Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй раунд

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу (№85 WTA).
Ролан Гаррос. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:2, 7:6(5)
Во втором круге Козлова сразится против Элины Свитолиной (№9 WTA) или Винус Уильямс (№52 WTA).
Отметим, что это всего третья победа Катерины в основных сетках турниров Grand Slam. В прошлом году в матче первого круга украинка обыграла на тот момент действующую чемпионку турнира Алену Остапенко из Латвии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Немного напрягает кашель Кати. Заразилась от Даяны?)
Немного напрягает кашель Кати. Заразилась от Даяны?)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.