ВИДЕО. Как украинка Ястремская обыграла россиянку Касаткину в Москве

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) на турнире WTA в Москве обыграла действующую чемпионку турнира Дарью Касаткину из России (WTA 37). Матч первого круга Кубка Кремля завершился в двух партиях (6:1, 6:4).
Смотрите видеообзор матча Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Касаткина (Россия).
Невероятный мяч выиграла Даяна в одном из розыгрышей поединка.
How did she get to that ball? 👀— WTA (@WTA) October 15, 2019
Incredible from @D_Yastremska! 🔥🔥🔥#KremlinCup pic.twitter.com/1xVwmqtOgw
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.