Халеп стала чемпионкой Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA) выиграла финальный матч женского одиночного разряда на Уимблдоне.
В поединке за титул экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№10 WTA).
Уимблдон. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Серена Уильямс (США) – 6:2, 6:2
Отметим, что это второй титул Grand Slam в карьере Халеп, в прошлом году она победила на Ролан Гаррос.
Добавим, что Халеп стала четвертой из ныне играющих теннисисток, который выигрывали Ролан Гаррос и Уимблдон. Ранее это удавалось Гарбинье Мугурусе, Марии Шараповой и, конечно же, Серене Уильямс.
Уильямс-младшая, которая побеждала на травяном мэйджоре 7 раз, проиграла 5 из 7 последних финалов на Шлемах.
Источник — Sport.ua
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Ну а Еліна показала дуже достойний результат на Вімі, найкращий у своїй кар'єрі.
Обидві Сімона і Еліна молодці, вони ще не раз будуть з'ясовувати, хто з них кращий і ще не факт, що Халеп переможе нашу зірочку.
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