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Халеп стала чемпионкой Уимблдона

Румынская теннисистка обыграла в финале Серену Уильямс

  • 13.07.2019 17:06
  • 4027 просмотров
  • 10 комментариев
Халеп стала чемпионкой Уимблдона
© Wimbledon. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA) выиграла финальный матч женского одиночного разряда на Уимблдоне.
 
В поединке за титул экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№10 WTA).
 
Уимблдон. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Серена Уильямс (США) – 6:2, 6:2
 
Отметим, что это второй титул Grand Slam в карьере Халеп, в прошлом году она победила на Ролан Гаррос.
 
Добавим, что Халеп стала четвертой из ныне играющих теннисисток, который выигрывали Ролан Гаррос и Уимблдон. Ранее это удавалось Гарбинье Мугурусе, Марии Шараповой и, конечно же, Серене Уильямс.
 
Уильямс-младшая, которая побеждала на травяном мэйджоре 7 раз, проиграла 5 из 7 последних финалов на Шлемах. 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 13.07.2019 17:40
    +1
    Молодец,.те кто пишут что серена ужасно играла да это факт, но что ей горевать в свои то годы быть в финале это круто, но заметили как Халеп отвечала, какие контратакующие удары, вот чего не хватает нашей Элине активной игры в защите
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    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 17:31
    -3
    Rostislav Zdorenko, 13.07.2019 17:12
    Халеп конечно умничка! С победой ее! Но что это была за и игра Серены??? Это позорище, как с такой игрой она вообще дошла до финала...
    Ти незабув, що ти там казав учора. Відповідати то як будешь?
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    VoOne1983
    VoOne1983, 13.07.2019 17:18
    0
    Rostislav Zdorenko, 13.07.2019 17:12
    Халеп конечно умничка! С победой ее! Но что это была за и игра Серены??? Это позорище, как с такой игрой она вообще дошла до финала...
    Якраз до цієї гри Серена дуже непогано грала. Але сьогодні, незважаючи на те, що вболіваю за Серену вже майже 20 років, мушу визнати, що грала вона просто жахливо. Вітання Сімоні. Заслужила!!!
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    vit-2
      vit-2, 13.07.2019 17:17
    -5
    Еліна в півфіналі програла найсильнішій цього року на Вімблдоні Сімоні. Виграй Еліна той перший гейм у матчі на прийомі, може справи пішли б інакше. Але наразі маємо те що маємо - румунка виграла шлем, Серена взагалі без шансів зіграла в вирішальному матчі. А ми ще Елю критикували за півфінал.
    Ну а Еліна показала дуже достойний результат на Вімі, найкращий у своїй кар'єрі.
    Обидві Сімона і Еліна молодці, вони ще не раз будуть з'ясовувати, хто з них кращий і ще не факт, що Халеп переможе нашу зірочку.
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    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 13.07.2019 17:12
    +11
    Симона сейчас в очень хорошей форме. Нелегкая это работа из болота тащить бегемота, а она его всего лишь за час вытащила! И теперь ясно, что это не Свитолина в полуфинале была плоха - это Халеп слишком хороша на сегодня.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 13.07.2019 17:12
    +2
    Халеп конечно умничка! С победой ее! Но что это была за и игра Серены??? Это позорище, как с такой игрой она вообще дошла до финала...
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    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 17:11
    +5
    Молодець дівка. Що сказати.
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 13.07.2019 17:11
    +4
    Какие-то смешанные чувства...С одной стороны Симона играла блестяще, а с другой стороны Серена играла отвратительно. И получается, что борьбы вообще не вышло. Такие финалы немного расстраивают. Ну, а Симона заслуживает высших похвал своим теннисом и трудолюбием!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 17:11
    +12
    К решающим матчам Симона набрала фантастическую форму. Игроков абсолютно разных стилей вынесла без вариантов в полуфинале и финале. Так что все заслуженно.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 13.07.2019 17:07
    +2
    Симона!!! Ура! Молодчинка! Поздравляем!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.07.2019 17:11
    +12
    К решающим матчам Симона набрала фантастическую форму. Игроков абсолютно разных стилей вынесла без вариантов в полуфинале и финале. Так что все заслуженно.
    Ссылка
    Андрій Ришелюк
      Андрій Ришелюк, 13.07.2019 17:12
    +11
    Симона сейчас в очень хорошей форме. Нелегкая это работа из болота тащить бегемота, а она его всего лишь за час вытащила! И теперь ясно, что это не Свитолина в полуфинале была плоха - это Халеп слишком хороша на сегодня.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 17:11
    +5
    Молодець дівка. Що сказати.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 13.07.2019 17:11
    +4
    Какие-то смешанные чувства...С одной стороны Симона играла блестяще, а с другой стороны Серена играла отвратительно. И получается, что борьбы вообще не вышло. Такие финалы немного расстраивают. Ну, а Симона заслуживает высших похвал своим теннисом и трудолюбием!!!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 13.07.2019 17:12
    +2
    Халеп конечно умничка! С победой ее! Но что это была за и игра Серены??? Это позорище, как с такой игрой она вообще дошла до финала...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.07.2019 17:07
    +2
    Симона!!! Ура! Молодчинка! Поздравляем!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 13.07.2019 17:40
    +1
    Молодец,.те кто пишут что серена ужасно играла да это факт, но что ей горевать в свои то годы быть в финале это круто, но заметили как Халеп отвечала, какие контратакующие удары, вот чего не хватает нашей Элине активной игры в защите
    Ссылка
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 13.07.2019 17:18
    0
    Rostislav Zdorenko, 13.07.2019 17:12
    Халеп конечно умничка! С победой ее! Но что это была за и игра Серены??? Это позорище, как с такой игрой она вообще дошла до финала...
    Якраз до цієї гри Серена дуже непогано грала. Але сьогодні, незважаючи на те, що вболіваю за Серену вже майже 20 років, мушу визнати, що грала вона просто жахливо. Вітання Сімоні. Заслужила!!!
    Ссылка
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