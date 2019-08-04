Шварцман выиграл турнир в Лос-Кабосе

Влада погано впливає на людей, Зінченко не виключення, дозволяв пробивати з-під себе, а моментами...

Блин! У них что, всё ещё ночь?

18:58 — Bolshoi

А то после МС и Айнтрахта кроты стали малочувствительны, и разрыв в один мяч у них вызывает толь...

18:58 — jekаfunny

ну сорян, я не учился на то чтобы гомосексуалистов развлекать !

18:57 — Alexandr Mobis

Вася? Это твой партнер какой-то?)) Кроме перевода стрелок ничего интересного от тебя не услышал))

18:56 — AK_228

Ты больной, убогий закомплексованным рыбачек..

18:54 — Vipfishman2

Клоун ,как такое ничтожная скотинка как ты может разглагольствовать об убожестве ))) или это мысл...

18:54 — jekаfunny

вася, ты уэе вторую страниц ту про гей парады рассуждаешь, мы уже поняли какой ты ориентации ) хв...