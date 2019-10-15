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ВИДЕО. Как украинка Ястремская обыграла россиянку Касаткину в Москве

Смотрите видеообзор матча первого раунда Кубка Кремля

  • 15.10.2019 16:34
  • 225 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как украинка Ястремская обыграла россиянку Касаткину в Москве
© Twitter
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) на турнире WTA в Москве обыграла действующую чемпионку турнира Дарью Касаткину из России (WTA 37). Матч первого круга Кубка Кремля завершился в двух партиях (6:1, 6:4).
 
Смотрите видеообзор матча Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Касаткина (Россия).
 

Невероятный мяч выиграла Даяна в одном из розыгрышей поединка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    chackk
      chackk, 15.10.2019 16:51
    0
    облизала мордору і на бокову
    Ссылка
    chackk
      chackk, 15.10.2019 16:51
    0
    облизала мордору і на бокову
    Ссылка
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