Рейтинг ATP. Марченко потерял 100 позиций

11:33 — logoped_uygik

Осторожнее, здесь злой админ или с его правами сегодня. Комменты не жалей, держись до последнего....

11:29 — logoped_uygik

А в нашей стране многое могут сделать обычные люди. Вон Сеня Куля в лоб наворовал чуть ли не милл...

11:29 — Guberman

ржу не могу от коментов" кукарекающие петухи,бесхребетные,кастрюлєголових мокшей,Очкошніки,Просто...

11:06 — kerch30

Убогая страна рабов и жополизов царя