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Рейтинг ATP. Марченко потерял 100 позиций

В первой десятке состоялись несколько изменений

  • 05.08.2019 10:35
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Рейтинг ATP. Марченко потерял 100 позиций
© ATP. Илья Марченко
На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP. На соревнованиях более престижной серии ATP Tour 500 в Вашингтоне победу праздновал Ник Кирьос. Благодаря этому триумфу австралиец поднялся на 25 позиций и вернулся в топ-30 мирового рейтинга. 
 
На соревнованиях категории ATP Tour 250 в Лос-Кабосе победил Диего Шварцман. Аргентинец добыл свой третий титул в карьере и поднялся на 23-ю строчку в мировой классификации.
 
Австриец Доминик Тим, выигравший соревнования в Кицбюэле, укрепился на четвертой позиции.
 
В первой десятке произошло несколько изменений: прошлогодний победитель турнира в Вашингтоне Александр Зверев потерял две позиции и пропустил вперед Стефаноса Циципаса и Кеи Нисикори, а также из топ-10 вылетел Фабио Фоньини.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Илья Марченко опустился на 100 позиций, Артем Смирнов – на 214, а Данила Калениченко добавил 91 строчку, у остальных изменения не столь радикальные.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 
 
В Чемпионской гонке Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут поменялись местами.
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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