Свитолина – Мартич / Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего круга против победительницы матча Аманда Анисимова (№173 WTA, США) – Петра Мартич (№51 WTA, Хорватия).

Встреча состоится пятым запуском на стадионе №3. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву или позже.

Американка и хорватка сегодня вторым запуском на том же корте (начало – не ранее 20:00 по Киеву) доиграют вчерашний поединок, который был прерван из-за дождя. Игра была остановлена в 10-м гейме при счете 5:4 (40:15) в пользу Анисимовой.