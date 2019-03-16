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Элина СВИТОЛИНА: «Андрееску может стать топ-теннисисткой»

Украинская спортсменка прокомментировала поражение от канадки в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс

  • 16.03.2019 09:22
  • 902 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Андрееску может стать топ-теннисисткой»
© j48tennis.net. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой вылет с турнира в Индиан-Уэллс на стадии полуфинала от 18-летней канадки Бьянки Андрееску.

«Она хорошо играет, сегодня она воспользовалась своим шансом. Она однозначно может быть одной из топ-теннисисток», — считает Свитолина.

На пресс-конференции Свитолина также прокомментировала, почему носит повязку на правом колене.

Элина рассказала, что прошла МРТ, когда приехала в Индиан-Уэллс, а боль и воспаление не удалось облегчить из-за продолжительных матчей. Теннисистка выразила надежду, что она сыграет в Майами, но на данный момент будет ждать результаты еще одного обследования и тогда посмотрит, что делать дальше.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.03.2019 09:52
    +2
    Уф, і так відбігати, так відіграти турнір через біль... Молодець. У мене зараз теж пов'язка на тому ж таки правому коліні, важко уявити, щоб я так ганяла))
    Здоров'я тобі, Елічка!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 09:52
    +2
    Уф, і так відбігати, так відіграти турнір через біль... Молодець. У мене зараз теж пов'язка на тому ж таки правому коліні, важко уявити, щоб я так ганяла))
    Здоров'я тобі, Елічка!
    Ссылка
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