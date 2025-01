Синнер повторил достижение Федерера, Джоковича и Агасси

13 января итальянский теннисист Янник Синнер успешно начал защиту титула Australian Open 2025.

В первом раунде итальянец в трех сетах переиграл Николаса Харри со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1.

Для Синнера эта победа стала 15-й подряд, все 15 викторий – на хардовом покрытии. 2024 год он завершил с титулами на Мастерсе в Шанхае, Итогового турнира и Кубка Дэвиса вместе со сборной Италии.

Синнер стал четвертым теннисистом с 2000 года после Андре Агасси, Роджера Федерера и Новака Джоковича, кому удалось добиться такого винтсрика на харде.

15 - Jannik Sinner has claimed his 15th straight Grand Slam match win on hard court, becoming the fourth player since 2000 to achieve as many consecutive wins on the surface after Andre Agassi, Roger Federer and Novak Djokovic. Ride. #AO2025 | @AustralianOpen @TennisAustralia pic.twitter.com/tI1w32CGmm