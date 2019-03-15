Индиан-Уэллс. Стали известны все полуфиналистки

это буде приятным сюрпризом для него))))

просто за кадром остался игрок, который и подправил ее в ворота после отскока от борта

14:55 — K_Sarioglo@i.ua

Вариант реален, но думаю что Юве-Барселона и МС-Барселона повероятнее.

14:54 — Axmetov

очень и очень не реален этот вариант.Здесь без шансов,но с интересным футболом.Самый простой матч...

14:53 — K_Sarioglo@i.ua

С Порту не должно. А вот с Барселоной(МЮ крайне маловероятно) будут и далеко не факт что они буду...

14:52 — Axmetov

очень и очень реален этот вариант.Это сейчас сильнейшие команды на планете

14:52 — K_Sarioglo@i.ua

І якщо МС зможе Тоттенхем та переможця Юве-Аякс пройти, що теж дуже сумнівне питання.

14:50 — unforgiven Den

Сити-Ливерпуль

14:49 — Axmetov

Если Ливер твой,то поверь,как раз-то у него проблем с Порто не будет.Слишком огромная разница в к...