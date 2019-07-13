Халеп стала чемпионкой Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп (№7 WTA) выиграла финальный матч женского одиночного разряда на Уимблдоне.

В поединке за титул экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла легендарную американку Серену Уильямс (№10 WTA).

Уимблдон. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Серена Уильямс (США) – 6:2, 6:2

Отметим, что это второй титул Grand Slam в карьере Халеп, в прошлом году она победила на Ролан Гаррос.

Добавим, что Халеп стала четвертой из ныне играющих теннисисток, который выигрывали Ролан Гаррос и Уимблдон. Ранее это удавалось Гарбинье Мугурусе, Марии Шараповой и, конечно же, Серене Уильямс.

Уильямс-младшая, которая побеждала на травяном мэйджоре 7 раз, проиграла 5 из 7 последних финалов на Шлемах.