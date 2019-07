ФОТО ДНЯ. Свитолина покинула Уимблдон на частном самолете

Вчера Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона-2019 уступила Симоне Халеп – 1:6, 3:6.

Украинка улетела с турнира на частном самолете:

Money will not buy you success or happiness.. BUT it’s nicer to cry in a privet jet 😄 Unforgettable @wimbledon 2019 ! Little treat 🍷 is much needed @DamilanoBarolo . Recharge 🧘🏼‍♀️ and go again for a second half of the season 🥰🖤 pic.twitter.com/YaHp4Pj9Eb