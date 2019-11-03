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Барти остановила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира оказалась слишком сильной

  • 03.11.2019 15:09
  • 10144 просмотра
  • 36 комментариев
Барти остановила Свитолину в финале Итогового турнира WTA
© WTA. Элина Свитолина
Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти (№1 WTA). 
 
Итоговый турнир WTA. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 3:6
 
Обе теннисистки резво начали матч, легко забирая свои подачи. Украинка старалась максимально глубоко грузить сопернице под лево, австралийка, в свою очередь, вышла агрессировать и атаковать, используя преимущество в более мощных ударах.
 
Первые восемь геймов стали образцово-показательными с точки зрения защиты своей подачи. На приеме никто не мог выиграть более двух очков. Первой брейкпоинт (он же скрытый сетбол) заработала украинка, случилось это в девятом гейме. Барти отбилась, с большими усилиями забрала очко, после последовала неприятная для нас развязка.
 
Дважды за сет Барти повезло с тросом. Более того, второй мяч, выигранный таким образом, вывел ей при счете 5:4 на третий сетбол, который был успешно реализован благодаря классному приему второй подачи.
 
 
Вторая партия начиналась более оптимистично, Элина вела 2:1 с брейком, но Барти сумела переломить ход встречи. Более активная игра автралийки, пушечные удары с форхенда и фирменные резаки слева – и счет уже 4:2 в ее пользу. Украинке не оставалось ничего другого, кроме как самой постараться действовать в более агрессивной манере. Это помогло сделать брейк, но уже чувствовалось,  что победы нам сегодня не видать
 
Даже на таких медленных кортах уверенный атакующий теннис оказался успешнее, чем более защитная игра Свитолиной. Могла ли она сегодня выступить лучше? В этом есть большие сомнения. Украинка не сама проиграла этот матч, Барти была сильнее. Это спорт, так бывает.
 
В любом случае, Элина превзошла все передтурнирные ожидания и снова доказала, что она одна из лучших в мире. И пусть в этому сезоне не было титулов, но с такой игрой и отношением к своей работе Свитолина еще долго будет радовать нас своими победами.
 
Отметим, что это было первое поражение Элины в очных матчах против Эшли (5-1). В этом сезоне было сыграно два матча (1-1).
 
Благодаря выходу в финал Свитолина заработала 1080 очков і $2,400,000 призовых. Украинка завершит сезон на шестом месте в рейтинге WTA.
 

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    sarra2008
      sarra2008, 03.11.2019 15:39
    +1
    Нажаль, ця серія повинна була колись закінчитися...
    Ешлі сьогодні була більш зарядженою та зібраною, ще й їй інколи просто щастило.
    Елі за турнір вцілому - дякую, але сьогодні грала без запалу
    Ссылка
    Bohdan_Polishchuk
      Bohdan_Polishchuk, 03.11.2019 15:38
    -3
    tima fialko, 03.11.2019 15:26
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Ты хоть понимаешь что им насрать на политику?Она понимает что там Москва и Россия но это надо для её блага, все же повторюсь она Украинка!!!И закрыл свой рот ватника, нацик куев, иди вон кричи "Верните Пороха", и то меньше пользы от срача в сторону Элины, она молодец
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 03.11.2019 15:36
    +3
    Мало кто ожидал перед турниром, что дойдет до финала в такой форме Элина. Так что молодец. А Барти - пока игрок 1 сезона. В 20 будет ясно что-то по всем молодым. Кто вспомнит, где сейчас Слоан Стивенс.
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 03.11.2019 15:35
    0
    SKIF1927, 03.11.2019 15:31
    Карма за поiздку в немытую расею.
    Ну да $2.5 ляма это карма
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 03.11.2019 15:35
    -4
    Dantist_marik, 03.11.2019 15:11
    на гормони перевіряти почастіше цю дівчину з чоловічою походкою
    Це про кого? Бо Эля теж шкандибає як бегемот.
    Ссылка
    nordi
    nordi, 03.11.2019 15:34
    0
    читаю коменти...довбодятли...Ві Елю викреслювали ще до турніру. Вона молодчина і наша тенісна гордість. А ті кошти, що вона заробляє вам диванним кнопкодавам навіть не присняться. Здоровя і подальших кроків вгору
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 03.11.2019 15:33
    +4
    Дивився з середини другого сету, тому важко сказати про матч в цілому, але те, що вдалося побачити, змушує констатувати, що перемога Барті цілком закономірна. Сьогодні вона була кращою.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.11.2019 15:33
    +2
    SKIF1927, 03.11.2019 15:31
    Карма за поiздку в немытую расею.
    Глупость чувак. Уже эта тема надоедает.
    Ссылка
    SKIF1927
      SKIF1927, 03.11.2019 15:31
    -10
    Карма за поiздку в немытую расею.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.11.2019 15:30
    +3
    Александр Ад, 03.11.2019 15:19
    Дякуємо Єліні за турнір.Сьогодні в решаючі моменти ії браковало сил и воліНо все рівно молодець!
    Сил да не хватало,но никак не воли!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2019 15:29
    +2
    tima fialko, 03.11.2019 15:26
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Якщо такі горе-вболівальники як ти перестануть засмічувати коменти своїми висерами, буде значно краще.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.11.2019 15:29
    +4
    Эля ты умничка. Барти сегодня сильнее. Наш женский теннис на ходу. Все хорошо. Надо двигаться дальше
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 03.11.2019 15:29
    +1
    olegg1261, 03.11.2019 15:19
    А дійсно цікаво в тенісі перевіряють жінок на рівень тестерона в крові,як в легкій атлетиці?
    Не знаю на что там их проверяют, но Серена очень жаловалась, что её достали проверками, что могут и в пять утра прийти... Наверное, проверяют, как и всех профессиональных спортсменов.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 03.11.2019 15:28
    +5
    Все справедливо сегодня, Эшли была сильнее. У Элины были шансы, но чтобы ими воспользоваться, нужно было играть более агрессивно и точнее. Пока такого тенниса хватило только до финала. Упрекнуть Свитолину практически не в чем, делала все, что могла...НО!!!!!! Я 5 раз за матч кричал во весь голос - Какого хрена ты идешь к сетке с Барти, если это не твое...Зачем?" Да неужели Эндрю не мог ей подсказать, что этого делать нельзя сегодня...Но, нет же, упорно бежит и проигрывает все, имея более выгодные позиции..Это прям удивляло и вызывало недоумение.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.11.2019 15:28
    +1
    tima fialko, 03.11.2019 15:26
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Тупой троль,говори за себя. А не от имени Украины! позорник!
    Ссылка
    pike1
      pike1, 03.11.2019 15:28
    -2
    ukrop45, 03.11.2019 15:17
    Двояке відчуття. Та все ж справедливість є. Ну не заслуговувала Еліна на тріумф після вояжа в Масквабад і ганебної поразки там від представниці мордору
    Дивлячись на рівень Елі, стаж зрозуміло, що поразка в мордорі була запланована, адже Еля могла там взяти кубок, але гнів вболівальників був би ще вищим, а сил на підсумковий не залишилось би взагалі
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.11.2019 15:27
    +2
    комментатор
    - Я знаю, ти дуже любиш грати в Китае!
    Цуренко
    - Я ненавижу играть в Китае!
    Это эпик тупизма, от этой глупой комментаторши на Спорт 1!
    Ссылка
    svv72
      svv72, 03.11.2019 15:26
    +3
    Перебрасывать мяч постоянно на ракетку соперницы и ждать пока она ошибется, такой тактикой не выиграть. Жаль что проиграла финал но в общем по рейтингу и финансово продвинулась вперед. Готовься Эля к следующему сезону . Успехов тебе.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 03.11.2019 15:26
    -11
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 03.11.2019 15:26
    -11
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.11.2019 15:13
    +14
    Эле спасибо за турнир! Но Барти оказалась мастеровитее..
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 03.11.2019 15:15
    +10
    Барти по жизни была квадратной, это не молодые бройлеры в топ 15. Там стероиды из ушей текут...
    Ну а здесь - все по игре. Барти увереннее и сильнее. И ошибок меньше.
    Хотя скажу я вам честно - с таким сезоном без финалов и трофеев, как в этом году и попасть в финал Итогового турнира - это уже круто для Элины.
    Спасибо всем и Элине в первую очередь. Играла она все таки неплохо!
    Будем ждать следующий сезон!
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    Андрей Царенко
      Андрей Царенко, 03.11.2019 15:12
    +8
    Молодець турнір провела дуже сильно!!!і я вірю що це ще не кінець....))
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    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 03.11.2019 15:11
    +7
    Спасибо Эле за турнир.
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    Vik_77
      Vik_77, 03.11.2019 15:16
    +6
    Важко було Еліні виграти без першої подачі,а вона сьогодні не пішла... Та й Барті наразі перша в світі не тільки за рейтингом,а й за грою. В будь-якому випадку дякую Еліні за цей чудовий тиждень і масу позитивних емоцій! Молодчинка.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.11.2019 15:15
    +6
    скажемо прямо: по ходу матчу не було відчуття що світоліна може перемогти сьогодні. Проти Барті необхідно грати активно, бо ті спади в грі у Барті швидкоминучі і надіятись на перемогу лише на помилках суперниці не варто. Це вже не та Барті яка програвала 5 разів підряд. Це вже тенісистка зовсім іншого рівня. Не знаю як воно буде далі, але думаю ми ще не раз і не два побачимо Барті переможницею великих турнірів. А Світоліна зіграла на максимумі своїх можливостей, але на жаль вище голови не пригнеш, коли суперниця у формі
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 03.11.2019 15:28
    +5
    Все справедливо сегодня, Эшли была сильнее. У Элины были шансы, но чтобы ими воспользоваться, нужно было играть более агрессивно и точнее. Пока такого тенниса хватило только до финала. Упрекнуть Свитолину практически не в чем, делала все, что могла...НО!!!!!! Я 5 раз за матч кричал во весь голос - Какого хрена ты идешь к сетке с Барти, если это не твое...Зачем?" Да неужели Эндрю не мог ей подсказать, что этого делать нельзя сегодня...Но, нет же, упорно бежит и проигрывает все, имея более выгодные позиции..Это прям удивляло и вызывало недоумение.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 03.11.2019 15:33
    +4
    Дивився з середини другого сету, тому важко сказати про матч в цілому, але те, що вдалося побачити, змушує констатувати, що перемога Барті цілком закономірна. Сьогодні вона була кращою.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.11.2019 15:29
    +4
    Эля ты умничка. Барти сегодня сильнее. Наш женский теннис на ходу. Все хорошо. Надо двигаться дальше
    Ссылка
    vital
      vital, 03.11.2019 15:19
    +4
    Еліні велике спасибі за успішний турнір. На жаль після стартового гейму на власній подачі з 2-ма ейсами, далі сил в Еліни вже не вистачило на хорошу першу подачу з високим відсотком, а з другою Ешлі не обіграєш.
    1080 очок за турнір це краще, ніж можна було очікувати перед стартом Підсумкового, тим більше навіть саме потрапляння сюди було під питанням. Еліна молодчинка.
    Ссылка
    Andres
      Andres, 03.11.2019 15:18
    +4
    Еля молодчинка, але Барті недаремно перша у світовому рейтингу. Не зважаючи на відкат Елі в підсумковому рейтингу сезону, вона стала технічнішою, а півфінали ВШ повинні дати впевненість у майбутньому. ¡Vamos!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 03.11.2019 15:17
    +4
    Міс Світоліна ще раз дякую за спортивний характер за видовищний теніс.Вірю в наступному сезоні хоча б на одному ВШ ви переможете!
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 03.11.2019 15:36
    +3
    Мало кто ожидал перед турниром, что дойдет до финала в такой форме Элина. Так что молодец. А Барти - пока игрок 1 сезона. В 20 будет ясно что-то по всем молодым. Кто вспомнит, где сейчас Слоан Стивенс.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.11.2019 15:30
    +3
    Александр Ад, 03.11.2019 15:19
    Дякуємо Єліні за турнір.Сьогодні в решаючі моменти ії браковало сил и воліНо все рівно молодець!
    Сил да не хватало,но никак не воли!
    Ссылка
    svv72
      svv72, 03.11.2019 15:26
    +3
    Перебрасывать мяч постоянно на ракетку соперницы и ждать пока она ошибется, такой тактикой не выиграть. Жаль что проиграла финал но в общем по рейтингу и финансово продвинулась вперед. Готовься Эля к следующему сезону . Успехов тебе.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 03.11.2019 15:19
    +3
    Дякуємо Єліні за турнір.Сьогодні в решаючі моменти ії браковало сил и воліНо все рівно молодець!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 03.11.2019 15:33
    +2
    SKIF1927, 03.11.2019 15:31
    Карма за поiздку в немытую расею.
    Глупость чувак. Уже эта тема надоедает.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 03.11.2019 15:29
    +2
    tima fialko, 03.11.2019 15:26
    Світоліна програла вже в Москві,коли загубила половину своіх вболівальників.Не могла цього не відчувати,коли стаєш чужою у власній краіні.Це стосується і колись улюбленоі трійки боксерів.Поки ви ватники,ви ніхто.
    Якщо такі горе-вболівальники як ти перестануть засмічувати коменти своїми висерами, буде значно краще.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 03.11.2019 15:27
    +2
    комментатор
    - Я знаю, ти дуже любиш грати в Китае!
    Цуренко
    - Я ненавижу играть в Китае!
    Это эпик тупизма, от этой глупой комментаторши на Спорт 1!
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 03.11.2019 15:39
    +1
    Нажаль, ця серія повинна була колись закінчитися...
    Ешлі сьогодні була більш зарядженою та зібраною, ще й їй інколи просто щастило.
    Елі за турнір вцілому - дякую, але сьогодні грала без запалу
    Ссылка
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