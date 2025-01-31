Украина. Премьер лига31 января 2025, 09:31 | Обновлено 31 января 2025, 10:13
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ФОТО. Форвард вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем
24-летний нападающий Илья Шевцов восстановился после травмы колена
31 января 2025, 09:31 | Обновлено 31 января 2025, 10:13
41
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Футболист Черноморца Илья Шевцов восстановился после травмы колена.
24-летний форвард вернулся к полноценным тренировкам с одесской командой.
Черноморец проходит учебно-тренирочные сборы в Турции и активно играет спарринги.
В текущем сезоне Илья Шевцов сыграл 4 матча УПЛ и забил 1 гол.
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ФОТО. Защитник вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем
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