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Бертенс выиграла дебютный турнир серии Premier Mandatory

Теннисистка из Нидерландов обыграла в финале Мадрида Симону Халеп

  • 11.05.2019 21:43
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Бертенс выиграла дебютный турнир серии Premier Mandatory
© MutuaMadridOpen. Кики Бертенс
На грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоялся финал, который выиграла седьмая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов.
 
В матче за титул 27-летняя теннисистка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп и не позволила ей вернутся на вершину мирового рейтинга.
 
Мадрид. Финал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Симона Халеп (Румыния) – 6:4, 6:4
 
 
Отметим, что для Бертенс это дебютный триумф на кортах Мадрида. В прошлом году она проиграла в финале Петре Квитовой из Чехии. С понедельника Кики впервые в карьере войдет в топ-5 мирового рейтинга, заняв четвертое место.
 
Это первый турнир серии Premier Mandatory, который выиграла Кики Бертенс. Ранее ее лучшим достижением была победа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, где она также обыграла Симону.
 
Халеп упустила возможность опередить Наоми Осаку и с новой недели будет второй в мировой классификации. Ранее румынка трижды играла в финале Мадрида и дважды побеждала.
 
Что касается Элины Свитолиной, то украинка по крайней мере еще на одну неделю останется на шестом месте в рейтинге WTA. 
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Источник — Sport.ua

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