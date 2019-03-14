Индиан-Уэллс. Свитолина сыграет в полуфинале

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) вышла в полуфинал престижного турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс. В матче 1/4 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (№61 WTA).

Индиан-Уэллс. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:4

Команда Свитолиной выбрала на матч более атакующую стратегию. Элина должна была по возможности играть первым номером, вынуждая соперницу много двигаться. При такой игре украинка находилась ближе к корту, что позволяло своевременно реагировать на фантастические укороченные, которые исполняет Вондроушова. И все же, в первом сете парочка дроп-шотов поставила Свитолину в тупик.

С первых геймов стало понятно, что игра будет максимально равной. Элина больше ошибалась, особенно с форхенда. Из-за этого приходилось больше полагаться на бэкхенд, который противостоял форхенду левши Вондроушовой. После пятого гейма чешка повела с брейком, после чего не позволила украинке зацепиться за брейкпоинты. В некоторых моментах Маркета была даже ближе к еще одному брейку.

Во втором сете девушки стали хуже отыгрывать на своих подачах. Первые свои геймы Свитолина с трудом забирала со счета 15:40, но чешке никак не удавалось реализовать преимущество. Более того, она потеряла подачу даже раньше украинки. С четвертого по седьмой геймы борьба брейков продолжилась, но Маркета все же сумела сравняться на четырех. В девятом гейме Свитолина уверенно взяла подачу под ноль, после чего со второго сетбола сравняла счет в матче. На сетпоинте Вондроушова сделала двойную ошибку, это был хороший знак.

Финальная партия проходила с небольшим преимуществом Свитолиной. Она заметно реже ошибалась в простых ситуациях, но и соперница играла на высоком уровне. В пятом гейме чешке первой удалось сделать брейк, но украинка сразу же отыгралась. Как и в предыдущем сете, пятое очко на своей подаче было взято под ноль, после чего Элина реализовала двойной матчбол на приеме. Вондроушова уже заметно устала от защитной работы и не смогла оказать достойного сопротивления во время решающих розыгрышей. В последних геймах украинка выиграла 2/3 всех очков.

Отличный матч со стороны обеих теннисисток, особенно порадовал процент первой подачи у Элины.

В полуфинале Свитолина встретится с Бьянкой Андрееску из Канады, которая отдала всего один гейм в четвертьфинальном матче против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы.