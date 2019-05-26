Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Винус Уильямс

Могу поспорить, что кроты не проиграют. Арендуполю нужны очки в борьбе с Зарей. Сегодня будет пе...

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ну и в прошлых матчах вся острота была через цыганкова....поэтому...ничего нового...убери его..вр...

Киевлян с победой. Харьков с вами!!

п2 п1 они все играют в конторе. куш высокий. к гадалке не ходи

Так Катя сама сьогодні сльозу викликала своєю грою

19:43 — MetalKH

На ЧМ редко доходит дело до буллитов. Пять минут играть 3на3 и не забить - это огромная редрость.

19:43 — common_sense

в этом топе сразу видно вату. только она болеет на рашку в хоккей, типа ностальгия по совку