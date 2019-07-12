ФОТО ДНЯ. Свитолина покинула Уимблдон на частном самолете

Щас главное софт, а не побрякушки-детали, которые дешевеют день ото дня. США нагнуло целую китайс...

Хуавей, которые по сути являются гос. конторой Китая, не молча схавали, а тактично выждали. И вме...

Нахера нам эта Бразилия, пяточки, финты? Сильно ты Серега умный!

14:27 — digital_summer

Если раньше расизм не мешал проведению матчей, то теперь будет

14:25 — Муґунот Уух

где-то я про подобные "методы" уже слышал... ...а-а-а, вспомнил...это как во вторую мировую фашис...

14:24 — pavelko01

Так цеж фіфа, до чого тут клуби???

14:21 — vismut58

Читаем:" ... ответственности за проявление расизма и дискриминации со стороны участников матча ил...