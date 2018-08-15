Цинциннати. Свитолина в упорной борьбе переиграла Кузнецову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В стартовом для себя поединке украинка в трех сетах переиграла россиянку Светлану Кузнецову (№88 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(1), 4:6, 6:4

В первом сете Свитолина уверенно повела со счетом 4:1, но очень быстро растеряла преимущество и оказалась в роли догоняющей. В 11-м гейме Кузнецова имела сетбол, но совершила двойную ошибку, после которой немного «расклеилась». Украинка довела дело до тай-брейка, где легко выиграла. Третий выигранный тай-брейк Элины в 2018 году (из 8).

Вторая партия также началась с преимущества Свитолиной, но украинка продолжила играть нестабильно и вновь оказалась позади. Очень неприятная тенденция вырисовывается, ведь раньше такое если и бывало, то гораздо реже. Сейчас же мы наблюдаем схожую ситуацию практически в каждом матче, атакующая манера игры имеет свои недостатки. После четырех проигранных геймов подряд, Элина сумела выйти на 4:4, но после этого отдала два гейма и победу в партии.

Третий сет начался уже традиционно с брейка Свитолиной. Со счета 3:1 соперницы начали выигрывать подачи друг друга. Украинка не сумела подать на матч в восьмом гейме, следующий шанс предоставился в десятом. Эндрю Беттлс провел воспитательную беседу и это помогло.

Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче Аманда Анисимова – Петра Мартич.