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ВИДЕО. Как румынские болельщики встречали Халеп после Уимблдона

Тысячи фанатов собрались на стадионе, чтобы поздравить чемпионку турнира Большого шлема

  • 18.07.2019 21:41
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ВИДЕО. Как румынские болельщики встречали Халеп после Уимблдона
© AGO Vision
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп вернулась в Румынию после триумфального выступления на Уимблдоне, где она завоевала второй для себя титул Grand Slam.
 
Более 25 тысяч фанатов тенниса собрались на Национальном стадионе в Бухаресте, чтобы приветствовать чемпионку травяного мэйджора.
 
Напомним, в прошлом году Халеп выиграла Ролан Гаррос.

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