна з фавориток змагань вимушена була припинити свої виступи на турнірі. Замість неї у боротьбу вступила головна «залізна людина» Туру, якщо дивитися на кількість зіграних турнірів у цьому та не тільки році, Кікі Бертенс. Нідерландка встигла вийти до фіналу у малому Підсумковому в Чжухаї, де поступилася Арині Сабаленці, і ще й тут мала шанс дістатися півфіналу.

У другій грі першого туру Ешлі Барті програла першу партію Белінді Бенчіч, але у двох наступних віддала швейцарці всього три гейми. Барті має унікальну властивість не падати духом, коли щось на корті не виходить. Тому в неї дуже мало провальних серій геймів. От не йшла з Бенчіч подача - нічого страшного, добрала свої очки улюбленим форхендом. Крута риса характеру.

А от у другій грі проти вже згаданої Бертенс австралійці не допоміг і форхенд, тим більше, що і він не дуже-то йшов. З подачею було зовсім кепсько. Першу партію ще вдалося виграти, бо Бертенс мала аналогічні проблеми, але дві наступних залишилися за нідерландкою, яка несподівано стала претендувати навіть на вихід з групи. Нечаста річ для запасних на Підсумкових. Бенчіч у цьому турі теж у трьох партіях перемогла Петру Квітову. Звичний для чешки атакуючий теніс із влучаннями в корт ми побачили від неї тільки у другому сеті, який вона взяла 6:1. У першому ж і третьому техніка здолала потужність. Тим не менше, у Петри, незважаючи на дві стартових поразки, ще залишалися шанси на півфінал. Для цього треба було в останньому матчі перемагати Барті у двох партіях.

Не судилося. Австралійка без особливих проблем виграла саме у двох сетах. Квітова ж два роки поспіль не може виграти жодного матчу на Підсумкових турнірах. Доля другої путівки до півфіналу від Червоної групи вирішувалася у матчі між Бенчіч та Бертенс. Тут стало очевидним, що нідерландка все ж не залізна. Після програшу першого сету, на який вона навіть подавала, Бертенс довелося знятися. Пізніше стало відомо, що причиною стало вірусне захворювання. Неможливо грати стільки турнірів майже поспіль без шкоди для власного здоров’я.

Півфінали.

Еліна Світоліна - Белінда Бенчіч 5:7, 6:3, 4:1 відмова

Як уже зазначалося, швейцарка перед півфіналом мала гандикап у вигляді зайвого дня відпочинку. Але вона, як і Бертенс, у боротьбі за потрапляння на Підсумковий зіграла останнім часом так багато, що одна доба для неї нічого не вирішила. Якщо проблеми Бенчіч із задньою поверхнею стегна за рахунку 6:5 у першому сеті на її користь виглядали тактичною хитрістю, яка, до речі, принесла свої плоди, то далі справи в неї ставали все гіршими. Еліна ж натомість здорово подавала (16 ейсів - рекорд у кар’єрі!) і класно розкидувала м’ячі по бокових лініях. Саме так і ніяк інакше! Співчуття у спорті має місце бути тільки після матчу. В результаті Бенчіч довелося здатися. Таким чином, Еліна Світоліна, з урахуванням попередніх років, здобула десяту поспіль перемогу на Підсумкових турнірах.

Ешлі Барті - Кароліна Плішкова 4:6, 6:2, 6:3

У півфінальній зустрічі Барті довго входила у гру, відіграла купу брейкпойнтів, але все ж віддала перший сет. Тим не менше, її подача нарешті летіла, як треба, а коли форхенд перестав збоїти по довжині, виявилося, що Кароліні боротися проти суперниці особливо-то і нічим. Гра в захисті ніколи не була її козирем. Українським уболівальникам тенісу хотілося б, звісно, щоб матч продовжувався якомога довше, вимотавши переможницю двобою перед фіналом, але трисетовий поєдинок тривав менше, ніж дві години.

Фінал.

Ешлі Барті - Еліна Світоліна 6:4, 6:3

Перед матчем на боці Еліни була вся статистика. Рахунок у особистих зустрічах проти Барті 5:0, вже згадані 10 перемог поспіль на Підсумкових турнірах. Дев’ять поспіль виграних фіналів WTA. Нарешті, три останні перемоги над Кароліною Плішковою неодмінно завершувалися тріумфами на турнірах. Але, на жаль, будь-які серії рано чи пізно закінчуються. А Ешлі Барті взагалі не та людина, щоб зважати на якусь там статистику. Вона виходить на корт і виконує свою роботу. Можна казати, що Еліна десь не використала свої шанси. Був же прихований сетбол у першому сеті на прийомі за рахунку 4:4. Вдалося повести з брейком на старті другого сету. Але то були більше епізоди. Барті справді грала краще, її форхенд раз по раз заганяв Світоліну у глуху оборону, з якої так і не вдавалося вибратися. І ще за австралійку були усі нетболи та хоук-аї.

Таким чином, Еліна Світоліна захистила 1080 з 1500 минулорічних очок за Підсумковий турнір. отримала найбільший гонорар у кар’єрі - 2,4 млн доларів. Навіть за минулорічну перемогу вийшло трошки менше, бо ж цього року китайці залили турнір грошима. За підсумками року Еліна посідає шосте місце у рейтингу. На дві позиції нижче, ніж торік, і без перемог на турнірах, але натомість є очевидний прогрес на Шоломах. Тепер Еліна має майже два місяці остаточно розібратися з недолікованим коліном та відпочити, щоб у Австралії бути в повній бойовій готовності.

Ешлі Барті ж продовжує очолювати рейтинг, тепер з дуже комфортним відривом майже у дві тисячі очок від Кароліни Плішкової. З огляду на її стійку психологію, невелику травматичність та молодий вік можна передбачати, що в топі вона надовго. Якщо, звісно, знову не збереться підкорювати вершини якогось крикету.

Паралельно з одиночним, у Шеньчжені також проходив Підсумковий парний турнір. І якраз тут минулорічним переможницям вдалося захистити свій титул.

Парний розряд. Фінал.

Тімея Бабош/Крістіна Младенович - Се Шувей/Барбора Стрицова 6:1, 6:3