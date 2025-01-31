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  4. ФОТО. Форвард вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 09:31 | Обновлено 31 января 2025, 10:13
41
0

ФОТО. Форвард вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем

24-летний нападающий Илья Шевцов восстановился после травмы колена

31 января 2025, 09:31 | Обновлено 31 января 2025, 10:13
41
0
ФОТО. Форвард вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем
ФК Черноморец. Илья Шевцов

Футболист Черноморца Илья Шевцов восстановился после травмы колена.

24-летний форвард вернулся к полноценным тренировкам с одесской командой.

Черноморец проходит учебно-тренирочные сборы в Турции и активно играет спарринги.

В текущем сезоне Илья Шевцов сыграл 4 матча УПЛ и забил 1 гол.

ФОТО. Защитник вернулся к полноценным тренировкам с Черноморцем

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Черноморец Одесса Илья Шевцов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу возвращение
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
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