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Федерер проводит тысячу недель подряд в топ-50 рейтинга – это рекорд

Швейцарцу покорилось очередное невероятное достижение

  • 05.08.2019 22:15
  • 1221 просмотр
  • 4 комментария
Федерер проводит тысячу недель подряд в топ-50 рейтинга – это рекорд
© Wimbledon. Роджер Федерер
Легендарный швейцарец Роджер Федерер стал автором очередного впечатляющего рекорда.
 
37-летний теннисист проводит уже 1000-ю неделю подряд в топ-50 мирового рейтинга АТР.  Это является абсолютным рекордом в истории тенниса.
 
Ближайший показатель принадлежит Джимми Коннорсу, который в свое время провел 873 недели в топ-50 рейтинга. Из действующих теннисистов такую серию проводит Рафаэль Надаль, на счету которого 758 недель.

Напомним, что на текущий момент Федерер занимает 3-е место в рейтинге АТР.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Michael Savchyn
    Michael Savchyn, 05.08.2019 23:16
    -1
    ви конкретно присіли на той твіттер, приклад Трампа доведе вас до цугундерра
    Ссылка
    Rodion Manko
      Rodion Manko, 05.08.2019 22:43
    +3
    Просто он, как и Месси не человек, инопланетян к нам забросили в обличье людском)))
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 05.08.2019 22:43
    0
    Стаховский: та он ботан, отличник, я таких в школе не любил, лох и очкарик.... Долгополов: та да выскочка, ему даже за РФ никогда не предлагали играть, чмо швеДцарское... Бубка... даже бухать не умеет, интИИлегент... Другие: а ты бы столько недель на 666 месте бы побыл и сам в догвогорняках бы поучаствовал...
    Все события и персонажи вымышленные, любые совпадения случайны.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 05.08.2019 22:37
    +3
    Просто фантастика!!!
    Ссылка
    Rodion Manko
    online
      Rodion Manko, 05.08.2019 22:43
    +3
    Просто он, как и Месси не человек, инопланетян к нам забросили в обличье людском)))
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 05.08.2019 22:37
    +3
    Просто фантастика!!!
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 05.08.2019 22:43
    0
    Стаховский: та он ботан, отличник, я таких в школе не любил, лох и очкарик.... Долгополов: та да выскочка, ему даже за РФ никогда не предлагали играть, чмо швеДцарское... Бубка... даже бухать не умеет, интИИлегент... Другие: а ты бы столько недель на 666 месте бы побыл и сам в догвогорняках бы поучаствовал...
    Все события и персонажи вымышленные, любые совпадения случайны.
    Ссылка
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