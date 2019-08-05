Федерер проводит тысячу недель подряд в топ-50 рейтинга – это рекорд

Он Олег Владимирович. Беляшом называть человека, который прославлял советский и украинский футбо...

« УАФ - М а ф і я »

23:51 — « УАФ - М а ф і я »

23:47 — dig_sum

15 грн за 3 месяца смешная плата, зачем это они так позорятся))

23:43 — dig_sum

Кстати, беру свои слова обратно. 1+1 сделали плату за подписку просмотра в интернете! Еще весной ...

23:37 — UKRAINE FAN

Ему пишешь что для этого нужен интернета а он опять про свое!

23:34 — dig_sum

Эта трансляция работает на 3G только что проверял. Когда сбросишь такую же, организованную официа...

23:29 — DIiMax2

Т2 топ 5 наших нац. каналов должны показывать УПЛ и дело сдвинется с мертвой точки

23:29 — UKRAINE FAN

И что? Здесь все ныли что у большинства людей нет интернета и спутникового тв. А плюсы как мессия...