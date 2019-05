ВИДЕО. Самый забавный розыгрыш финала в Мадриде

Во втором сете финала грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде случился забавный и очень нетипичный эпизод для матчей в одиночном разряде.

Кики Бертенс пробивала смэш, но попасть в корт не удалось. Казалось, что это очко для соперницы, но мяч попал в пробегающую далеко за задней линией Халеп, которая не смогла увернуться. По правилам очко засчитывается Кики (позже в титрах счет был изменен на 30-30 - прим.). Симона была очень расстроена, ведь и до этого ей несколько раз крупно не везло.

When you can't quite get out of the way 🙈😬😂@kikibertens @Simona_Halep #MMOPEN pic.twitter.com/TuMYzb4IyU