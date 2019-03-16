Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла третий полуфинал подряд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла полуфинальный поединок на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. В поединке за выход в финал 24-летняя украинка в трех сетах уступила 18-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску (№60 WTA).

Индиан-Уэллс. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6

Начало поединка было обманчивым. Свитолина быстро повела с двумя брейками, но это случилось только из-за невероятного количества невынужденных ошибок со стороны соперницы. К огромному удивлению, бездарное начало не выбило представительницу Канады из себя. Несколько своих удачных действий и ошибок Свитолиной вернули Андрееску в игру, и она начала смело диктовать условия на корте.

Элина после 3:0 сбавила обороты и «очнулась» где-то в седьмом гейме. Со счета 15:40 ей удалось выйти на геймбол, но две двойные ошибки подряд поставили крест на всех стараниях. Получить скрытую баранку от юниорки – не такого начала мы все ожидали.

На старте второй партии Бьянка по инерции взяла еще одну подачу Свитолиной и стало совсем как-то не по себе. Но Элина не собиралась так просто отдавать этот матч. Наконец-то появилась стабильность в игре, итогом которой стало четыре выигранных гейма подряд. Андрееску под давлением счета заиграла чуть хуже и после пятого очка Свитолиной, видимо, уже смирилась с тем фактом, что сегодня матч в двух сетах не закончится.

Третий сет продолжался около часа и стал настоящей борьбой нервов. Вначале партии представительница Канады вновь заработала преимущество в виде брейка и долгое время вела в счете. Свитолиной удалось сравняться на трех, но уже в следующем гейме Андрееску снова повела. В восьмом гейме Элина заработала тройной брейкпоинт, который к большому огорчению болельщиков был отыгран. После этого выиграть этот поединок было маловероятно. Украинка, которая заметно подустала, еще поупиралась в двух последних геймах, имела еще три брейкпоинта, отыграла три матчбола, но результат уже зависел не от нее.

Будущее у Андрееску вырисовывается светлое и радужное, играет она в отличный теннис. Но если бы Свитолина смогла подойти к этому поединку полностью готовой физически и психологически, результат был бы другой.

Также отметим, что Андрееску – единственная обладательница уайлд-кард, которая сумела выйти в финал Индиан-Уэллса в истории проведения турнира.

В финале Андрееску сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич – Анжелик Кербер.