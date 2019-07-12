ФОТО ДНЯ. Свитолина покинула Уимблдон на частном самолете

Вчера Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона-2019 уступила Симоне Халеп – 1:6, 3:6.
Украинка улетела с турнира на частном самолете:
Money will not buy you success or happiness.. BUT it’s nicer to cry in a privet jet 😄 Unforgettable @wimbledon 2019 ! Little treat 🍷 is much needed @DamilanoBarolo . Recharge 🧘🏼♀️ and go again for a second half of the season 🥰🖤 pic.twitter.com/YaHp4Pj9Eb— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 11 липня 2019 р.
«Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но плакать лучше в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь нужно перезарядиться с бокалом вина, отдохнуть и отработать вторую часть сезона», - написала Свитолина.
Источник — Twitter
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