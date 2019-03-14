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Индиан-Уэллс. Свитолина сыграет в полуфинале

Первая ракетка Украины в трех сетах одолела Маркету Вондроушову из Чехии

  • 14.03.2019 05:19
  • 14529 просмотров
  • 35 комментариев
Индиан-Уэллс. Свитолина сыграет в полуфинале
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в полуфинал престижного турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. В матче 1/4 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (№61 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:4
 
Команда Свитолиной выбрала на матч более атакующую стратегию. Элина должна была по возможности играть первым номером, вынуждая соперницу много двигаться. При такой игре украинка находилась ближе к корту, что позволяло своевременно реагировать на фантастические укороченные, которые исполняет Вондроушова. И все же, в первом сете парочка дроп-шотов поставила Свитолину в тупик.
 
С первых геймов стало понятно, что игра будет максимально равной. Элина больше ошибалась, особенно с форхенда. Из-за этого приходилось больше полагаться на бэкхенд, который противостоял форхенду левши Вондроушовой. После пятого гейма чешка повела с брейком, после чего не позволила украинке зацепиться за брейкпоинты. В некоторых моментах Маркета была даже ближе к еще одному брейку.
 
 
Во втором сете девушки стали хуже отыгрывать на своих подачах. Первые свои геймы Свитолина с трудом забирала со счета 15:40, но чешке никак не удавалось реализовать преимущество. Более того, она потеряла подачу даже раньше украинки. С четвертого по седьмой геймы борьба брейков продолжилась, но Маркета все же сумела сравняться на четырех. В девятом гейме Свитолина уверенно взяла подачу под ноль, после чего со второго сетбола сравняла счет в матче. На сетпоинте Вондроушова сделала двойную ошибку, это был хороший знак.
 
Финальная партия проходила с небольшим преимуществом Свитолиной. Она заметно реже ошибалась в простых ситуациях, но и соперница играла на высоком уровне. В пятом гейме чешке первой удалось сделать брейк, но украинка сразу же отыгралась. Как и в предыдущем сете, пятое очко на своей подаче было взято под ноль, после чего Элина реализовала двойной матчбол на приеме. Вондроушова уже заметно устала от защитной работы и не смогла оказать достойного сопротивления во время решающих розыгрышей. В последних геймах украинка выиграла 2/3 всех очков.
 
Отличный матч со стороны обеих теннисисток, особенно порадовал процент первой подачи у Элины.
 
 
В полуфинале Свитолина встретится с Бьянкой Андрееску из Канады, которая отдала всего один гейм в четвертьфинальном матче против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы.
 
Это второй полуфинал Свитолиной на турнирах серии Premier Mandatory (Пекин-2016).

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    staut_zt
      staut_zt, 14.03.2019 09:38
    0
    Андрей Шокало, 14.03.2019 09:08
    Но, к сожалению, не работает
    Извини за нерабочую ссылку
    Может ещё не догрузили.
    Просто я всегда тут ищу пропущенные матчи
    Ссылка
    Андрей Шокало
      Андрей Шокало, 14.03.2019 09:08
    0
    Андрей Шокало, 14.03.2019 08:56
    Спасибо!
    Но, к сожалению, не работает
    Ссылка
    Андрей Шокало
      Андрей Шокало, 14.03.2019 08:56
    0
    staut_zt, 14.03.2019 08:51
    http://sport-stream.ru/match/708717/
    Спасибо!
    Ссылка
    staut_zt
      staut_zt, 14.03.2019 08:51
    0
    Андрей Шокало, 14.03.2019 08:43
    Скиньте пожалуйста ссылку на матч, если такая есть
    http://sport-stream.ru/match/708717/
    Ссылка
    Андрей Шокало
      Андрей Шокало, 14.03.2019 08:43
    0
    Скиньте пожалуйста ссылку на матч, если такая есть
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.03.2019 08:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:36
    Про Андрееску поговорим уже завтра. Сегодня есть день просто насладиться победой. Кто не видел, обязательно посмотрите игру в записи, она того стоит.
    Сьогодні ввечері можна спокійно вболівати за Бенчіч та Вінус. До речі, Еліна принаймні до вечора четверта ракетка і навіть у найгіршому розкладі шосте місце збереже, бо вже остаточно випереджає Стівенс. Ну а завтра так, подивимося, що то за невідомий науці звір Андреєску.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 14.03.2019 07:46
    +1
    Туди ж : хто бачив, чи дійшла Еліна до Монфіса? Бо в мене перервалася трансляція, а потім на роботу треба було.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 14.03.2019 06:53
    +3
    Elis, 14.03.2019 06:44
    Молодець Монфіс, по-чоловічому - коротко і ясно. Просто хотів якомога швидше привітати кохану з перемогою
    Вже ніби рідним став мені цей Монфіс. Дуже люблю наш "зефірчик у шоколаді"
    Так хочеться, щоб Елінка була щасливою!!!
    Ви мою думку прочитали. Практично слово в слово. Монфіс молодчина. Не добре заставляти дівчину чекати
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 06:44
    +10
    Молодець Монфіс, по-чоловічому - коротко і ясно. Просто хотів якомога швидше привітати кохану з перемогою
    Вже ніби рідним став мені цей Монфіс. Дуже люблю наш "зефірчик у шоколаді"
    Так хочеться, щоб Елінка була щасливою!!!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 06:09
    +2
    Elis, 14.03.2019 06:05
    А Монфіс тим часом пригостив суперника бубликом. Щедрий український хлоп
    😀😂
    Ссылка
    Alexandr Dovgan
      Alexandr Dovgan, 14.03.2019 06:07
    +8
    А Даша в Японії сьогодні теж йде далі!!! Так що класна ніч!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 06:05
    +10
    А Монфіс тим часом пригостив суперника бубликом. Щедрий український хлоп
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 06:01
    +6
    olya403, 14.03.2019 05:54
    Нема Еліни в боксі Гаеля, але, бачу, якийсь хлопець, що сидів в неї, є і в нього.
    3-0 веде Монфіс. Любов надає крила
    Ихние отношения только на пользу обоим! Гаель вроде ещё никогда так ярко не начинал сезон, у Элины всё чаще наблюдаю железную уверенность в себе. Щастья им!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 05:59
    +1
    olya403, 14.03.2019 05:54
    Нема Еліни в боксі Гаеля, але, бачу, якийсь хлопець, що сидів в неї, є і в нього.
    3-0 веде Монфіс. Любов надає крила
    Там брат Елін сидів між Енді і Гуровим, мабуть він. Піду дивитись.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 05:58
    +10
    Дальше, как по мне, главная восходящая звезда, которая сегодня просто "потренировались" с Мугурусой, просто "не заметила" её на корте. Очень кстати день отдыха, он как воздух сейчас Элине нужен и уж совсем не на руку Бьянке. Хочется увидеть такую же по-спортивному злющюю Элину, как сегодня. После последней на сегодня проигранной Элиной подаче в глазах её прочитал примерно следующее: "Та фигня, щя Маркета, погодь, переведу дихание и буду возвращать долги"... Элина если сохранит аналогичный настрой плюс физиотерапевты поколдую, то свой талант канадка будет проявлять ПОТОМ, С КЕМ-ТО ДРУГИМ... Удачи, звезда наша! За поддержку не волнуйся, МЫ ради тебя уже научились, как дети, менять день на ночь ))) Всех с победой!!!
    Ссылка
    Alexandr Dovgan
      Alexandr Dovgan, 14.03.2019 05:57
    +2
    Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:36
    Про Андрееску поговорим уже завтра. Сегодня есть день просто насладиться победой. Кто не видел, обязательно посмотрите игру в записи, она того стоит.
    Всім доброго ранку. І вітаю з перемогою!!! Дуже шкодую що проспав. Дві ночі підряд, а потім на роботу.. не зміг. Попрошу всіх, щоб по можливості скинули посилання на запис, буду вдячний. Ще раз з перемогою і Еліну і нас всіх!!!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 14.03.2019 05:54
    +6
    Нема Еліни в боксі Гаеля, але, бачу, якийсь хлопець, що сидів в неї, є і в нього.
    3-0 веде Монфіс. Любов надає крила
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:49
    +9
    Я смотрю, Гаэлю тоже придала сил победа Элины. Начало матча похоже на вынос.
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 14.03.2019 05:44
    +4
    Таке враження що Еліна чим довше грає тим краще це неї виходить . І не дуже видно щоб вона фізично підсіла , літає як бджілка , в кінці матчу навіть краще ніж на початку . Чудова фізика .. Андреєску повина проходити , я б не сказав що вона чимось краща за Вондроушову . Мугуруса просто сьогодні взагалі не грала , чого виходила на корт , не зрозуміло . Елінко , удачі тобі та перемоги на турнірі . Браво .
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 05:44
    +8
    Чудненько! Поймал себя на мысли, что не особо уже удивляюсь волевой победе. Начал просмотр с середины второго счета, проспал чуть. Не расстроился сильно, что первый проигранный, чуть неприятненько было, не более. Видать Элина уже приучила меня к таким победам ) Какая же ровная и равная игра была. При 4:3 во втором сете равное количество непринужденных и общих выигранных очков, при 3:3 во втором опять ровно по выигранным (по 87). И не покидало ни на секунду чувство, что вот-вот, сейчас дожмет. Браво, Элина! Очередное БРАВО!!!!!!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:33
    +18
    Отличный теннис с обеих сторон и вдвойне приятно, что в итоге Элине удалось победить в таком матче. Особенно отмечу тот момент, что результат игры определяли главным образом именно действия Свитолиной. Если первый сет был проигран из-за ошибок на завершающих, не самых сложных ударах, то дальше четкость своих действий Элине удалось повысить, и в конце каждой следующей партии она смогла дожать свою подуставшую соперницу. В каких закромах черпает силы сама Элина, остается только недоумевать и восхищаться. Теперь есть день, чтобы отдохнуть.
    Не стоит смотреть на количество невынужденных ошибок. Когда играют две теннисистки с блестящим уровнем защиты, чисто выиграть очко - сложная задача, периодически приводящая к помаркам. Игра сегодня была стопроцентно топ-уровня, со множеством красивых розыгрышей. Очень доволен, что досидел и посмотрел. Спасибо обеим соперницам за игру, это было реально здорово! За такие матчи мы и любим теннис.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 06:44
    +10
    Молодець Монфіс, по-чоловічому - коротко і ясно. Просто хотів якомога швидше привітати кохану з перемогою
    Вже ніби рідним став мені цей Монфіс. Дуже люблю наш "зефірчик у шоколаді"
    Так хочеться, щоб Елінка була щасливою!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.03.2019 06:05
    +10
    А Монфіс тим часом пригостив суперника бубликом. Щедрий український хлоп
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 05:58
    +10
    Дальше, как по мне, главная восходящая звезда, которая сегодня просто "потренировались" с Мугурусой, просто "не заметила" её на корте. Очень кстати день отдыха, он как воздух сейчас Элине нужен и уж совсем не на руку Бьянке. Хочется увидеть такую же по-спортивному злющюю Элину, как сегодня. После последней на сегодня проигранной Элиной подаче в глазах её прочитал примерно следующее: "Та фигня, щя Маркета, погодь, переведу дихание и буду возвращать долги"... Элина если сохранит аналогичный настрой плюс физиотерапевты поколдую, то свой талант канадка будет проявлять ПОТОМ, С КЕМ-ТО ДРУГИМ... Удачи, звезда наша! За поддержку не волнуйся, МЫ ради тебя уже научились, как дети, менять день на ночь ))) Всех с победой!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:49
    +9
    Я смотрю, Гаэлю тоже придала сил победа Элины. Начало матча похоже на вынос.
    Ссылка
    Alexandr Dovgan
      Alexandr Dovgan, 14.03.2019 06:07
    +8
    А Даша в Японії сьогодні теж йде далі!!! Так що класна ніч!!!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 05:44
    +8
    Чудненько! Поймал себя на мысли, что не особо уже удивляюсь волевой победе. Начал просмотр с середины второго счета, проспал чуть. Не расстроился сильно, что первый проигранный, чуть неприятненько было, не более. Видать Элина уже приучила меня к таким победам ) Какая же ровная и равная игра была. При 4:3 во втором сете равное количество непринужденных и общих выигранных очков, при 3:3 во втором опять ровно по выигранным (по 87). И не покидало ни на секунду чувство, что вот-вот, сейчас дожмет. Браво, Элина! Очередное БРАВО!!!!!!!!!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 14.03.2019 05:30
    +8
    Який матч! Емоції просто зашкалюють! Еліна сьогодні більше сподобалась, ніж у грі з Барті, більше сама намагалась грати, краще подавала. Зуміла таки переламати гру на свою корить, хоч моментами здавалося, що не вистачить сил. Завтра відпочинок, то знову важкезний матч
    п.с. Як добре, що Еліна сьогодні не подавала ні на сет, ні на матч, а приймала
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:36
    +7
    Про Андрееску поговорим уже завтра. Сегодня есть день просто насладиться победой. Кто не видел, обязательно посмотрите игру в записи, она того стоит.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 14.03.2019 05:27
    +7
    хороша гра. перемогла на досвіді та на характері. і де в Еліни ті сили беруться? причому по відчуттям то розігралась наприкінці. почала все можливе і неможливе тягнути і забивати такі ж круті м'ячі. реально респектіще
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 14.03.2019 05:26
    +7
    Навіть на програному своємі геймі і 2-3 в 3-му сеті було видно, що Еліну вже не спинити, бо вона грала з "сінгапурською злістю" і палаючими очами.
    Усіх вітаю з черговою вольовою перемогою Еліни і таки вже точно першим півфіналом у серії Мандаторі.
    Еліні хорошого відпочинку і щоб болячки не заважали далі грати.
    Еля, віримо!
    Ссылка
    andre7
      andre7, 14.03.2019 05:24
    +7
    день отдыха впереди !!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 06:01
    +6
    olya403, 14.03.2019 05:54
    Нема Еліни в боксі Гаеля, але, бачу, якийсь хлопець, що сидів в неї, є і в нього.
    3-0 веде Монфіс. Любов надає крила
    Ихние отношения только на пользу обоим! Гаель вроде ещё никогда так ярко не начинал сезон, у Элины всё чаще наблюдаю железную уверенность в себе. Щастья им!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 14.03.2019 05:54
    +6
    Нема Еліни в боксі Гаеля, але, бачу, якийсь хлопець, що сидів в неї, є і в нього.
    3-0 веде Монфіс. Любов надає крила
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 14.03.2019 05:44
    +4
    Таке враження що Еліна чим довше грає тим краще це неї виходить . І не дуже видно щоб вона фізично підсіла , літає як бджілка , в кінці матчу навіть краще ніж на початку . Чудова фізика .. Андреєску повина проходити , я б не сказав що вона чимось краща за Вондроушову . Мугуруса просто сьогодні взагалі не грала , чого виходила на корт , не зрозуміло . Елінко , удачі тобі та перемоги на турнірі . Браво .
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 14.03.2019 06:53
    +3
    Elis, 14.03.2019 06:44
    Молодець Монфіс, по-чоловічому - коротко і ясно. Просто хотів якомога швидше привітати кохану з перемогою
    Вже ніби рідним став мені цей Монфіс. Дуже люблю наш "зефірчик у шоколаді"
    Так хочеться, щоб Елінка була щасливою!!!
    Ви мою думку прочитали. Практично слово в слово. Монфіс молодчина. Не добре заставляти дівчину чекати
    Ссылка
    olya403
      olya403, 14.03.2019 05:44
    +3
    VoOne1983, 14.03.2019 05:42
    Тепер на матч Монфіса!!! Хочу ще на радісну Еліну глянути
    вона, мабуть, пішла на якісь відновлювальні процедури
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 14.03.2019 05:38
    +3
    Stanislav Matusevych, 14.03.2019 05:33
    Отличный теннис с обеих сторон и вдвойне приятно, что в итоге Элине удалось победить в таком матче. Особенно отмечу тот момент, что результат игры определяли главным образом именно действия Свитолиной. Если первый сет был проигран из-за ошибок на завершающих, не самых сложных ударах, то дальше четкость своих действий Элине удалось повысить, и в конце каждой следующей партии она смогла дожать свою подуставшую соперницу. В каких закромах черпает силы сама Элина, остается только недоумевать и восхищаться. Теперь есть день, чтобы отдохнуть.
    Не стоит смотреть на количество невынужденных ошибок. Когда играют две теннисистки с блестящим уровнем защиты, чисто выиграть очко - сложная задача, периодически приводящая к помаркам. Игра сегодня была стопроцентно топ-уровня, со множеством красивых розыгрышей. Очень доволен, что досидел и посмотрел. Спасибо обеим соперницам за игру, это было реально здорово! За такие матчи мы и любим теннис.
    Дякую Станіславе за чудовий коментар !!!
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 14.03.2019 05:34
    +3
    vit-2, 14.03.2019 05:26
    Навіть на програному своємі геймі і 2-3 в 3-му сеті було видно, що Еліну вже не спинити, бо вона грала з "сінгапурською злістю" і палаючими очами.
    Усіх вітаю з черговою вольовою перемогою Еліни і таки вже точно першим півфіналом у серії Мандаторі.
    Еліні хорошого відпочинку і щоб болячки не заважали далі грати.
    Еля, віримо!
    Другим півфіналом. Перший був Пекін
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.03.2019 06:09
    +2
    Elis, 14.03.2019 06:05
    А Монфіс тим часом пригостив суперника бубликом. Щедрий український хлоп
    😀😂
    Ссылка
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