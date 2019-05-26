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Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Винус Уильямс

Первая ракетка Украины одержала победу над легендарной американкой в двух сетах

  • 26.05.2019 19:36
  • 3512 просмотров
  • 6 комментариев
Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Винус Уильямс
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах справилась с экс-первой ракеткой мира 38-летней американкой Винус Уильямс (№52 WTA). 
 
Ролан Гаррос. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3
 
Отметим, что это вторая победа Элины над Винус при одном проигранном матче.
 
Во втором круге Свитолина сразится с еще одной украинкой Катериной Козловой, которая ранее одолела Бернарду Перу.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 19:43
    +1
    Vladislav Pohily, 26.05.2019 19:41
    Если с Козловой будет так же играть, то Катя может удивить
    Так Катя сама сьогодні сльозу викликала своєю грою
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 26.05.2019 19:42
    +1
    неплохо Еля, удачи в дальнейшей дороге к ФИНАЛУ РГ.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.05.2019 19:42
    0
    Фух. Опасения по поводу матча были большими. И частично оправдались. Проблемы с коленом остаются, очевидно, именно из-за них Элина не может наладить свою привычную первую подачу. Приходится мягчить или подавать менее остро. Отсюда такое количество брейков Венус. Но возраст берет свое, и на своих подачах Вильямс выглядела вообще ужасно. Особенно, когда Элина немного пристрелялась и начала простреливать линии.
    Хорошо, что все закончилось достаточно быстро. Теперь нас ждет украинское дерби. Сейчас Катя Козлова вполне способна попортить Элине нервы своими полугорками и дропами.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 26.05.2019 19:41
    0
    Если с Козловой будет так же играть, то Катя может удивить
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 26.05.2019 19:39
    +1
    Жаль что не в финале....
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 19:39
    +1
    Однак, треба відмітити, Венус билася, як тигриця за життя
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 19:43
    +1
    Vladislav Pohily, 26.05.2019 19:41
    Если с Козловой будет так же играть, то Катя может удивить
    Так Катя сама сьогодні сльозу викликала своєю грою
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 26.05.2019 19:42
    +1
    неплохо Еля, удачи в дальнейшей дороге к ФИНАЛУ РГ.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 26.05.2019 19:39
    +1
    Жаль что не в финале....
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 19:39
    +1
    Однак, треба відмітити, Венус билася, як тигриця за життя
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.05.2019 19:42
    0
    Фух. Опасения по поводу матча были большими. И частично оправдались. Проблемы с коленом остаются, очевидно, именно из-за них Элина не может наладить свою привычную первую подачу. Приходится мягчить или подавать менее остро. Отсюда такое количество брейков Венус. Но возраст берет свое, и на своих подачах Вильямс выглядела вообще ужасно. Особенно, когда Элина немного пристрелялась и начала простреливать линии.
    Хорошо, что все закончилось достаточно быстро. Теперь нас ждет украинское дерби. Сейчас Катя Козлова вполне способна попортить Элине нервы своими полугорками и дропами.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 26.05.2019 19:41
    0
    Если с Козловой будет так же играть, то Катя может удивить
    Ссылка
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