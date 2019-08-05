Федерер проводит тысячу недель подряд в топ-50 рейтинга – это рекорд

Легендарный швейцарец Роджер Федерер стал автором очередного впечатляющего рекорда.
37-летний теннисист проводит уже 1000-ю неделю подряд в топ-50 мирового рейтинга АТР. Это является абсолютным рекордом в истории тенниса.
Ближайший показатель принадлежит Джимми Коннорсу, который в свое время провел 873 недели в топ-50 рейтинга. Из действующих теннисистов такую серию проводит Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель.
1000th consecutive week in Top 50 on the #ATPTour first player to reach that mark..— Roger Laver (@DonaldTendulkar) August 5, 2019
Federer: 1000
Connors: 873
McEnroe: 827
Lendl: 801
Nadal: 758
Sampras: 710
Federer has 1000+ weeks in Top 100, Top 50, consecutive top 100 as well.#Federer
Напомним, что на текущий момент Федерер занимает 3-е место в рейтинге АТР.
Источник — Sport.ua
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