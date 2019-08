Федерер проводит тысячу недель подряд в топ-50 рейтинга – это рекорд

Легендарный швейцарец Роджер Федерер стал автором очередного впечатляющего рекорда.

37-летний теннисист проводит уже 1000-ю неделю подряд в топ-50 мирового рейтинга АТР. Это является абсолютным рекордом в истории тенниса.

Ближайший показатель принадлежит Джимми Коннорсу, который в свое время провел 873 недели в топ-50 рейтинга. Из действующих теннисистов такую серию проводит Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель.

1000th consecutive week in Top 50 on the #ATPTour first player to reach that mark..



Federer: 1000

Connors: 873

McEnroe: 827

Lendl: 801

Nadal: 758

Sampras: 710



Federer has 1000+ weeks in Top 100, Top 50, consecutive top 100 as well.#Federer