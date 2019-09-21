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Кубок Лэйвера. Европа повела 3:1 после первого дня

В пятницу прошли четыре матча

  • 21.09.2019 00:30
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Кубок Лэйвера. Европа повела 3:1 после первого дня
© Laver Cup. Доминик Тим
В пятницу в Женеве стартовал третий розыгрыш Кубка Лэйвера. 
 
В первый игровой день состоялись четыре матча: три одиночных и один парный. Отметим, что поединки проходят в трехсетовом формате, финальная партия играется в виде супер тай-брейка (до 10 очков).
 
Кубок Лэйвера
Доминик Тим (Европа) – Денис Шаповалов (Мир) – 6:4, 5:7, 13-11
Фабио Фоньини (Европа) – Джек Сок (Мир) – 1:6, 6:7(3)
Стефанос Циципас (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир) – 6:2, 1:6, 10-7
Роджер Федерер / Александр Зверев (Европа) – Денис Шаповалов / Джек Сок (Мир) – 6:3, 7:5
 
Общий счет противостояния
Европа – Мир – 3:1
 
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Источник — Sport.ua

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