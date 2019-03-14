Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№5 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс швейцарке Белинде Бенчич.
Таким образом, со следующей недели в мировой классификации ее обойдет Элина Свитолина (№6 WTA), которая днем ранее вышла в полуфинал этого же турнира. Также 24-летняя украинка обгонит американку Слоан Стивенс (№4 WTA).
В Индиан-Уэллс остается только одна теннисистка, которая может обойти Свитолину. Это немка Анжелик Кербер (№8 WTA), ей нужен как минимум выход в финал.
В случае дальнейших побед украинки на турнире в Индиан-Уэллс Элина может добраться и до второго места, но об этом говорить пока рано.
С уверенностью можно утверждать о том, что при любых раскладах Свитолина получит шанс побороться за звание первой ракетки мира на турнире в Майами, который пройдет во второй половине марта.
Отметим, что Свитолина закончила 2018 год в статусе четвертой ракетки мира, но уже после первой недели нового года опустилась на шестую строчку и выше пока не поднималась. Лучшее достижение Элины – третье место.
Источник — Sport.ua
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