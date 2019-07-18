ВИДЕО. Как румынские болельщики встречали Халеп после Уимблдона

22:52 — « УАФ - М а ф і я »

А это и есть основной принцип демократии - свобода выбора. Динамо не хочет и не будет прогибатся ...

22:48 — Виталий Грин

Приехал дядя, рассказывает о правилах демократии и подчинении... Вот даже материться не хочется ...

22:48 — Владимир Копяк

По всей вероятности, журналисты неправильно перевели слова Т.Гримма. Никто не вправе силком затяг...

22:47 — sahka1981

" Почему клубы не поддержали постепенное расширение Премьер-лиги до 14-ти команд? - Были предложе...