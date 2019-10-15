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Ястремская уверенно переиграла Касаткину в Москве

Вторая ракетка Украины отправила россиянку готовиться к новому сезону

  • 15.10.2019 15:59
  • 2682 просмотра
  • 15 комментариев
Ястремская уверенно переиграла Касаткину в Москве
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) уверенно начала выступления на Премьере в Москве.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла действующую чемпионку турнира Дарью Касаткину из России (№37 WTA).
 
Кубок Кремля. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 6:4
 
Сегодня Ястремская наглядно продемонстрировала нынешний уровень Касаткиной. Даже не в лучшей своей форме второй ракетке Украины удалось разбить некогда представительницу топ-10 в первом сете, а во втором – изумительно легко отыграться со счета 2:4.
 
Даяна начала очень мощно, забрав под ноль подачу и сразу же оформив первый брейк. Касаткина сумела навязать борьбу в третьем гейме, но переломить ситуацию на корте ей не удалось. Украинка продолжала доминировать до конца партии, отдав всего один гейм сопернице.
 
В перерыве отец Даяны попросил ее сохранять игровую дисциплину, ибо при таком преимуществе над оппоненткой Ястремская могла проиграть только сама себе. К слову, у нее могло получиться. На старте второго сета украинка отвратительно подавала, чем воспользовалась россиянка, которая и сама смогла защитить всего две своих подачи за матч.
 
Проигрывая 2:4 во второй партии, Даяна наконец-то взяла себя в руки и перестала стрелять по воробьям. Одиннадцать выигранных розыгрышей подряд явно надломили Касаткину, хотя она немножко и посопротивлялась на матчболах. На общий результат это не повлияло и украинка уверенно шагает дальше.
 
С точки зрения борьбы за малый итоговый турнир (WTA Elite Trophy) эта победа не принесла особых изменений, но следующий матч будет очень важным. Победа в нем позволит подняться на 22-е место в рейтинге, которое должно стать проходным. Напомним, Кербер, Вондроушова и, скорее всего, Серена Уильямс в этом сезоне больше не сыграют. Ван Цян, которая располагается ниже Ястремской, получит wild card, поэтому 23-е место уже не подходит.
 
Касаткина, в свою очередь, опустится на 70-е место в рейтинге и будет готовиться уже к следующему сезону.
 
Во втором круге Ястремская встретится с Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 15.10.2019 16:51
    -1
    Треба ватних туристів ознайомити з Податковим законодаством Украіни.Якщо совісті і Батьківщини ва них нема,то хай платять податки по повній.Досить очі затуляти на спортивних зірок.З них патріотів,одиниці.Щоб з судів не вилазили,як Мессі з Роналду і Неймаром.
    Ссылка
    chackk
      chackk, 15.10.2019 16:49
    0
    вівця
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 15.10.2019 16:41
    +1
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Что приятного??? Когда подстилки фашистские ездят к врагам...
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 15.10.2019 16:25
    +10
    На жаль, Даяна все сказала в інтервью після матчу. Якщо до цього ще можна було якось зрозуміти її візит до Москви, мовляв, є шанс потрапити на Малий Підсумковий, але казати щось на кшталт "Мне тут очень нравится"... То вже є занадто. Якщо там так подобається, то міняй громадянство, залишайся там і виступай за "старшего брата". Так, принаймі, буде чесно. Звичайно, кожен має право вибору. Дуже сумно, коли спортсменки, яки виступають під українським прапором є такими непринциповими. Ок, ладно, їхати було треба. Так вже грай мовчки. За перемогу над кац@пкою, звичайно, вдяка, а от слова в твоєму інтерв'ю чомусь гостро ріжуть по душі...
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 15.10.2019 16:25
    +6
    Сподіваюся цей турнір врятує сім'ю Даяни від зубожіння
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 15.10.2019 16:18
    +10
    Большой неудачи в следующем раунде бейсболистке Ястремской, для которой кубок крымля особенный турнир, как она говорит, и ей там очень нравиться. Сенцову, наверное, тоже нравилось в руЦкой тюрьме, или другим украинским заключенным.
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 15.10.2019 16:16
    -1
    Уничтожением первой кацапки удовлетворён!
    Только ради этого стоило туда ехать!
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    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 15.10.2019 16:12
    +2
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Було б набагато приємніше якби у наших спортсменів була морально принципова позиція, а не політична проституція
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 15.10.2019 16:12
    0
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Було б набагато приємніше якби у наших спортсменів була морально принципова позиція, а не політична проституція
    Ссылка
    Степан Степанов
      Степан Степанов, 15.10.2019 16:10
    -5
    chackk, 15.10.2019 16:03
    коза
    Твоя сестра?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.10.2019 16:04
    +9
    норм. нерви були лише на матчболах в 2 сеті. а загалом все пройшло без надзусиль з боку Даяни
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 16:04
    +5
    Вже зїздила не дарма. Чампявонку Мацкви 2018 бахнула
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 15.10.2019 16:03
    -6
    Типо Патриоты что делать поздравлять или нет???
    Вы же спецы объясните мне
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    +10
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Ссылка
    chackk
      chackk, 15.10.2019 16:03
    -14
    коза
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 15.10.2019 16:25
    +10
    На жаль, Даяна все сказала в інтервью після матчу. Якщо до цього ще можна було якось зрозуміти її візит до Москви, мовляв, є шанс потрапити на Малий Підсумковий, але казати щось на кшталт "Мне тут очень нравится"... То вже є занадто. Якщо там так подобається, то міняй громадянство, залишайся там і виступай за "старшего брата". Так, принаймі, буде чесно. Звичайно, кожен має право вибору. Дуже сумно, коли спортсменки, яки виступають під українським прапором є такими непринциповими. Ок, ладно, їхати було треба. Так вже грай мовчки. За перемогу над кац@пкою, звичайно, вдяка, а от слова в твоєму інтерв'ю чомусь гостро ріжуть по душі...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 15.10.2019 16:18
    +10
    Большой неудачи в следующем раунде бейсболистке Ястремской, для которой кубок крымля особенный турнир, как она говорит, и ей там очень нравиться. Сенцову, наверное, тоже нравилось в руЦкой тюрьме, или другим украинским заключенным.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    +10
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.10.2019 16:04
    +9
    норм. нерви були лише на матчболах в 2 сеті. а загалом все пройшло без надзусиль з боку Даяни
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 15.10.2019 16:25
    +6
    Сподіваюся цей турнір врятує сім'ю Даяни від зубожіння
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.10.2019 16:04
    +5
    Вже зїздила не дарма. Чампявонку Мацкви 2018 бахнула
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 15.10.2019 16:12
    +2
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Було б набагато приємніше якби у наших спортсменів була морально принципова позиція, а не політична проституція
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 15.10.2019 16:41
    +1
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Что приятного??? Когда подстилки фашистские ездят к врагам...
    Ссылка
    chackk
      chackk, 15.10.2019 16:49
    0
    вівця
    Ссылка
    Mryaroslav4ik1986
      Mryaroslav4ik1986, 15.10.2019 16:12
    0
    Maxim_kravets, 15.10.2019 16:03
    Ну и разве не приятно, когда на турнире в России наша спортсменка побеждает? Особенно , когда побеждает русскую
    Було б набагато приємніше якби у наших спортсменів була морально принципова позиція, а не політична проституція
    Ссылка
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