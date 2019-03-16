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Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла третий полуфинал подряд

Лучшая украинская теннисистка в трех сетах уступила Бьянке Андрееску из Канады

  • 16.03.2019 05:52
  • 3058 просмотров
  • 52 комментария
Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла третий полуфинал подряд
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла полуфинальный поединок на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. В поединке за выход в финал 24-летняя украинка в трех сетах уступила 18-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску (№60 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 3:6, 6:2, 4:6
 
Начало поединка было обманчивым. Свитолина быстро повела с двумя брейками, но это случилось только из-за невероятного количества невынужденных ошибок со стороны соперницы. К огромному удивлению, бездарное начало не выбило представительницу Канады из себя. Несколько своих удачных действий и ошибок Свитолиной вернули Андрееску в игру, и она начала смело диктовать условия на корте. 
 
Элина после 3:0 сбавила обороты и «очнулась» где-то в седьмом гейме. Со счета 15:40 ей удалось выйти на геймбол, но две двойные ошибки подряд поставили крест на всех стараниях. Получить скрытую баранку от юниорки – не такого начала мы все ожидали.
 
 
На старте второй партии Бьянка по инерции взяла еще одну подачу Свитолиной и стало совсем как-то не по себе. Но Элина не собиралась так просто отдавать этот матч. Наконец-то появилась стабильность в игре, итогом которой стало четыре выигранных гейма подряд. Андрееску под давлением счета заиграла чуть хуже и после пятого очка Свитолиной, видимо, уже смирилась с тем фактом, что сегодня матч в двух сетах не закончится.
 
 
Третий сет продолжался около часа и стал настоящей борьбой нервов. Вначале партии представительница Канады вновь заработала преимущество в виде брейка и долгое время вела в счете. Свитолиной удалось сравняться на трех, но уже в следующем гейме Андрееску снова повела. В восьмом гейме Элина заработала тройной брейкпоинт, который к большому огорчению болельщиков был отыгран. После этого выиграть этот поединок было маловероятно. Украинка, которая заметно подустала, еще поупиралась в двух последних геймах, имела еще три брейкпоинта, отыграла три матчбола, но результат уже зависел не от нее.
 
Будущее у Андрееску вырисовывается светлое и радужное, играет она в отличный теннис. Но если бы Свитолина смогла подойти к этому поединку полностью готовой физически и психологически, результат был бы другой.
 
Также отметим, что Андрееску – единственная обладательница уайлд-кард, которая сумела выйти в финал Индиан-Уэллса в истории проведения турнира.
 
С новой недели Элина вернется в топ-5 мирового рейтинга. Ранее она проиграла полуфиналы в Дохе и Дубае.
 
 
 
В финале Андрееску сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич – Анжелик Кербер.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:50
    0
    А тим часом Кербер бере перший сет Вистачить сил дожати в двох сетах?
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:48
    +1
    Доречі, я би так не переймався так всіми цими 18-20 річними новими звьоздами. Більшість з них як сходять, так і заходять, при чому досить швидко. Ще зовсім недавно Остапенко і Гарсія на Підсумковому грали. При чому, якщо з Остапенко всі як би розуміли, що то ненадовго, то в випадку з Гарсією було по іншому. Вона видала феноменальну кінцівку 2017 і....... усьо, закінчилась. В молодих якось все від прухи сильно залежить.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:39
    +3
    Оооо. Мінусьор зайшов. Ну мінусуй, мінусуй, може, щасливіший будеш
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:33
    0
    vit-2, 16.03.2019 06:14
    Якщо пішла розмова про шанси на шлемі, то на грунті на кортах Франції шанси в Еліни найвищі серед усіх шлемів, на траві їх фактично немає, а на харді все може бути, хоч важко буде проти гостроатакуючих молодих дівчат.
    По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
    Там при релізації брейкпойнтів не все від Елі залежало. Два рази, то її косяки були, а в решті в Б‘янки перша подача прорізалась і там виграш очка був справю техніки, яка не підкачала канадійку
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.03.2019 06:31
    +2
    relax-1984, 16.03.2019 06:21
    І ще одна людина, коменти якої із задоволенням читаю... Жодного сарказму!!! Що на рахунок Маямі скажеш?
    Ну, треба дивитися по коліну, зможе далі Еля грати в Америці, чи краще злитися по-тихому і відпочити/підлікуватися. В мене від Маямі великих очікувань немає.
    А глобально Еліні треба боротися в Мадриді і на РГ, у Римі не варто проходити всю дистанцію, бо на грунтовий шлем знову сил не залишиться.
    Елі після ...надцяти виграних трофеїв треба змінювати сезонні акценти і готуватися персонально під турніри великого шолому, а не старатися за будь-яку ціну виграти черговий турнір WTA менш значимого рівня.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 06:27
    0
    relax-1984, 16.03.2019 06:25
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает )))
    Не могу не согласиться
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:26
    0
    Stanislav Matusevych, 16.03.2019 06:00
    Заслуженная победа Андрееску. Ей удавалось играть даже в состоянии неимоверной усталости, а у Элины через "не могу" именно "не могу" и получалось. Трата неимоверного количества сил в предыдущих кругах, естественно, рано или поздно должна была проявиться. И все равно, не реализовать тройной БП, а в следующем гейме на приеме - двойной в решающие моменты для топа непозволительная роскошь. У меня весь матч возникал вопрос, кому из этой пары 18 лет. А перед турниром закралась мысль, что нужно было в прошлом году пытаться зацепить Шлем, а не заниматься перестройкой себя. Теперь пришла убойная молодежь, и они вряд ли дадут старой гвардии много шансов. Может, у Даяны что-то получится? Но по игре и она серьезно уступает Андрееску, не говоря уже о той же Бенчич. Нет вариативности, а на одной мощи выехать сейчас трудно. Печаль, короче, накрыла меня под утро.
    Думаю в Даяни найкращий шанс з українок виграти ГС. Варто їй зловити свою гру і за ГС може серйозно поборотись. В Даяни ігри не такі енергозатратні як в Еліни, навіть тісні трисетовики рідко за 2 години виходять.
    А от Еліні чомусь дуже важко двотижневики даються. Хоча першою ракеткою світу вона мабуть, що стане. Принаймні якщо не збавить обертів. При такій конкуренції стабільнісь виходить на перше місце. А от з ГС все набагато складніше. Боюсь, що може і не виграти. На жаль.
    Доречі, може почати хейтити?? Минулого року перед Підсумковим Еліну просто всі з г... змішували, а вона потім всім носа втерла. І навіть на пресконфереції про хейтерів згадала. Мабуть коменти почитала.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:25
    +2
    vizuals, 16.03.2019 06:22
    Я уже уточнил, не стоит сарказмом тут заниматься. Все ошибаются, но не признают своих ошибок только дурачки.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает )))
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 06:22
    0
    samird, 16.03.2019 06:20
    А может вы, уважаемый, мне кофейку сварите для начала? А потом я вам дам ссылку на отличный поисковый ресурс, который всё знает. ВиКи еще есть...
    Я уже уточнил, не стоит сарказмом тут заниматься. Все ошибаются, но не признают своих ошибок только дурачки.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 06:21
    0
    samird, 16.03.2019 06:17
    Может пора спать? У Элины 2 проигранных финала ВТА и два ИТФ.
    Вообще то, есть парочка - Нью Хейвен и Чжухай. наверное потому что было это давно, потому и сложилось впечатление, что не проигрывала финалов.
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    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:21
    0
    vit-2, 16.03.2019 06:14
    Якщо пішла розмова про шанси на шлемі, то на грунті на кортах Франції шанси в Еліни найвищі серед усіх шлемів, на траві їх фактично немає, а на харді все може бути, хоч важко буде проти гостроатакуючих молодих дівчат.
    По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
    І ще одна людина, коменти якої із задоволенням читаю... Жодного сарказму!!! Що на рахунок Маямі скажеш?
    Ссылка
    samird
      samird, 16.03.2019 06:20
    0
    vizuals, 16.03.2019 06:17
    Понятное дело речь идет только об ВТА. Называйте. Жду
    А может вы, уважаемый, мне кофейку сварите для начала? А потом я вам дам ссылку на отличный поисковый ресурс, который всё знает. ВиКи еще есть...
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 06:17
    -3
    samird, 16.03.2019 06:17
    Может пора спать? У Элины 2 проигранных финала ВТА и два ИТФ.
    Понятное дело речь идет только об ВТА. Называйте. Жду
    Ссылка
    samird
      samird, 16.03.2019 06:17
    0
    vizuals, 16.03.2019 06:12
    Вот и не фантазируйте. не проигрывала он финалов до сих пор.
    Может пора спать? У Элины 2 проигранных финала ВТА и два ИТФ.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:15
    -1
    Elis, 16.03.2019 06:11
    Ми, мабуть, різних спорстменок Еліною Світоліною називаємо ))
    Не ведися на провокацію...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.03.2019 06:14
    0
    Якщо пішла розмова про шанси на шлемі, то на грунті на кортах Франції шанси в Еліни найвищі серед усіх шлемів, на траві їх фактично немає, а на харді все може бути, хоч важко буде проти гостроатакуючих молодих дівчат.
    По ходу матчу в Елі була реалізація брейків 5/9, на жаль потім все стало гірше. Хай Еліна з командою з'ясовує чому так сталося в черговий раз і робить висновки для покращення в цьому напрямку в майбутньому. Не нам диванним експертам це робити...
    Ссылка
    frack777
      frack777, 16.03.2019 06:13
    -1
    На мой дилетантский взгляд Элине в Майами не стоит сильно упираться. Там очень жесткое и относительно травмоопасное покрытие и кроме того нужно помнить про US Open.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:13
    +1
    Ладно, подивлюсь другого хом'яка, а потім прийду вранці настукаю по голові новим всєпропальщикам, які до того часу попрокидаються
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:13
    0
    Stanislav Matusevych, 16.03.2019 06:00
    Заслуженная победа Андрееску. Ей удавалось играть даже в состоянии неимоверной усталости, а у Элины через "не могу" именно "не могу" и получалось. Трата неимоверного количества сил в предыдущих кругах, естественно, рано или поздно должна была проявиться. И все равно, не реализовать тройной БП, а в следующем гейме на приеме - двойной в решающие моменты для топа непозволительная роскошь. У меня весь матч возникал вопрос, кому из этой пары 18 лет. А перед турниром закралась мысль, что нужно было в прошлом году пытаться зацепить Шлем, а не заниматься перестройкой себя. Теперь пришла убойная молодежь, и они вряд ли дадут старой гвардии много шансов. Может, у Даяны что-то получится? Но по игре и она серьезно уступает Андрееску, не говоря уже о той же Бенчич. Нет вариативности, а на одной мощи выехать сейчас трудно. Печаль, короче, накрыла меня под утро.
    Стас, в тебе сейчас эмоции говорят... Надо выспаться, наконец, собраться с мыслями и... сделать дельный отчёт по ИУ... Заодно и прогнозы на Майами... Отдыхай, дружище...
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    vizuals
      vizuals, 16.03.2019 06:12
    -3
    vit-2, 16.03.2019 06:08
    Тільки не треба фантазувати. Зараз у Елі триває двохзначна виграшна серія фіналів, але до цього були в неї поразки в фіналах, здається, від тої ж Квітової.
    Вот и не фантазируйте. не проигрывала он финалов до сих пор.
    Ссылка
    Alexandr Koroluk
    Alexandr Koroluk, 16.03.2019 05:59
    +11
    Uria Lug, 16.03.2019 05:57
    Позорище!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Извини, но ты долбо@б, других слов у меня нет!
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 16.03.2019 06:00
    +8
    Заслуженная победа Андрееску. Ей удавалось играть даже в состоянии неимоверной усталости, а у Элины через "не могу" именно "не могу" и получалось. Трата неимоверного количества сил в предыдущих кругах, естественно, рано или поздно должна была проявиться. И все равно, не реализовать тройной БП, а в следующем гейме на приеме - двойной в решающие моменты для топа непозволительная роскошь. У меня весь матч возникал вопрос, кому из этой пары 18 лет. А перед турниром закралась мысль, что нужно было в прошлом году пытаться зацепить Шлем, а не заниматься перестройкой себя. Теперь пришла убойная молодежь, и они вряд ли дадут старой гвардии много шансов. Может, у Даяны что-то получится? Но по игре и она серьезно уступает Андрееску, не говоря уже о той же Бенчич. Нет вариативности, а на одной мощи выехать сейчас трудно. Печаль, короче, накрыла меня под утро.
    Ссылка
    Alexandr Koroluk
    Alexandr Koroluk, 16.03.2019 05:58
    +8
    Uria Lug, 16.03.2019 05:56
    О каком теннисе может идти речь, если кныжкы в сумци, а х на думци. Позорище!!!
    Ну ты и олень. Элина выдала такие шикарные матчи до этого, тащила по максимуму, сыграла на 1 матч меньше Канадки, но в суме на 2.5 часа провела больше на корте.
    Она физически устала, и спасибо ей, что до полуфинала дошла, радовав нас своей игрой.
    Но всегда найдётся какой-то говно, которому «позорище» везде кажется!!!
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    frack777
      frack777, 16.03.2019 06:08
    +5
    Зато Даша Лопатецкая прошла в финал!
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    Olegggg
    online
      Olegggg, 16.03.2019 06:02
    +5
    Uria Lug, 16.03.2019 05:58
    Позорище!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ти що тут робиш? Сам хоч женю з дивана підняв?
    Ссылка
    russol30
      russol30, 16.03.2019 05:57
    +5
    Трішки не хватило, втомилася, всерівно умнічка🤙
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    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 16.03.2019 06:05
    +4
    Несколько мячей не доиграла и поэтому Бьянка одержала победу. Возможно, усталость накопилась...НО, замечаю очень часто, что есть этот психологический барьер - боязнь играть в агрессивный теннис, при самых важных мячах, особенно, когда Элина проигрывает, мячи перебрасываются в центр корта в надежде на ошибку...Но, как раз для Бьянки эти мячи и были удобны, так как она уже была не в состоянии бегать за острыми ударами, а вот быть у нее силы оставались..Частенько тактически Элина проигрывает важные розыгрыши, вроде бы и упрекнуть не в чем, ведь борется, но этой уверенной и ломающей остроты не хватает
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 16.03.2019 06:01
    +4
    Все надежды на Лопатецкую, которая уже в финале
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    vit-2
    online
      vit-2, 16.03.2019 06:00
    +4
    Елі спасибі за черговий хороший турнір.
    Жаль звісно що в кінцівці вирішального сету в Еліни реалізація брейкпойнтів була 1 із 9, це дуже вплинуло на результат.
    Не знаю які в Елі плани на Майамі, але в будь-якому разі бажаю Еліні добре відновитися фізично і від болячок до вкрай важливого для неї грунту.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:39
    +3
    Оооо. Мінусьор зайшов. Ну мінусуй, мінусуй, може, щасливіший будеш
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.03.2019 06:31
    +2
    relax-1984, 16.03.2019 06:21
    І ще одна людина, коменти якої із задоволенням читаю... Жодного сарказму!!! Що на рахунок Маямі скажеш?
    Ну, треба дивитися по коліну, зможе далі Еля грати в Америці, чи краще злитися по-тихому і відпочити/підлікуватися. В мене від Маямі великих очікувань немає.
    А глобально Еліні треба боротися в Мадриді і на РГ, у Римі не варто проходити всю дистанцію, бо на грунтовий шлем знову сил не залишиться.
    Елі після ...надцяти виграних трофеїв треба змінювати сезонні акценти і готуватися персонально під турніри великого шолому, а не старатися за будь-яку ціну виграти черговий турнір WTA менш значимого рівня.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:25
    +2
    vizuals, 16.03.2019 06:22
    Я уже уточнил, не стоит сарказмом тут заниматься. Все ошибаются, но не признают своих ошибок только дурачки.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает )))
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 16.03.2019 06:11
    +2
    эмоции убирайте и не пишите херни. упрекнуть ее может только упоротый. эля еще возьмет свое - запомните этот твит (с)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:10
    +2
    Алина Бабенко, 16.03.2019 06:09
    Кстати, иногда замечаю, что игре Элины не хватает мысли и виденья корта.
    Я думаю, що не все задумане вдається реалізувати. Але Еліна якраз славиться розумним тенісом.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:07
    +2
    Stanislav Matusevych, 16.03.2019 06:00
    Заслуженная победа Андрееску. Ей удавалось играть даже в состоянии неимоверной усталости, а у Элины через "не могу" именно "не могу" и получалось. Трата неимоверного количества сил в предыдущих кругах, естественно, рано или поздно должна была проявиться. И все равно, не реализовать тройной БП, а в следующем гейме на приеме - двойной в решающие моменты для топа непозволительная роскошь. У меня весь матч возникал вопрос, кому из этой пары 18 лет. А перед турниром закралась мысль, что нужно было в прошлом году пытаться зацепить Шлем, а не заниматься перестройкой себя. Теперь пришла убойная молодежь, и они вряд ли дадут старой гвардии много шансов. Может, у Даяны что-то получится? Но по игре и она серьезно уступает Андрееску, не говоря уже о той же Бенчич. Нет вариативности, а на одной мощи выехать сейчас трудно. Печаль, короче, накрыла меня под утро.
    Согласен с Стасом... Реально не хотелось прогнозов на матч делать, ибо чувствовал, что пахнет шмаленым... Но Эля поборолась, не смотря на всё, которое было ПЕРЕД ЭТИМ... Спасибо за турнир,. Эля! Маями????? Не знаю... Будем посмотреть...
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 16.03.2019 06:48
    +1
    Доречі, я би так не переймався так всіми цими 18-20 річними новими звьоздами. Більшість з них як сходять, так і заходять, при чому досить швидко. Ще зовсім недавно Остапенко і Гарсія на Підсумковому грали. При чому, якщо з Остапенко всі як би розуміли, що то ненадовго, то в випадку з Гарсією було по іншому. Вона видала феноменальну кінцівку 2017 і....... усьо, закінчилась. В молодих якось все від прухи сильно залежить.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:13
    +1
    Ладно, подивлюсь другого хом'яка, а потім прийду вранці настукаю по голові новим всєпропальщикам, які до того часу попрокидаються
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.03.2019 06:09
    +1
    Ще одного фріка в ігнор ))) Да, процент психіатрії в світі невпинно росте, не посперечаєшся.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 16.03.2019 06:09
    +1
    Uria Lug, 16.03.2019 05:57
    Позорище!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Просто уйти...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.03.2019 06:08
    +1
    vizuals, 16.03.2019 06:04
    Тем не менее Свитолина по прежнему не проигрывала ни одного финала в карьере. не помню, кому это еще удавалось
    Тільки не треба фантазувати. Зараз у Елі триває двохзначна виграшна серія фіналів, але до цього були в неї поразки в фіналах, здається, від тої ж Квітової.
    Ссылка
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