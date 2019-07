ВИДЕО. Как румынские болельщики встречали Халеп после Уимблдона

Более 25 тысяч фанатов тенниса собрались на Национальном стадионе в Бухаресте, чтобы приветствовать чемпионку травяного мэйджора.

Напомним, в прошлом году Халеп выиграла Ролан Гаррос.

When Simona Halep is back at home... pic.twitter.com/B5u7idq8KE