Надаль снялся c Кубка Лейвера и не сыграет пару с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение отказаться от выступления во время третьего игрового дня на Кубке Лейвера.
Сообщается, что у 33-летнего теннисиста проблема с запястьем, которое беспокоило его еще во время выступления на US Open. Доктора посоветовали испанцу прекратить выступления на турнире.
Отметим, что в третий день Рафаэль Надаль должен был сыграть одиночный матч против австралийца Ника Кирьоса и, что более важно, парный поединок вместе в Роджером Федерером против американского дуэта Джон Изнер / Джек Сок. В одиночке его заменит Доминик Тим, в паре – Стефанос Циципас.
Напомним, во второй игровой день Надаль выиграл одиночную встречу у канадца Милоша Раонича, а также в дуэте со Стефаносом Циципасом проиграл парный поединок тандему Ник Кириос / Джек Сок.
Источник — Twitter
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