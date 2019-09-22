Кубок Лэйвера. Сборная Мира не пустила Европу в отрыв

01:05 — Вадім Рубік

Шас тобі Чак і Віжуалсу розкажуть як Україна виграє в Сербії без шансів.. Але потім як тільки буд...

01:02 — Krzysztof Wiączek

Можливо я не написал того так, як хотів. Звичайно, я з Паном погоджуюсь - це спорт та все можливо...

01:02 — Вадім Рубік

От ти справжнє бидло, глянути навіть твої сьогоднішні коменти коли хлопці провалились в другому с...

01:01 — Attila Hun

Только Бельгия в волейболе - это не Реал Мадрид. К сожалению. По-любому, 1/4 финала ЧЕ - суперусп...

00:58 — Вадім Рубік

Такі жалобы і дауни як вы двоє уж точно нікому непотрібні закрий свого рота бо від тебе воняє, пр...