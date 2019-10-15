ВИДЕО. Как украинка Ястремская обыграла россиянку Касаткину в Москве

Зато вам с судьей очень повезло.

16:51 — Axmetov1

Та команда была сильней,но эта играет интересней Интересный тезис

16:50 — Анатолий Власович

Что самое интересное, что они пишут, зацепиться за ничью за победу вообще ни слова, что она им да...

16:49 — PUTINHUILO

Никто не говорил,что поехали в Европу и научились там играть... Просто в Европе сейчас другой уро...