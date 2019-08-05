ATP Вашингтон. Кирьос обыграл Медведева и стал чемпионом

Австралийский теннисист Ник Кирьос стал чемпионом хардового турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.
В финале Ник оказался сильнее Даниила Медведева из России. Игра завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
После этого турнира Кирьос войдет в топ-30 рейтинга АТР.
Для австралийца это уже 6-й выигранный трофей в карьере.
Источник — Sport.ua
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