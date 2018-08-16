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Свитолина – Мартич / Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга на турнире в Цинциннати

  • 16.08.2018 10:45
  • 1390 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с четверга на пятницу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего круга против победительницы матча Аманда Анисимова (№173 WTA, США) – Петра Мартич (№51 WTA, Хорватия). 
 
Встреча состоится пятым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву или позже.
 
Американка и хорватка сегодня вторым запуском на том же корте (начало – не ранее 20:00 по Киеву) доиграют вчерашний поединок, который был прерван из-за дождя. Игра была остановлена в 10-м гейме при счете 5:4 (40:15) в пользу Анисимовой.
 
Напомним, в предыдущем раунде Свитолина в трех сетах одолела россиянку Светлану Кузнецову.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 16.08.2018 11:34
    +2
    Аж цікаво, як схожа Марта Костюк (так підписана фотка) на Еліну Світоліну. Видно сестри&#128512;
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    Віталій Романюк
    online
      Віталій Романюк, 16.08.2018 11:51
    0
    Поправили
    Ссылка
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