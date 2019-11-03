Барти остановила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти (№1 WTA).

Итоговый турнир WTA. Финал

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 3:6

Обе теннисистки резво начали матч, легко забирая свои подачи. Украинка старалась максимально глубоко грузить сопернице под лево, австралийка, в свою очередь, вышла агрессировать и атаковать, используя преимущество в более мощных ударах.

Первые восемь геймов стали образцово-показательными с точки зрения защиты своей подачи. На приеме никто не мог выиграть более двух очков. Первой брейкпоинт (он же скрытый сетбол) заработала украинка, случилось это в девятом гейме. Барти отбилась, с большими усилиями забрала очко, после последовала неприятная для нас развязка.

Дважды за сет Барти повезло с тросом. Более того, второй мяч, выигранный таким образом, вывел ей при счете 5:4 на третий сетбол, который был успешно реализован благодаря классному приему второй подачи.

Вторая партия начиналась более оптимистично, Элина вела 2:1 с брейком, но Барти сумела переломить ход встречи. Более активная игра автралийки, пушечные удары с форхенда и фирменные резаки слева – и счет уже 4:2 в ее пользу. Украинке не оставалось ничего другого, кроме как самой постараться действовать в более агрессивной манере. Это помогло сделать брейк, но уже чувствовалось, что победы нам сегодня не видать

Даже на таких медленных кортах уверенный атакующий теннис оказался успешнее, чем более защитная игра Свитолиной. Могла ли она сегодня выступить лучше? В этом есть большие сомнения. Украинка не сама проиграла этот матч, Барти была сильнее. Это спорт, так бывает.

В любом случае, Элина превзошла все передтурнирные ожидания и снова доказала, что она одна из лучших в мире. И пусть в этому сезоне не было титулов, но с такой игрой и отношением к своей работе Свитолина еще долго будет радовать нас своими победами.

Отметим, что это было первое поражение Элины в очных матчах против Эшли (5-1). В этом сезоне было сыграно два матча (1-1).

Благодаря выходу в финал Свитолина заработала 1080 очков і $2,400,000 призовых. Украинка завершит сезон на шестом месте в рейтинге WTA.