Войти или Зарегистрироваться
Меню

Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Украинка впервые с начала года будет в пятерке лучших теннисисток планеты

  • 14.03.2019 22:55
  • 3694 просмотра
  • 9 комментариев
Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
 
Таким образом, со следующей недели в мировой классификации ее обойдет Элина Свитолина (№6 WTA), которая днем ранее вышла в полуфинал этого же турнира. Также 24-летняя украинка обгонит американку Слоан Стивенс (№4 WTA).
 
В Индиан-Уэллс остается только одна теннисистка, которая может обойти Свитолину. Это немка Анжелик Кербер (№8 WTA), ей нужен как минимум выход в финал.
 
В случае дальнейших побед украинки на турнире в Индиан-Уэллс Элина может добраться и до второго места, но об этом говорить пока рано.
 
 
С уверенностью можно утверждать о том, что при любых раскладах Свитолина получит шанс побороться за звание первой ракетки мира на турнире в Майами, который пройдет во второй половине марта.
 
Отметим, что Свитолина закончила 2018 год в статусе четвертой ракетки мира, но уже после первой недели нового года опустилась на шестую строчку и выше пока не поднималась. Лучшее достижение Элины – третье место.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности