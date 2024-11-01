Черноморец потерял нападающего. Он приехал из США

Не успел клубный лазарет одесского «Черноморца» уменьшиться на нескольких пациентов, как вскоре его пополнил очередной футболист.

Как стало известно Sport.ua, в разгар осени на больничном оказался нападающий Илья Шевцов, который появился в команде всего два месяца назад. 24-летний игрок, который до приезда в Одессу имел опыт выступлений в США за «Шарлотт Индепенденс», выбыл из строя из-за повреждения коленного сустава.

Кроме него, в лазарете до сих пор находятся бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк.

В нынешнем сезоне Шевцов успел сыграть за «Черноморец» всего пять минут, выйдя на замену в матче 9-го тура УПЛ с киевской «Оболонью». Именно его результативный удар стал единственным в поединке, позволив «морякам» одержать победу.

Ранее было утверждено время матчей 14 тура УПЛ.