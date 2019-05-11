Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ВИДЕО. Самый забавный розыгрыш финала в Мадриде

Бертенс пробивала мимо, но попала в Халеп и получила очко

  • 11.05.2019 22:08
  • 1418 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Самый забавный розыгрыш финала в Мадриде
© MutuaMadridOpen. Кики Бертенс
Во втором сете финала грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде случился забавный и очень нетипичный эпизод для матчей в одиночном разряде.
 
Кики Бертенс пробивала смэш, но попасть в корт не удалось. Казалось, что это очко для соперницы, но мяч попал в пробегающую далеко за задней линией Халеп, которая не смогла увернуться. По правилам очко засчитывается Кики (позже в титрах счет был изменен на 30-30 - прим.). Симона была очень расстроена, ведь и до этого ей несколько раз крупно не везло.
 
В итоге финальный поединок выиграла Бертенс, не пустив Халеп на первое место в мировом рейтинге.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 11.05.2019 23:36
    -1
    Clyde С., 11.05.2019 23:16
    М'яч просто торкнув тіло Халеп.
    За правилами, це програш очка, неважливо, в межах корту це сталося, чи поза ним.
    Бредовое правило!
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 11.05.2019 23:16
    0
    Elis, 11.05.2019 22:52
    Я до речі взагалі не зрозуміла цей момент і рішення судді... Чому очко зарахували Кікі, хтось може сказати? Якщо м'яч потрапив аж в Симону за межами корту, невже він очевидно не вилетів в аут? Чи він відлетів від Симони і вдарився в корт?
    М'яч просто торкнув тіло Халеп.
    За правилами, це програш очка, неважливо, в межах корту це сталося, чи поза ним.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.05.2019 22:52
    0
    Я до речі взагалі не зрозуміла цей момент і рішення судді... Чому очко зарахували Кікі, хтось може сказати? Якщо м'яч потрапив аж в Симону за межами корту, невже він очевидно не вилетів в аут? Чи він відлетів від Симони і вдарився в корт?
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 11.05.2019 22:24
    +2
    Да уж, повезло Кики
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 11.05.2019 22:24
    +2
    Да уж, повезло Кики
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 11.05.2019 23:16
    0
    Elis, 11.05.2019 22:52
    Я до речі взагалі не зрозуміла цей момент і рішення судді... Чому очко зарахували Кікі, хтось може сказати? Якщо м'яч потрапив аж в Симону за межами корту, невже він очевидно не вилетів в аут? Чи він відлетів від Симони і вдарився в корт?
    М'яч просто торкнув тіло Халеп.
    За правилами, це програш очка, неважливо, в межах корту це сталося, чи поза ним.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.05.2019 22:52
    0
    Я до речі взагалі не зрозуміла цей момент і рішення судді... Чому очко зарахували Кікі, хтось може сказати? Якщо м'яч потрапив аж в Симону за межами корту, невже він очевидно не вилетів в аут? Чи він відлетів від Симони і вдарився в корт?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности