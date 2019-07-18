ВИДЕО. Как румынские болельщики встречали Халеп после Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп вернулась в Румынию после триумфального выступления на Уимблдоне, где она завоевала второй для себя титул Grand Slam.
Более 25 тысяч фанатов тенниса собрались на Национальном стадионе в Бухаресте, чтобы приветствовать чемпионку травяного мэйджора.
Напомним, в прошлом году Халеп выиграла Ролан Гаррос.
When Simona Halep is back at home... pic.twitter.com/B5u7idq8KE— We Are Tennis (@WeAreTennis) 18 липня 2019 р.
Источник — Twitter
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