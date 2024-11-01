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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 11:39 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:16
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Черноморец потерял нападающего. Он приехал из США

Линия атаки «моряков» не в оптимальном состоянии

01 ноября 2024, 11:39 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:16
737
0
Черноморец потерял нападающего. Он приехал из США
ФК Черноморец. Илья Шевцов

Не успел клубный лазарет одесского «Черноморца» уменьшиться на нескольких пациентов, как вскоре его пополнил очередной футболист.

Как стало известно Sport.ua, в разгар осени на больничном оказался нападающий Илья Шевцов, который появился в команде всего два месяца назад. 24-летний игрок, который до приезда в Одессу имел опыт выступлений в США за «Шарлотт Индепенденс», выбыл из строя из-за повреждения коленного сустава.

Кроме него, в лазарете до сих пор находятся бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк.

В нынешнем сезоне Шевцов успел сыграть за «Черноморец» всего пять минут, выйдя на замену в матче 9-го тура УПЛ с киевской «Оболонью». Именно его результативный удар стал единственным в поединке, позволив «морякам» одержать победу.

Ранее было утверждено время матчей 14 тура УПЛ.

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Илья Шевцов Жоао Нето Артем Присяжнюк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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