Шварцман выиграл турнир в Лос-Кабосе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман стал победителем турнира категории ATP 250 в Мексике.
В поединке за титул 26-летний теннисист одолел американца Тэйлора Фритца.
Лос-Кабос. Финал
Диего Шварцман (Аргентина) – Тэйлор Фритц (США) – 7:6(6), 6:3
Отметим, что это был третий выигранный титул ATP в карьере Шварцмана и первый на харде.
Фритц проиграл свой третий из четырех финалов ATP.
Источник — Sport.ua
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