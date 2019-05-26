Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Винус Уильямс

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции.
В матче первого круга украинка в двух сетах справилась с экс-первой ракеткой мира 38-летней американкой Винус Уильямс (№52 WTA).
Ролан Гаррос. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3
Отметим, что это вторая победа Элины над Винус при одном проигранном матче.
Во втором круге Свитолина сразится с еще одной украинкой Катериной Козловой, которая ранее одолела Бернарду Перу.
Источник — Sport.ua
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Хорошо, что все закончилось достаточно быстро. Теперь нас ждет украинское дерби. Сейчас Катя Козлова вполне способна попортить Элине нервы своими полугорками и дропами.
Хорошо, что все закончилось достаточно быстро. Теперь нас ждет украинское дерби. Сейчас Катя Козлова вполне способна попортить Элине нервы своими полугорками и дропами.
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