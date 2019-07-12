Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ФОТО ДНЯ. Свитолина покинула Уимблдон на частном самолете

Украинка добралась до полуфинала Уимблдона

  • 12.07.2019 13:06
  • 3324 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО ДНЯ. Свитолина покинула Уимблдон на частном самолете
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона-2019 уступила Симоне Халеп – 1:6, 3:6.

Украинка улетела с турнира на частном самолете:

«Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но плакать лучше в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь нужно перезарядиться с бокалом вина, отдохнуть и отработать вторую часть сезона», - написала Свитолина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    unforgiven Den
      unforgiven Den, 12.07.2019 14:16
    +3
    Молодец.Честно заработала -- значит заслужила.И пусть кукарекают себе ...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.07.2019 13:36
    +6
    vit-2, 12.07.2019 13:21
    Я завжди захищаю Еліну, коли її ображають. Але в даному випадку вона сама цього хоче: не обов'язково постити в соц. мережах усі ці деталі про приватний літак, вино і відпочинок...
    Чому? На мій погляд, нічого особливого в такому немає. Еліна провела вдалий турнір, тепер можна і трохи відпочити. Свої гроші вона заробила сама, має право.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 12.07.2019 13:34
    -2
    UKRAINE FAN, 12.07.2019 13:27
    ??? Заработала куда хочет туда и тратит !
    Особисто мене не хвилює хто куди і скільки тратить, не кажучи вже про Еліну. Ніхто не знайде на сайті повідомлення де я ображав Елю.
    Але для того щоб зменшити кількість хейтерів, про яких часто згадує Світоліна і на яких вона жаліється, можна постити менше в інтернеті.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.07.2019 13:30
    +8
    Элина,ты это зря нарисовалась-частный самолёт,бокал вина...Наш народ в основном совковый(73%),никак не переболеет косоглазием.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 12.07.2019 13:27
    +6
    vit-2, 12.07.2019 13:21
    Я завжди захищаю Еліну, коли її ображають. Але в даному випадку вона сама цього хоче: не обов'язково постити в соц. мережах усі ці деталі про приватний літак, вино і відпочинок...
    ??? Заработала куда хочет туда и тратит !
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 12.07.2019 13:21
    -6
    Я завжди захищаю Еліну, коли її ображають. Але в даному випадку вона сама цього хоче: не обов'язково постити в соц. мережах усі ці деталі про приватний літак, вино і відпочинок...
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.07.2019 13:17
    +1
    та все можно и побухать опять на 3 месяца без побед
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 12.07.2019 13:16
    -2
    Да чего там бокал вина-набухайся вдрызг.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.07.2019 13:30
    +8
    Элина,ты это зря нарисовалась-частный самолёт,бокал вина...Наш народ в основном совковый(73%),никак не переболеет косоглазием.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.07.2019 13:36
    +6
    vit-2, 12.07.2019 13:21
    Я завжди захищаю Еліну, коли її ображають. Але в даному випадку вона сама цього хоче: не обов'язково постити в соц. мережах усі ці деталі про приватний літак, вино і відпочинок...
    Чому? На мій погляд, нічого особливого в такому немає. Еліна провела вдалий турнір, тепер можна і трохи відпочити. Свої гроші вона заробила сама, має право.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 12.07.2019 13:27
    +6
    vit-2, 12.07.2019 13:21
    Я завжди захищаю Еліну, коли її ображають. Але в даному випадку вона сама цього хоче: не обов'язково постити в соц. мережах усі ці деталі про приватний літак, вино і відпочинок...
    ??? Заработала куда хочет туда и тратит !
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 12.07.2019 14:16
    +3
    Молодец.Честно заработала -- значит заслужила.И пусть кукарекают себе ...
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.07.2019 13:17
    +1
    та все можно и побухать опять на 3 месяца без побед
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности