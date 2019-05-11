Бертенс выиграла дебютный турнир серии Premier Mandatory

На грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоялся финал, который выиграла седьмая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов.

В матче за титул 27-летняя теннисистка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп и не позволила ей вернутся на вершину мирового рейтинга.

Мадрид. Финал

Кики Бертенс (Нидерланды) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:4

Отметим, что для Бертенс это дебютный триумф на кортах Мадрида. В прошлом году она проиграла в финале Петре Квитовой из Чехии. С понедельника Кики впервые в карьере войдет в топ-5 мирового рейтинга, заняв четвертое место.

Это первый турнир серии Premier Mandatory, который выиграла Кики Бертенс. Ранее ее лучшим достижением была победа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, где она также обыграла Симону

Халеп упустила возможность опередить Наоми Осаку и с новой недели будет второй в мировой классификации. Ранее румынка трижды играла в финале Мадрида и дважды побеждала.

Что касается Элины Свитолиной, то украинка по крайней мере еще на одну неделю останется на шестом месте в рейтинге WTA.