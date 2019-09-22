Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Надаль снялся c Кубка Лейвера и не сыграет пару с Федерером

Сборная Европы потеряла одного из лучших игроков

  • 22.09.2019 13:30
  • 697 просмотров
  • 0 комментариев
Надаль снялся c Кубка Лейвера и не сыграет пару с Федерером
© ATP. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение отказаться от выступления во время третьего игрового дня на Кубке Лейвера. 
 
Сообщается, что у 33-летнего теннисиста проблема с запястьем, которое беспокоило его еще во время выступления на US Open. Доктора посоветовали испанцу прекратить выступления на турнире.
 
Отметим, что в третий день Рафаэль Надаль должен был сыграть одиночный матч против австралийца Ника Кирьоса и, что более важно, парный поединок вместе в Роджером Федерером против американского дуэта Джон Изнер / Джек Сок. В одиночке его заменит Доминик Тим, в паре – Стефанос Циципас.
 
Напомним, во второй игровой день Надаль выиграл одиночную встречу у канадца Милоша Раонича, а также в дуэте со Стефаносом Циципасом проиграл парный поединок тандему Ник Кириос / Джек Сок.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности