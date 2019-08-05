ATP Вашингтон. Кирьос обыграл Медведева и стал чемпионом

главная задача зори - это обкатка перспективной молодёжи для дк...эта же задача и в днепра 1))там...

Не плохой воротник! По началу все шло в Ливерпуле отлично! Помню он был основным когда еще Суарес...

03:08 — Vladdal

ПО СУДУ можно и сам "телепул" признать юридически ничтожным и тому есть масса оснований. Например...

02:33 — jimmi

Типичная гопота. Весь сезон поливают дерьмом неугодные клубы, потом на время "попытки собрать еди...

02:22 — SamojlovS

Вот есть много вопросов и замечаний по Вашему посту. 1. По "монополизму": для этого сначала Футбо...