Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла третий полуфинал подряд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла полуфинальный поединок на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. В поединке за выход в финал 24-летняя украинка в трех сетах уступила 18-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску (№60 WTA).
Индиан-Уэллс. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6
Начало поединка было обманчивым. Свитолина быстро повела с двумя брейками, но это случилось только из-за невероятного количества невынужденных ошибок со стороны соперницы. К огромному удивлению, бездарное начало не выбило представительницу Канады из себя. Несколько своих удачных действий и ошибок Свитолиной вернули Андрееску в игру, и она начала смело диктовать условия на корте.
Элина после 3:0 сбавила обороты и «очнулась» где-то в седьмом гейме. Со счета 15:40 ей удалось выйти на геймбол, но две двойные ошибки подряд поставили крест на всех стараниях. Получить скрытую баранку от юниорки – не такого начала мы все ожидали.
На старте второй партии Бьянка по инерции взяла еще одну подачу Свитолиной и стало совсем как-то не по себе. Но Элина не собиралась так просто отдавать этот матч. Наконец-то появилась стабильность в игре, итогом которой стало четыре выигранных гейма подряд. Андрееску под давлением счета заиграла чуть хуже и после пятого очка Свитолиной, видимо, уже смирилась с тем фактом, что сегодня матч в двух сетах не закончится.
Третий сет продолжался около часа и стал настоящей борьбой нервов. Вначале партии представительница Канады вновь заработала преимущество в виде брейка и долгое время вела в счете. Свитолиной удалось сравняться на трех, но уже в следующем гейме Андрееску снова повела. В восьмом гейме Элина заработала тройной брейкпоинт, который к большому огорчению болельщиков был отыгран. После этого выиграть этот поединок было маловероятно. Украинка, которая заметно подустала, еще поупиралась в двух последних геймах, имела еще три брейкпоинта, отыграла три матчбола, но результат уже зависел не от нее.
Будущее у Андрееску вырисовывается светлое и радужное, играет она в отличный теннис. Но если бы Свитолина смогла подойти к этому поединку полностью готовой физически и психологически, результат был бы другой.
Также отметим, что Андрееску – единственная обладательница уайлд-кард, которая сумела выйти в финал Индиан-Уэллса в истории проведения турнира.
С новой недели Элина вернется в топ-5 мирового рейтинга. Ранее она проиграла полуфиналы в Дохе и Дубае.
В финале Андрееску сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич – Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
А глобально Еліні треба боротися в Мадриді і на РГ, у Римі не варто проходити всю дистанцію, бо на грунтовий шлем знову сил не залишиться.
Елі після ...надцяти виграних трофеїв треба змінювати сезонні акценти і готуватися персонально під турніри великого шолому, а не старатися за будь-яку ціну виграти черговий турнір WTA менш значимого рівня.
А от Еліні чомусь дуже важко двотижневики даються. Хоча першою ракеткою світу вона мабуть, що стане. Принаймні якщо не збавить обертів. При такій конкуренції стабільнісь виходить на перше місце. А от з ГС все набагато складніше. Боюсь, що може і не виграти. На жаль.
Доречі, може почати хейтити?? Минулого року перед Підсумковим Еліну просто всі з г... змішували, а вона потім всім носа втерла. І навіть на пресконфереції про хейтерів згадала. Мабуть коменти почитала.
По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
Она физически устала, и спасибо ей, что до полуфинала дошла, радовав нас своей игрой.
Но всегда найдётся какой-то говно, которому «позорище» везде кажется!!!
Жаль звісно що в кінцівці вирішального сету в Еліни реалізація брейкпойнтів була 1 із 9, це дуже вплинуло на результат.
Не знаю які в Елі плани на Майамі, але в будь-якому разі бажаю Еліні добре відновитися фізично і від болячок до вкрай важливого для неї грунту.
А глобально Еліні треба боротися в Мадриді і на РГ, у Римі не варто проходити всю дистанцію, бо на грунтовий шлем знову сил не залишиться.
Елі після ...надцяти виграних трофеїв треба змінювати сезонні акценти і готуватися персонально під турніри великого шолому, а не старатися за будь-яку ціну виграти черговий турнір WTA менш значимого рівня.
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