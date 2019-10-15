Ястремская уверенно переиграла Касаткину в Москве

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) уверенно начала выступления на Премьере в Москве.

В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла действующую чемпионку турнира Дарью Касаткину из России (№37 WTA).

Кубок Кремля. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:4

Сегодня Ястремская наглядно продемонстрировала нынешний уровень Касаткиной. Даже не в лучшей своей форме второй ракетке Украины удалось разбить некогда представительницу топ-10 в первом сете, а во втором – изумительно легко отыграться со счета 2:4.

Даяна начала очень мощно, забрав под ноль подачу и сразу же оформив первый брейк. Касаткина сумела навязать борьбу в третьем гейме, но переломить ситуацию на корте ей не удалось. Украинка продолжала доминировать до конца партии, отдав всего один гейм сопернице.

В перерыве отец Даяны попросил ее сохранять игровую дисциплину, ибо при таком преимуществе над оппоненткой Ястремская могла проиграть только сама себе. К слову, у нее могло получиться. На старте второго сета украинка отвратительно подавала, чем воспользовалась россиянка, которая и сама смогла защитить всего две своих подачи за матч.

Проигрывая 2:4 во второй партии, Даяна наконец-то взяла себя в руки и перестала стрелять по воробьям. Одиннадцать выигранных розыгрышей подряд явно надломили Касаткину, хотя она немножко и посопротивлялась на матчболах. На общий результат это не повлияло и украинка уверенно шагает дальше.

С точки зрения борьбы за малый итоговый турнир (WTA Elite Trophy) эта победа не принесла особых изменений, но следующий матч будет очень важным. Победа в нем позволит подняться на 22-е место в рейтинге, которое должно стать проходным. Напомним, Кербер, Вондроушова и, скорее всего, Серена Уильямс в этом сезоне больше не сыграют. Ван Цян, которая располагается ниже Ястремской, получит wild card, поэтому 23-е место уже не подходит.

Касаткина, в свою очередь, опустится на 70-е место в рейтинге и будет готовиться уже к следующему сезону.

Во втором круге Ястремская встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).