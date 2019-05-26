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Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй раунд

Четвертая ракетка Украины добыла третью победу в основных сетках турниров Grand Slam

  • 26.05.2019 17:51
  • 1385 просмотров
  • 3 комментария
Ролан Гаррос. Козлова вышла во второй раунд
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу (№85 WTA).
 
Ролан Гаррос. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:2, 7:6(5)
 
Во втором круге Козлова сразится против Элины Свитолиной (№9 WTA) или Винус Уильямс (№52 WTA).
 
Отметим, что это всего третья победа Катерины в основных сетках турниров Grand Slam. В прошлом году в матче первого круга украинка обыграла на тот момент действующую чемпионку турнира Алену Остапенко из Латвии
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andriy0903
      Andriy0903, 26.05.2019 18:04
    +1
    З перемогою, Катерино!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.05.2019 18:00
    +2
    Я так и не понял, почему Пера до матча была фаворитом. Потому что 100-тысячник неделю назад выиграла? Катя класснее, и доказала это, сыграв четко от соперницы. Простой рецепт: все тащить в защите и рано или поздно Пера ошибется даже в выигрышном положении. Только вот в середине второй партии, когда американка немного поймала свою игру, стало тревожно. Но хорошо, что хорошо кончается.
    Немного напрягает кашель Кати. Заразилась от Даяны?)
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    Top
      Top, 26.05.2019 17:59
    +1
    Умничка! Проявила характер и дожала! Так держать!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.05.2019 18:00
    +2
    Я так и не понял, почему Пера до матча была фаворитом. Потому что 100-тысячник неделю назад выиграла? Катя класснее, и доказала это, сыграв четко от соперницы. Простой рецепт: все тащить в защите и рано или поздно Пера ошибется даже в выигрышном положении. Только вот в середине второй партии, когда американка немного поймала свою игру, стало тревожно. Но хорошо, что хорошо кончается.
    Немного напрягает кашель Кати. Заразилась от Даяны?)
    Ссылка
    Andriy0903
      Andriy0903, 26.05.2019 18:04
    +1
    З перемогою, Катерино!!!
    Ссылка
    Top
      Top, 26.05.2019 17:59
    +1
    Умничка! Проявила характер и дожала! Так держать!
    Ссылка
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