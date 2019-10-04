Надаль пропустит турнир в Шанхае из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в турнире серии ATP 1000 в Шанхае.

Вторая ракетка мира вновь повредил запястье, которое начало тревожить его еще во времена выступлений на Открытом чемпионате США.

Ожидается, что испанец долечится к турниру в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября. Рафа должен появиться на Итоговом турнире в Лондоне (10-17 ноября).

Ранее сообщалось, что данное повреждение также не дало сыграть ему в тандеме с легендарным Роджером Федерером на Кубке Лэйвера.