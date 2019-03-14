Свитолина вернется в топ-5 мирового рейтинга

Таким образом, со следующей недели в мировой классификации ее обойдет Элина Свитолина (№6 WTA), которая днем ранее вышла в полуфинал этого же турнира . Также 24-летняя украинка обгонит американку Слоан Стивенс (№4 WTA).

В Индиан-Уэллс остается только одна теннисистка, которая может обойти Свитолину. Это немка Анжелик Кербер (№8 WTA), ей нужен как минимум выход в финал.

В случае дальнейших побед украинки на турнире в Индиан-Уэллс Элина может добраться и до второго места, но об этом говорить пока рано.

С уверенностью можно утверждать о том, что при любых раскладах Свитолина получит шанс побороться за звание первой ракетки мира на турнире в Майами, который пройдет во второй половине марта.