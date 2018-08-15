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Цинциннати. Свитолина в упорной борьбе переиграла Кузнецову

Украинская теннисистка одержала тяжелую победу в трех сетах

  • 15.08.2018 04:50
  • 427 просмотров
  • 8 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В стартовом для себя поединке украинка в трех сетах переиграла россиянку Светлану Кузнецову (№88 WTA).
 
Цинциннати. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(1), 4:6, 6:4
 
В первом сете Свитолина уверенно повела со счетом 4:1, но очень быстро растеряла преимущество и оказалась в роли догоняющей. В 11-м гейме Кузнецова имела сетбол, но совершила двойную ошибку, после которой немного «расклеилась». Украинка довела дело до тай-брейка, где легко выиграла. Третий выигранный тай-брейк Элины в 2018 году (из 8).
 
 
Вторая партия также началась с преимущества Свитолиной, но украинка продолжила играть нестабильно и вновь оказалась позади. Очень неприятная тенденция вырисовывается, ведь раньше такое если и бывало, то гораздо реже. Сейчас же мы наблюдаем схожую ситуацию практически в каждом матче, атакующая манера игры имеет свои недостатки. После четырех проигранных геймов подряд, Элина сумела выйти на 4:4, но после этого отдала два гейма и победу в партии.
 
 
Третий сет начался уже традиционно с брейка Свитолиной. Со счета 3:1 соперницы начали выигрывать подачи друг друга. Украинка не сумела подать на матч в восьмом гейме, следующий шанс предоставился в десятом. Эндрю Беттлс провел воспитательную беседу и это помогло. 
 
Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче Аманда Анисимова – Петра Мартич.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.08.2018 04:53
    +1
    часом чудеса творила, але косячила куди більше
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 15.08.2018 04:56
    0
    Валидольщица)
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    olya403
    online
      olya403, 15.08.2018 04:57
    +1
    Сьогоднішню гру, крім тайбрейку і останнього гейму, хочеться забути.
    А далі - хтось із пари Анісімова-Мартіч. Петра сьогодні Касакіну переграла
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2018 05:01
    +2
    Тот случай, когда результат достигнут, но об игре лучше не вспоминать, ибо никакая цензура не пропустит. Да, мы привыкли, что любой турнир Элина начинает ни шатко ни валко. Но таких перепадов в игре на протяжении каждого из сетов топовый игрок не должен себе позволять. Причем много ошибок в простых ударах, даже не острых. А об атакующих и говорить нечего. И очень немного очков было набрано с подачи. Процент первой повысился по сравнению с прошлым годом, но толку мало: такая подача не дает преимущества в игре. Отсюда и дикое количество брейков.
    Дальше кто-то из пары Анисимова/Мартич, которые играют завтра. День перерыва для Элины будет совсем не лишним.
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    vit-2
    online
      vit-2, 15.08.2018 05:04
    0
    Перемога в кишені Еліни, минулорічні очки захищені, а все що далі піде в плюс.

    Все таки краще, як на мене, зіграти з хорваткою, бо Еліна з господарками завжди важко грає. Хоча господарка господарці не рівня, там у матчі Петри з Сереною глядачі ну просто нереально шумні, на грі з Анісімовою такого й близько не буде, якщо така гра відбудеться.
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    vit-2
    online
      vit-2, 15.08.2018 05:06
    +2
    Через півтора години треба вставати на роботу. День відпочинку і нам нічним вболівальникам точно не завадить, як і Елі
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.08.2018 05:15
    0
    до речі, тренер у Еліни ніочінь. замість порад по суті триндить щось типу повір у себе і бла-бла-бла, подібне цьому. а дати дієву пораду не може.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.08.2018 05:18
    0
    vit-2, 15.08.2018 05:06
    Через півтора години треба вставати на роботу. День відпочинку і нам нічним вболівальникам точно не завадить, як і Елі
    Хорошо, хоть сегодня Марта играет в 8 вечера, а Леся, скорее всего, немного позже. А могли ведь опять в последние запуски поставить.
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