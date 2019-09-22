Надаль снялся c Кубка Лейвера и не сыграет пару с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение отказаться от выступления во время третьего игрового дня на Кубке Лейвера.

Сообщается, что у 33-летнего теннисиста проблема с запястьем, которое беспокоило его еще во время выступления на US Open. Доктора посоветовали испанцу прекратить выступления на турнире.

Отметим, что в третий день Рафаэль Надаль должен был сыграть одиночный матч против австралийца Ника Кирьоса и, что более важно, парный поединок вместе в Роджером Федерером против американского дуэта Джон Изнер / Джек Сок. В одиночке его заменит Доминик Тим, в паре – Стефанос Циципас.