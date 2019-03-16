Элина СВИТОЛИНА: «Андрееску может стать топ-теннисисткой»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой вылет с турнира в Индиан-Уэллс на стадии полуфинала от 18-летней канадки Бьянки Андрееску.

«Она хорошо играет, сегодня она воспользовалась своим шансом. Она однозначно может быть одной из топ-теннисисток», — считает Свитолина.

На пресс-конференции Свитолина также прокомментировала, почему носит повязку на правом колене.

Элина рассказала, что прошла МРТ, когда приехала в Индиан-Уэллс, а боль и воспаление не удалось облегчить из-за продолжительных матчей. Теннисистка выразила надежду, что она сыграет в Майами, но на данный момент будет ждать результаты еще одного обследования и тогда посмотрит, что делать дальше.