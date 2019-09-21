Кубок Лэйвера. Европа повела 3:1 после первого дня

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Юрий ВЕРНИДУБ: «На предложение Динамо не стоит соглашаться сразу» 00:41 — MaxUa Я считаю, что тезис должен быть доказан. В противном случае это миф. А в активе ранее перечисленн...

ВИДЕО. Нойок и Милевский разрывают очередного соперника 00:35 — Martin Cristofer #сурсисвернитиму 00:35 — Martin Cristofer Тьома вернись!!!

Андрей ПЯТОВ: «Гвардиола сказал, что я лучший» 00:21 — pytlak1990 До речі не поспориш... Об'єктивно один з кращих воротарів світу у грі ногами!) 00:10 — serg да ладно, Гвардиола Зинченко говорил, что он лучший, хоть изначально и не выпускал на поле, и даж...

Энрико Альбертози: человек, который отказался оставаться в тени Дзоффа 00:15 — impresario Всегда и везде используется норма слова Тоскана, а не вот эти таскания за шиворот

Луческу опроверг интерес со стороны Динамо и Шахтера 00:14 — serg простите, но в скромную шапочку Луческу не помещаются конспекты Лобановского, поэтому мимо кассы